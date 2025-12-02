Prima pagină » Actualitate » Accident în lanț pe A3, după impactul dintre trei mașini. Traficul este îngreunat

Ruxandra Radulescu
02 dec. 2025, 08:44, Actualitate
Traficul se desfășoară îngreunat pe Autostrada A3 București-Ploiești, sensul spre București, după un accident cu trei autoturisme. Incidentul s-a produs la kilometrul 29, în apropierea localității Snagov, județul Ilfov.

În urma coliziunii dintre cele trei mașini au rezultat doar pagube materiale. Calea de rulare a fost eliberată, vehiculele fiind mutate pe banda de urgență.

Traficul rutier se desfășoară îngreunat pe sensul de mers către București. S-a format o coloană de aproximativ trei kilometri.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române estimează reluarea circulației rutiere în condiții normale după ora 08:30.

