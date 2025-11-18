Prima pagină » Actualitate » Accident în localitatea Veștem, între un autoturism și au autobuz. 12 persoane implicate. A fost activat Planul Roșu de intervenție

Accident în localitatea Veștem, între un autoturism și au autobuz. 12 persoane implicate. A fost activat Planul Roșu de intervenție

Ruxandra Radulescu
18 nov. 2025, 09:06, Actualitate
Accident în localitatea Veștem, între un autoturism și au autobuz. 12 persoane implicate. A fost activat Planul Roșu de intervenție
Galerie Foto 4

Planul Roşu de Intervenţie a fost activat marţi,dimineaţă, după un accident în între un autoturism şi un microbuz, în localitatea Veştem, din judeţul Sibiu. În cele două vehicule se aflau 12 persoane. Şase femei cu vârste cuprinse între 42 şi 56 de ani cu traumatisme uşoare, contuzii şi escoriaţii, toate fiind conştiente, au fost transportate la spital.

 ”În urma evaluării medicale, 6 persoane au nevoie de asistenţă medicală, celelalte 6 persoane implicate în accident au refuzat transportul la spital. Sunt transportate spre UPU Sibiu 6 femei cu vârste cuprinse între 42 şi 56 de ani cu traumatisme uşoare, contuzii şi escoriaţii, toate fiind conştiente”, anunţă ISUSibiu.

Planul Roşu de intervenţie a fost dezactivat.

Accident în localitatea Veștem, între un autoturism și au autobuz. 12 persoane implicate. A fost activat Planul Roșu de intervenție

Accident în localitatea Veștem, între un autoturism și au autobuz. 12 persoane implicate. A fost activat Planul Roșu de intervenție

Conform ISU Sibiu, în localitatea Veştem s-a produs accident rutier între un autoturism şi u microbuz.

”Din informaţiile preliminare, în evenimentul rutier sunt implicate 12 persoane (11 în microbuz si 1 în autoturism). Pentru gestionarea eficientă a evenimentului, s-a activat Planul Roşu de Intervenţie la nivelul judeţului Sibiu”, precizează ISU Sibiu.

Au fost alocate la caz un echipaj de stingere, un echipaj de descarcerare, o autospecială pentru transport victime multiple, trei ambulanţe SMURD şi două ambulanţe SAJ.

Foto: ISU

Recomandarea autorului:

Mediafax
Surorile Kessler au murit. Cele două artiste gemene au ales să moară prin „eutanasie asistată”
Digi24
Cine a pus la punct infrastructura IT din spatele lui Călin Georgescu? Indiciile care duc către un grup slovac și legăturile cu Rusia
Cancan.ro
S-a aflat cauza morții mamei și a celor doi copii din Istanbul. Ce s-a întâmplat cu ei la hotel, de fapt. Tatăl încă este internat la ATI
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Adevarul
Ce oferă magistrații în schimbul beneficiilor de lux? – Analiza economistului Cristian Păun
Mediafax
O țară din Europa intenționează să interzică revânzarea biletelor pentru evenimente live la un preț mai mare decât cel inițial
Click
Care este cel mai mare „viciu” al Dacianei Sârbu?! De abia acum a recunoscut! „De patru-cinci ori pe zi!”
Digi24
Scandal cu poliție la petrecerea Dianei Șoșoacă. Europarlamentara a aprins artificii lângă Ambasada Ucrainei
Cancan.ro
Misterul morții tinerei din Bacău, găsită lângă calea ferată, a fost elucidat. Cum a decedat, de fapt, și cine i-a mutat trupul
Ce se întâmplă doctore
De ce nu e bine să folosești prelungitoare pentru aparatele de mare putere. Lista electrocasnicelor pe care să nu le folosești cu prelungitor
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Rivalul chinez al lui Cybertruck circulă deja în România - VIDEO
Descopera.ro
Trebuie SĂ ȘTII dacă îți place mâncarea picantă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Mașina mea de spălat este ca „Insula Iubirii”...
Descopera.ro
Riscul la care se expun persoanele care iau suplimente de melatonină
ANALIZA de 10 Formula „4×2” și calcule la rece. Va reuși Rusia lui Putin să trimită în colaps rețeaua energetică a Ucrainei? Publicațiile pro-Kremlin îi amenință pe ucraineni cu o „iarnă grea”
10:00
Formula „4×2” și calcule la rece. Va reuși Rusia lui Putin să trimită în colaps rețeaua energetică a Ucrainei? Publicațiile pro-Kremlin îi amenință pe ucraineni cu o „iarnă grea”
POLITICĂ Plenul Parlamentului se reunește pentru numirea conducerilor TVR, SRR și AEP. Un fost ministru al Apărării, favoritul PSD
09:25
Plenul Parlamentului se reunește pentru numirea conducerilor TVR, SRR și AEP. Un fost ministru al Apărării, favoritul PSD
accident Misterul MORȚII tinerei găsită lângă o cale ferată din Bacău, elucidat. Ultimele clipe din viață. Cine i-a mutat trupul
09:00
Misterul MORȚII tinerei găsită lângă o cale ferată din Bacău, elucidat. Ultimele clipe din viață. Cine i-a mutat trupul
SPORT Un fost fotbalist l-a DISTRUS pe Marius Șumudică: „Schizofrenic. Dezgustător!”
08:49
Un fost fotbalist l-a DISTRUS pe Marius Șumudică: „Schizofrenic. Dezgustător!”
ACTUALITATE Cerșetorul grav bolnav care se vindecă „miraculos” când credea nimeni nu îl vede
08:46
Cerșetorul grav bolnav care se vindecă „miraculos” când credea nimeni nu îl vede