ACCIDENT grav pe Centura Timișoarei. Patru victime, între care și un minor, după coliziunea dintre un microbuz și două autoturisme

Denis Andrei
12 aug. 2025, 09:23, Actualitate
Accident grav pe Centura Timișoarei. Patru persoane, între care un minor, au ajuns de urgență la spital marți, în urma unei coliziuni între un microbuz și două autoturisme produse pe Varianta Ocolitoare a municipiului Timișoara.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române a precizat că accidentul a avut loc pe Centura Timișoara și s-a soldat cu rănirea a patru persoane.

Potrivit ISU Timiș, la fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului 2 Timișoara, cu o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD, o autospecială pentru transport personal și victime, precum și trei ambulanțe SAJ.

„Am fost solicitaţi să intervenim pentru asigurarea măsurilor PSI şi prim ajutor în urma unui accident rutier produs pe Centura Timişoarei. La locul intervenţiei au fost mobilizaţi pompierii din cadrul Detaşamentului 2 Timişoara cu o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD şi o autospecială pentru transport personal şi victime, precum şi 3 ambulanţe SAJ”, anunţă ISU Timiş.

În urma impactului, o victimă a rămas încarcerată într-unul dintre autoturisme. Aceasta a fost extrasă în stare conștientă și cooperantă. Cele patru persoane rănite, care prezentau multiple traumatisme, au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Traficul rutier este restricţionat pe sensul de mers spre Calea Lugojului, circulându-se alternativ, prin dirijare, pe celălalt fir.

