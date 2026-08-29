Prima pagină » Știri politice » Mesajul lui Dominic Fritz la o zi după ce Nicușor Dan a promulgat legea ANI. Primarul Timișoarei își predă mandatul în 30 de zile

Mesajul lui Dominic Fritz la o zi după ce Nicușor Dan a promulgat legea ANI. Primarul Timișoarei își predă mandatul în 30 de zile

Mesajul lui Dominic Fritz la o zi după ce Nicușor Dan a promulgat legea ANI. Primarul Timișoarei își predă mandatul în 30 de zile
Galerie Foto 3
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Dominic Fritz a reiterat într-o postare pe rețelele sociale că partidul său nu va vota un guvern PSD. Mesajul său vine la o zi după ce președintele Nicușor Dan a promulgat noua lege ANI, cu tot cu așa-numitul „amendament Fritz”. Liderul USR are la dispoziție maximum 30 de zile pentru a-și depunde mandatul de primar al municipiului Timișoara.

„Bună dimineața. Tot nu votăm un guvern PSD”, a scris Fritz, pe pagina de Facebook.

Nicușor Dan a promulgat legea ANI. Dominic Fritz rămâne fără scaunul de primar al Timișoarei

Președintele Nicușor Dan a promulgat vineri, 28 august, noua lege ANI, cu tot cu așa-numitul „amendament Fritz”. Cu două zile înainte de a fi promulgată de șeful statului, legea ANI a trecut de Senat cu 106 voturi „pentru”, 19 „contra” și zero abțineri.

„Am promulgat astăzi Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității în forma care mi-a fost transmisă de către Parlamentul României. Îmi mențin în continuare argumentele din sesizarea de neconstituționalitate pe care am înaintat-o Curții Constituționale.

Într-un alt context, în care nu ar fi existat riscul pierderii banilor din PNRR din cauza neadoptării acestei legi și ar fi existat timpul necesar pentru dezbatere, aș fi retrimis proiectul în Parlament pentru reexaminare. Nu ne permitem să nu accesăm aceste fonduri și nici nu pot accepta o nouă lovitură adusă credibilității României în plan extern”, a transmis Nicușor Dan.

Fritz a anunțat că renunță la mandatul de primar

Dominic Frtiz a reacționat imediat și a anunțat că va renunța la mandatul de edil al Timișoarei după promulgarea Legii ANI. Într-o postare pe o rețea de socializare, el a atacat Partidul Social Democrat despre care a spus că ,,folosește instrumentele dictatorilor pentru a-și păstra puterea, cu toți aliații, cu ANI, ca să poată prăda nestingheriți resursele României”.

,,Statul de drept în România nu mai există, PSD nu mai are nicio șansă să câștige lupta democratică, folosește instrumentele dictatorilor pentru a-și păstra puterea, cu toți aliații, cu ANI, să poată prăda nestingheriți resursele României”, a spus Dominic Fritz.

De asemenea, liderul USR a anunțat că echipa sa de viceprimari va prelua administrarea orașului, peste o lună, iar el va continua ,,lupta cu caracatița”.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Premierul demis, Ilie Bolojan, a tăiat panglica la noul Centru de patologie vasculo-cerebrală de la Cluj, în valoare de peste 230 milioane de lei
09:35
Premierul demis, Ilie Bolojan, a tăiat panglica la noul Centru de patologie vasculo-cerebrală de la Cluj, în valoare de peste 230 milioane de lei
ULTIMA ORĂ SURSE – Două nume au rămas pe lista scurtă a lui Nicușor Dan, pentru funcția de premier: Eugen Tomac și Sorin Grindeanu. UDMR se va alătura noii coaliții și va intra în Guvern. Din viitorul executiv cu PSD și UDMR va face parte și Platforma Liberal Conservatoare cu “4 sau 5 ministere”
09:30
SURSE – Două nume au rămas pe lista scurtă a lui Nicușor Dan, pentru funcția de premier: Eugen Tomac și Sorin Grindeanu. UDMR se va alătura noii coaliții și va intra în Guvern. Din viitorul executiv cu PSD și UDMR va face parte și Platforma Liberal Conservatoare cu “4 sau 5 ministere”
ISTORIE Donald Trump s-a autoproclamat cel mai măreț președinte din istoria SUA
06:26
Donald Trump s-a autoproclamat cel mai măreț președinte din istoria SUA
SCANDALOS Ciprian Ciucu și Consiliul General București au secretizat votul care a lăsat persoanele cu handicap și mamele din București fără indemnizații. De ce au ales să îl ascundă
06:00
Ciprian Ciucu și Consiliul General București au secretizat votul care a lăsat persoanele cu handicap și mamele din București fără indemnizații. De ce au ales să îl ascundă
OFICIAL Vladimir Putin și Xi Jinping au trei întâlniri de gradul zero programate în această toamnă
23:21
Vladimir Putin și Xi Jinping au trei întâlniri de gradul zero programate în această toamnă
REACȚIE Bolojan așteaptă intervenția Comisiei Europene în cazul lui Fritz. PNL și USR pregătesc un plan comun pentru Timișoara
19:37
Bolojan așteaptă intervenția Comisiei Europene în cazul lui Fritz. PNL și USR pregătesc un plan comun pentru Timișoara
Mediafax
„Panică de iarnă”. Depozitele de gaze ale UE, la cel mai scăzut nivel din ultimii 13 ani
Digi24
Epuizare, baze distruse, armament compromis: de ce rolul SUA în Orientul Mijlociu va fi, probabil, regândit de Trump
Cancan.ro
Stațiunea din România care i-a cucerit pe sârbi. Românii o ignoră, străinii au descoperit-o
Prosport.ro
Imaginile verii cu David Popovici! Și-a luat o „bijuterie” nouă, de 160.000 de euro
Adevarul
Super-capra din nordul României: noua rasă care ar putea schimba piața lactatelor
Mediafax
Tristan Tate se plânge de mâncarea din închisoare și spune că a slăbit aproape 6 kilograme
Click
La 68 de ani, Natalia Guberna arată impecabil în costum de baie! Cu ce cremă ieftină, celebră în comunism, scapă de riduri: „Costă vreo 20-30 de lei”
Digi24
Cine este Mette-Marit, noua regină a Norvegiei. Controversele stârnite de „Cenuşăreasa” familiei regale GALERIE FOTO
Cancan.ro
Victoria Ionescu, condusă pe ultimul drum de către fostul iubit. Cine este Luca de Mezzo, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Cât a plătit Gabriela Cristea pentru injecțiile de slăbit. Prețul unui an de tratament este uriaș: „Pentru un om obișnuit, costurile sunt imense”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
O mașină din Mad Max, construită din două modele complet diferite, se vinde pe eBay
Descopera.ro
Ce este un material misterios și roșiatic observat pe Pluto?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Am o boală care mă împiedică să țin dietă!
Descopera.ro
Ce miros aveau parfumurile egiptenilor acum 3.500 de ani? Cercetătorii încearcă să le recreeze
VIDEO Cursă ca în filme pe străzile din Lugoj. Un șofer beat și fără permis a lovit o mașină care a aterizat pe terasa unui restaurant
10:59
Cursă ca în filme pe străzile din Lugoj. Un șofer beat și fără permis a lovit o mașină care a aterizat pe terasa unui restaurant
Turist englez, oripilat de ce a pățit în restaurantul hotelului lui Gică Hagi din Mamaia. Ce a primit să mănânce la micul-dejun: „Am întrebat personalul cum este posibil așa ceva”
10:38
Turist englez, oripilat de ce a pățit în restaurantul hotelului lui Gică Hagi din Mamaia. Ce a primit să mănânce la micul-dejun: „Am întrebat personalul cum este posibil așa ceva”
FLASH NEWS Imagini emoționante din Norvegia. Mii de oameni s-au adunat pe străzile din Oslo pentru a-și lua rămas-bun de la regele Harald
10:26
Imagini emoționante din Norvegia. Mii de oameni s-au adunat pe străzile din Oslo pentru a-și lua rămas-bun de la regele Harald
METEO Septembrie bizar în România: în unele orașe e caniculă, în altele ninge! Prognoza completă a meteorologilor Easeweather
10:20
Septembrie bizar în România: în unele orașe e caniculă, în altele ninge! Prognoza completă a meteorologilor Easeweather
Gândul de Vreme Informare meteorologică de ultimă oră, emisă de ANM. Vremea se schimbă radical în întreaga țară
10:16
Informare meteorologică de ultimă oră, emisă de ANM. Vremea se schimbă radical în întreaga țară
ANALIZA de 10 Cutia Pandorei? Provocarea lui Fedorov la adresa lui Zelenski ar putea răsturna politica ucraineană
10:00
Cutia Pandorei? Provocarea lui Fedorov la adresa lui Zelenski ar putea răsturna politica ucraineană

Cele mai noi

Trimite acest link pe