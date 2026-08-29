Dominic Fritz a reiterat într-o postare pe rețelele sociale că partidul său nu va vota un guvern PSD. Mesajul său vine la o zi după ce președintele Nicușor Dan a promulgat noua lege ANI, cu tot cu așa-numitul „amendament Fritz”. Liderul USR are la dispoziție maximum 30 de zile pentru a-și depunde mandatul de primar al municipiului Timișoara.

„Bună dimineața. Tot nu votăm un guvern PSD”, a scris Fritz, pe pagina de Facebook. Nicușor Dan a promulgat legea ANI. Dominic Fritz rămâne fără scaunul de primar al Timișoarei Președintele Nicușor Dan a promulgat vineri, 28 august, noua lege ANI, cu tot cu așa-numitul „amendament Fritz”. Cu două zile înainte de a fi promulgată de șeful statului, legea ANI a trecut de Senat cu 106 voturi „pentru”, 19 „contra” și zero abțineri. „Am promulgat astăzi Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității în forma care mi-a fost transmisă de către Parlamentul României. Îmi mențin în continuare argumentele din sesizarea de neconstituționalitate pe care am înaintat-o Curții Constituționale. Într-un alt context, în care nu ar fi existat riscul pierderii banilor din PNRR din cauza neadoptării acestei legi și ar fi existat timpul necesar pentru dezbatere, aș fi retrimis proiectul în Parlament pentru reexaminare. Nu ne permitem să nu accesăm aceste fonduri și nici nu pot accepta o nouă lovitură adusă credibilității României în plan extern”, a transmis Nicușor Dan.

Fritz a anunțat că renunță la mandatul de primar

Dominic Frtiz a reacționat imediat și a anunțat că va renunța la mandatul de edil al Timișoarei după promulgarea Legii ANI. Într-o postare pe o rețea de socializare, el a atacat Partidul Social Democrat despre care a spus că ,,folosește instrumentele dictatorilor pentru a-și păstra puterea, cu toți aliații, cu ANI, ca să poată prăda nestingheriți resursele României”.

,,Statul de drept în România nu mai există, PSD nu mai are nicio șansă să câștige lupta democratică, folosește instrumentele dictatorilor pentru a-și păstra puterea, cu toți aliații, cu ANI, să poată prăda nestingheriți resursele României”, a spus Dominic Fritz.

De asemenea, liderul USR a anunțat că echipa sa de viceprimari va prelua administrarea orașului, peste o lună, iar el va continua ,,lupta cu caracatița”.