Accident grav în Capitală. Două autoturisme s-au ciocnit în dreptul unei stații STB. Patru persoane au fost rănite

Ruxandra Radulescu
18 nov. 2025, 09:17, Actualitate
Patru persoane au fost rănite după ce două autoturisme s-au ciocnit, unul dintre ele fiind proiectat pe trotuar, în zona unei staţii de autobuz de pe bulevardul Uverturii, din Capitală.

Update: Două dintre victime se află în stare gravă, celelalte două sunt rănite ușor.

”La data de 18.11.2025, în jurul orei 06:00, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier la intersecţia Bd. Uverturii cu Str. Apusului. Potrivit primelor informaţii, în accident au fost implicate două autovehicule, iar din impact unul dintre autovehicule a fost proiectat pe trotuar, în zona staţiei de autobuz, unde a lovit 4 pietoni şi două autovehicule staţionate”, anunţă Brigada Rutieră, conform News.ro.

Accidentul s-a soldat cu rănirea celor patru pietoni, care au fost transportaţi la spital.

Şoferii vehiculelor implicate au fost testaţi cu aparatul alcooltest, rezultatul indicat fiind zero.

Se circula alternativ pe Bd. Uverturii, sub îndrumarea poliţiştilor rutieri.

Mediafax
