26 nov. 2025, 22:28, Actualitate
REGULA banală din Codul Rutier 2025 care aduce amenzi uriașe și chiar reținerea certificatului de înmatriculare, dacă este încălcată
FOTO - Caracter ilustrativ: Poliția Română

Tot mai mulţi şoferi ignoră o regulă banală din Codul Rutier şi, astfel, riscă amenzi uriașe, dar și reținerea certificatului de înmatriculare. Conform legislației rutiere, conducătorii auto sunt obligați să transporte doar numărul de persoane pentru care vehiculul a fost omologat.

Orice persoană în plus, adult sau copil ținut în brațe, înseamnă contravenție, un autoturism fiind considerat supraaglomerat atunci când numărul pasagerilor depășește locurile trecute în certificatul de înmatriculare, indiferent dacă cineva stă în picioare sau în brațele altcuiva.

Codul Rutier 2025 stabilește clar că fiecare persoană aflată în mașină trebuie să ocupe un loc omologat, dotat cu centură de siguranță, iar în cazul copiilor cu sistem special. Amenda poate varia, 1.212 lei și 1.616 lei.

De asemenea, la un eventual control rutier, polițiștii pot reține și certificatul de înmatriculare, potrivit Capital.ro.

Poliția Rutieră avertizează că supraaglomerarea vehiculului crește riscul de rănire în caz de accident, afectează stabilitatea vehiculului și reduce vizibilitatea și libertatea de mișcare a șoferului.

Așadar, transportarea unui număr mai mare de pasageri în mașină decât cel admis reprezintă o încălcare a legii și se sancționează dur.

Amendă pentru fiecare pasager din vehicul

Obligația purtării centurii de siguranță se aplică tuturor ocupanților mașinii, nu doar șoferului și pasagerului din față, iar cei care ignoră această regulă riscă amenzi considerabile.

FOTO – Caracter ilustrativ

Mai mult, șoferii ar trebui să se asigure că fiecare persoană din mașină și-o fixează corespunzător. Sancțiunea pentru persoanele care nu poartă centura de siguranță este cuprinsă între 2 și 3 puncte de amendă. Șoferii sau pasagerii prinşi că nu poartă centura de siguranță vor scoate din buzunar între 330 lei și 495 lei.

Copiii sub 12 ani nu au voie pe locul din față, iar în orice poziție din mașină trebuie fixați într-un scaun omologat, adaptat vârstei, înălțimii și greutății lor.

