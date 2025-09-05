Accident grav în Sri Lanka: Un autobuz s-a prăbușit într-o prăpastie: sunt 15 morți și 16 răniți

Un autobuz de pasageri a ieșit de pe șosea și a căzut într-o prăpastie de 300 de metri, în zona montană Wellawaya din Sri Lanka. În urma acestui accident teribil, cel puțin 15 oameni au murit, iar 16 au fost răniți, printre ei aflându-se și cinci copii.

Potrivit AP, un grav accident rutier s-a petrecut joi noaptea, în apropierea orașului Wellawaya, situat la circa 280 de km est de capitala Colombo.

Un autobuz cu aproape 30 de pasageri a pierdut controlul, lovind un alt vehicul și prăbușindu-se într-o prăpastie de aproape 300 de metri, a precizat purtătorul de cuvânt al Poliției, Fredrick Wootler.

Impactul a dus la moartea a 15 personae și rănirea a altor 16 persone, iar printre victime s-au aflat și cinci copii. Imagini difuzate de televiziunile locale arată autobuzul complet distrus la baza prăpastiei, în vreme ce soldații încercau să scoată rămășițele vehiculului.

