Accident grav pe A1 București-Pitești. Doi tineri și-au pierdut viața după ce au fost acroșați de un TIR

Un accident grav a avut loc pe Autostrada București-Pitești, la kilometrul 41. Doi tineri, o fată și un băiat, și-au pierdut viața după ce au fost acroșați de un tir, în timp ce se deplasau pe autostradă, ca pietoni.

Din primele informații, cei doi erau pietoni și se aflau pe partea carosabilă în momentul în care ar fi fost acroșați de un autotren.

La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Bolintin Deal, cu o autospecială de stingere, două ambulanțe SAJ, elicopterul SMURD și poliția.

„Pe autostrada A1 București-Pitești, la kilometrul 41, pe sensul de mers spre Pitești, în apropierea localității Vânătorii Mici, din județul Giurgiu, un ansamblu de vehicule a acroșat doi pietoni care se aflau pe partea carosabilă”, potrivit Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române.

Din nefericire, leziunile suferite de cele două persoane au fost grave, iar personalul medical a declarat decesul acestora.

Traficul rutier a fost oprit pe banda de urgență și prima bandă, circulându-se cu viteză redusă pe banda nr. 2. Cazul a rămas în atenția Poliției pentru cercetări.

