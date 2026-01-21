Accident grav pe sensul Deva – Sibiu al A1. O persoană a murit şi alte două, inclusiv o fetiţă de 6 ani, au fost rănite

Accident teribil pe sensul Deva – Sibiu al A1, în zona localităţii Simeria. O persoană a decedat și alte două, inclusiv o fetiță de 6 ani, au fos grav rănite în urma tragediei. ISU Hunedoara a transmis un comunicat oficial cu privire la incidentul grav care a avut loc miercuri dimineața.

În autoturismul intrat în coliziune cu autocamionul se aflau 3 persoane: o femeie, aflată la volan, un bărbat şi o fetiţă în vârstă de 6 ani.

Accident teribil pe sensul Deva-Sibiu

Pompierii Detaşamentului Deva au intervenit imediat cu o autospecială de descarcerare şi cu 2 ambulanţe SMURD, iar Serviciul de Ambulanţă Judeţean a direcţionat la locul accidentului două echipaje medicale.

Intervenția echipajelor de pompieri a început prin extragerea fetiţei de dor 6 ani din interiorul autoturismului şi transportul la spital în acelaşi timp cu aplicarea manevrelor de resuscitare.

Pompierii l-au ajutat pe bărbatului aflat încarcerat, care era conştient, însă prezenta multiple traumatisme. Şi acesta a fost transportat de urgenţă la UPU Deva. Din păcate însă, în cazul femeii aflate la volan a fost declarat decesul. La sosirea echipajelor de salvare, şoferul autotrenului se afla în afara autovehiculului, neavând nevoie de asistenţă medicală.

”O persoană a decedat şi alte 2 au fost grav rănite în urma unui accident rutier care a avut loc în această dimineaţă pe autostrada A1, pe sensul de mers Simeria – Orăştie. Evenimentul s-a produs în urma impactului dintre un autoturism şi un autocamion”, a transmis e ISU Hunedoara.

