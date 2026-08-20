Un accident rutier grav s-a petrecut la Mediaș, joi, în jurul orei prânzului. Un autocar și mai multe mașini au fost implicate în incident, iar autoritățile au activat Planul Roşu de Intervenţie.

UPDATE: Planul Roşu de Intervenţie a fost dezactivat.

Un autocar şi mai multe autoturisme s-au ciocnit joi în apropierea pieţei agroalimentare din municipiul Mediaş. Nu sunt persoane blocate în maşini, dar cel puțin șase oameni au fost răniți, a anunțat ISU Sibiu.

Autorităţile au activat Planul Roşu de Intervenţie, iar traficul rutier este blocat total în zona accidentului.

„În total, la fața locului se acționează cu patru ambulanțe SMURD dintre care una cu medic și trei ambulanțe SAJ. Nu sunt persoane blocate în mașini, în aceste momente 6 persoane sunt în evaluare medicală, toate fiind conștiente”, a anunțat ISU Sibiu, citat de Ora de Sibiu.

22 de persoane implicate în accident

În accident au fost implicate 22 de persoane, dintre care doi copii.

”În accident au fost implicate 22 de persoane dintre care 20 de adulţi şi 2 minori. 6 persoane au avut nevoie de evaluare medicală la faţa locului, iar în urma evaluării medicale 4 persoane adulte au fost transportate la spital; este vorba de o femeie şi trei bărbaţi. Aceştia au suferit traumatisme uşoare. Celelalte două persoane monitorizate au refuzat transportul la spital”, a precizat ISU Sibiu.