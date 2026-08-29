Un șofer de 27 de ani din Lugoj, care nu a oprit la semnalele polițiștilor, a provocat un accident grav, în noaptea de vineri spre sâmbătă. Urmărit de poliție, el a lovit o mașină care circula regulamentar, pe care a proiectat-o pe terasa unui restaurant. În urma accidentului, patru persoane au ajuns la spital.

Incidentul s-a produs în jurul orei 00:10, după ce polițiștii din Lugoj au încercat să oprească un autoturism care circula pe strada Bucegi din oraș. Șoferul nu a respectat semnalul regulamentar și și-a continuat deplasarea, astfel că polițiștii au pornit în urmărirea sa.

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În cele din urmă, pe strada Timișorii, bărbatul de 27 de ani a pierdut controlul direcției și a intrat într-o mașină care circula regulamentar din sens opus. Mașina lovită de șoferul băut era condusă de o tânără de 20 de ani și a fost proiectată într-o terasă.

Mai mulți oameni au ajuns la spital în urma impactului

În urma accidentului, șoferul de 27 de ani, tânără de 20 de ani, o pasageră de 16 ani aflată în autoturismul acesteia și un bărbat de 44 de ani care se afla pe terasa restaurantului au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Bărbatul responsabil pentru producerea accidentului a fost testat de polițiști cu aparatul etilotest. Rezultatul a indicat o valoare de 1,02 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, la spital, acestuia i-au fost recoltate probe biologice pentru stabilirea exactă a alcoolemiei.

Șoferul a fost reținut și s-a ales cu dosar penal

În urma verificărilor efectuate de polițiștii din Lugoj în baza de date, a rezultat faptul că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Totodată, mașina pe care o conducea aparținea unei alte persoane.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, furt în scop de folosință și vătămare corporală din culpă. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Timiș.