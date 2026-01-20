Prima pagină » Actualitate » Accident feroviar grav în Chiajna. Un bărbat a rămas încarcerat după ce un autoturism a fost lovit de tren. Circulația feroviară este oprită

Accident feroviar grav în Chiajna. Un bărbat a rămas încarcerat după ce un autoturism a fost lovit de tren. Circulația feroviară este oprită

20 ian. 2026, 21:09
Un accident feroviar grav s-a produs în această seară pe Magistrala de tren București – Jilava, în localitatea Chiajna. Un autoturism a fost implicat într-o coliziune cu un tren, iar un bărbat de 30 de ani a rămas încarcerat. Echipajele de pompieri au intervenit pentru extragerea victimei inconștiente care a fost transportată ulterior la spital, conform IPJ Ilfov. 

4 poze

În urma accidentului, la fața locului au ajuns echipaje de poliție, pompieri, descarcerare și cadre medicale. În urma incidentului circulația feroviară a fost oprită pe firul 2, respectiv Domnești-Chiajna, pentru descarcerarea bărbatului și efectuarea cercetării locului faptei. Din primele informații transmise de la fața locului, autovehiculul ar fi fost deja răsturnat pe calea ferată în momentul în care a venit trenul. Conform ISU BIF, persoana a fost extrasă din autovehicul, inconștientă, și a fost predată echipajului de prim ajutor pentru a fi transportată la spital.

„La data de 20 ianuarie a.c., în jurul orei 18:58, polițiști din cadrul Poliției Orașului Chitila au fost sesizați prin SNUAU 112 cu privire la producerea unui eveniment feroviar în localitatea Chiajna, unde un tren a lovit un autoturism aflat pe calea ferată. La fața locului s-au deplasat polițiștii, echipaje de pompieri, care la scurt timp au instituit un perimetru de siguranță de aproximativ 150 de metri, fiind semnalate scurgeri de combustibil. În autoturism a fost identificată o victimă, bărbat, în vârstă de aproximativ 30 de ani, căruia i se acordă îngrijiri medicale de specialitate. La acest moment, cercetările sunt desfășurare de polițiști pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii evenimentului”, a transmis IPJ Ilfov. 

Accidentul s-a produs pe secția de circulație București Vest – Chiajna, la kilometrul feroviar 68+900, potrivit Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” S.A. De asemenea, CFR a transmis că trenul implicat în coliziune va staționa până la finalizarea intervențiilor pentru descarcere, eliberarea gabaritului și până la reluarea circulației.

„Trenul R 9427 , aparținând Societății Naționale de Transport Feroviar Călători „CFR Călători” S.A., care circula pe relația București Progresu – București Nord, a surprins și a lovit un autoturism răsturnat în gabaritul liniei de cale ferată, pe firul II .Din primele informații transmise de la fața locului, nu s-au înregistrat victime”, se arată în comunicatul CFR.

