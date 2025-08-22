Accident grav în Timișoara, provocat de un șofer de ride-sharing ce îi făcea avansuri clientei: „Tată, uite, ăsta de la Uber îmi pune mâna pe picior”

O tânără din Timișoara a ajuns la spital, după ce a fost victima unui accident provocat de însuși șoferul care o hărțuia în timpul cursei.

Bărbatul, care era distras de avansurile pe care i le făcea fetei, a intrat cu mașina în două autoturisme oprite la o trecere de pietoni. Cu numai câteva minute înainte de impact, victima îi trimisese tatălui ei mesaje disperate, spâunând că este hărțuită.

Poliția a deschis dosar penal, iar familia tinerei a anunțat că o să facă plângere pentru hărțuire sexuală.

„Fata mea a nimerit un om…nu vreau să îl jignesc că sunt filmat, vreau să vorbesc frumos. Și mi-a scris fata mea: „Tata, uite, ăsta de la Uber îmi pune mâna pe picior, nu e atent, conduce foarte tare”. Nu a fost atent la drum și s-a izbit de alte mașini. Vreau să mi se facă dreptate pentru ce s-a întâmplat cu copilul meu”, a declarat tatăl fetei, pentru Antena 3 CNN.

Autorul recomandă:

Accident grav pe A1 București-Pitești. Doi tineri și-au pierdut viața după ce au fost acroșați de un TIR:”S-au luat în brațe, s-au aruncat”