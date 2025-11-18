Accident în localitatea Veștem, între un autoturism și au autobuz. 12 persoane implicate. A fost activat Planul Roșu de intervenție

Planul Roşu de Intervenţie a fost activat marţi,dimineaţă, după un accident în între un autoturism şi un microbuz, în localitatea Veştem, din judeţul Sibiu. În cele două vehicule se aflau 12 persoane. Şase femei cu vârste cuprinse între 42 şi 56 de ani cu traumatisme uşoare, contuzii şi escoriaţii, toate fiind conştiente, au fost transportate la spital.

”În urma evaluării medicale, 6 persoane au nevoie de asistenţă medicală, celelalte 6 persoane implicate în accident au refuzat transportul la spital. Sunt transportate spre UPU Sibiu 6 femei cu vârste cuprinse între 42 şi 56 de ani cu traumatisme uşoare, contuzii şi escoriaţii, toate fiind conştiente”, anunţă ISUSibiu.

Planul Roşu de intervenţie a fost dezactivat.

Conform ISU Sibiu, în localitatea Veştem s-a produs accident rutier între un autoturism şi u microbuz.

”Din informaţiile preliminare, în evenimentul rutier sunt implicate 12 persoane (11 în microbuz si 1 în autoturism). Pentru gestionarea eficientă a evenimentului, s-a activat Planul Roşu de Intervenţie la nivelul judeţului Sibiu”, precizează ISU Sibiu.

Au fost alocate la caz un echipaj de stingere, un echipaj de descarcerare, o autospecială pentru transport victime multiple, trei ambulanţe SMURD şi două ambulanţe SAJ.

Foto: ISU

