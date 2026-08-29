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Donald Trump anunță un acord petrolier cu Venezuela fără precedent. Tranzacția dublează rezerva de petrol a Statelor Unite

Donald Trump anunță un acord petrolier cu Venezuela fără precedent. Tranzacția dublează rezerva de petrol a Statelor Unite
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Donald Trump a anunțat vineri seară că Statele Unite au încheiat un acord cu Venezuela pentru a obține controlul majoritar asupra a peste 65 de miliarde de barili de petrol, în contextul în care războiul cu Iranul afectează comerțul global cu țiței.

Într-o postare pe rețeaua de socializare Truth Social, Trump a declarat că acordul pe care l-a semnat este „CEA MAI MARE AFACERE PETROLIERĂ DIN ISTORIA LUMII” și vine fără costuri pentru contribuabilii americani.

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„Statele Unite ale Americii tocmai au încheiat un acord cu Venezuela privind CEA MAI MARE TRANZACȚIE PETROLIERĂ DIN ISTORIA MONDIALĂ! Sub conducerea mea, secretarul de stat Marco Rubio și secretarul de război Pete Hegseth, în strânsă colaborare cu respectatul președinte interimar al Venezuelei, Delcy Rodriguez, și printr-un parteneriat cu companii private, au asigurat controlul majoritar al SUA asupra a peste 65 de MILIARDE DE BARILI de rezerve dovedite de petrol în Venezuela, fără costuri pentru contribuabilii americani. Această tranzacție istorică DUBLEAZĂ rezervele americane de petrol, crește considerabil oferta noastră de petrol și va reduce substanțial prețurile la benzină pentru toți americanii, mult timp în viitor, contribuind în același timp la continuarea orientării Venezuelei pe un curs către un succes extraordinar și o mare prosperitate”, a scris Trump pe Truth Social.

Potrivit spuselor președintelui american, acest acord cu Venezuela dublează rezerva de petrol a Statelor Unite. În postarea sa de pe rețelele de socializare, Trump a declarat că oficialii americani s-au coordonat cu liderii guvernamentali din Venezuela și s-a ajuns la un „parteneriat” cu companii private anonime pentru a asigura controlul locațiilor de extracție a țițeiului, a spus Trump.

Anunțul lui Trump vine în contextul în care consumatorii se confruntă cu creșterea prețurilor la energie în perspectiva alegerilor de la jumătatea mandatului, care vor determina dacă partidul său republican își păstrează controlul deplin la Washington. În acest sens, președintele american a spus că acest acord ar trebui să reducă prețurile la pompă, care au ajuns la 4 dolari per galon (aproximativ 4,8 lei/litru), o creștere de 27% față de anul precedent.

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