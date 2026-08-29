Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 29 august. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Andreea Esca este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de televiziune și jurnaliste din România. S-a născut pe 29 august 1972, în București, și a devenit cunoscută în special datorită activității sale la PRO TV. Și-a început cariera în jurnalism după absolvirea Școlii Superioare de Jurnalistică din București. În anul 1995, a devenit prezentatoarea principală a Știrilor PRO TV, emisiune pe care a prezentat-o timp de mai multe decenii. De-a lungul carierei, a realizat și interviuri cu numeroase personalități și a devenit una dintre cele mai importante figuri ale televiziunii românești. A fost apreciată pentru profesionalism, seriozitate și stilul său de prezentare. A fost implicată în proiecte editoriale și în lumea modei. Ea a devenit și editor al revistei “A List Magazine”. Prin longevitatea carierei și contribuția sa la jurnalismul românesc, Andreea Esca a devenit una dintre cele mai recognoscibile personalități din mass-media românească.

Corina Ungureanu este o fostă gimnastă română, cunoscută pentru rezultatele obținute alături de echipa națională a României. S-a născut pe 29 august 1980, în Ploiești, și a început gimnastica de la o vârstă fragedă. A făcut parte din generația de sportive care au reprezentat cu succes ţara pe marile arene ale lumii, alături de sportive precum Simona Amânar, Gina Gogean și Maria Olaru. Una dintre cele mai importante performanțe ale sale a fost medalia de aur cu echipa României la Campionatele Mondiale din 1997, desfășurate la Lausanne, în Elveția. În 1998, la Campionatele Europene de la Sankt Petersburg, a obținut medalia de aur în competiția pe echipe. Al doilea ei titlu mondial cu echipa a fost obținut la Campionatele Mondiale din 1999, care s-au desfășurat la Tianjin, în China. După retragerea din gimnastica de performanță, a avut diverse apariții în mass-media și a fost implicată în proiecte prin care a promovat mișcarea și un stil de viață activ. În prezent, ea este antrenoare de gimnastică la CS Petrolul Ploiești, unde pregătește copii și junioare. Prin performanțele sale internaționale, Corina Ungureanu a contribuit la prestigiul gimnasticii românești.

Constantin Tănase a fost unul dintre cei mai importanți actori și oameni de teatru din România, cunoscut în special pentru talentul său comic și pentru satira sa. S-a născut pe 5 iulie 1880, în Vaslui, și a avut o contribuție importantă la dezvoltarea teatrului de revistă românesc. În anul 1919, a fondat Teatrul “Cărăbuș” din București, care a devenit una dintre cele mai cunoscute scene de revistă din România. Spectacolele sale combinau muzica, dansul, umorul și satira, abordând adesea problemele societății și ale vieții politice. Constantin Tănase era apreciat pentru curajul său de a critica, prin reprezentaţiile sale, situațiile sociale și politice ale vremii. A creat numeroase personaje și momente comice care au rămas în memoria publicului român. A murit pe 29 august 1945, la București, la vârsta de 65 de ani. Moștenirea sa artistică este păstrată și astăzi de Teatrul de Revistă “Constantin Tănase” din București, instituție care îi poartă numele și continuă tradiția scenetelor de revistă româneşti.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1805: Alexandru C. Moruzi 🇷🇴🗣️ prim-ministru în Guvernul Moldovei (1861-1862) și apoi ministru de finanțe al României (1862), în Guvernul Barbu Catargiu

🎂1869: Nicolae Petala (pronunțat [petalá]) 🇷🇴✯ unul dintre generalii Armatei României din Primul Război Mondial

🎂1891: Mihail Cehov 🇷🇺🎬✒️ actor, regizor și scriitor rus, a emigrat în SUA după Revoluția Socialistă din Octombrie

🎂1915: Ingrid Bergman 🇸🇪🎬 (Casablanca, 1942) laureată cu trei premii Oscar, laureată a triplei recunoașteri filmice numită Triple Crown of Acting, o categorie aparte pentru actorii și actrițele care sunt câștigători ai premiilor Oscar, Tony și Emmy

🎂1923: Richard Attenborough 🇬🇧🎥🎬 actor, regizor, producător și antreprenor A câștigat două Premii Oscar ca regizor și producător al filmului Gandhi, în 1983

🎂1936: John McCain 🇺🇸🗣️ senator de Arizona, a reprezentat Partidul Republican la alegerile prezidențiale din SUA, 2008

🎂1938: Elliott Gould 🇺🇸🎬

🎂1939: Joel Schumacher 🇺🇸🎥 Cădere liberă – Falling Down (1993), Batman Forever (1995), Vremea răzbunării – A Time to Kill (1996), Batman & Robin (1997), 8mm (1999), Phone Booth (2003), The Phantom of the Opera (2004), Numărul 23 (2007)

🎂1958: Michael Jackson 🇺🇸🎤 a devenit unul dintre puținii artiști care au intrat de două ori în Rock and Roll Hall of Fame. Printre alte realizări se numără și 13 recorduri Guinness, incluzând recordul pentru „cel mai de succes entertainer din toate timpurile”, 14 premii Grammy, 26 premii A.M.A.(American Music Awards), 12 premii W.M.A.(World Music Awards) și vânzări de peste 750 de milioane de unități

🎂1959: Rebecca De Mornay 🇺🇸🎬 Risky Business (1983), The Hand That Rocks the Cradle (1992), The Three Musketeers (1993)

🎂1962: Jutta Kleinschmidt 🇩🇪🏁 prima femeie care a câștigat Raliul Dakar

🎂1972: Andreea Esca 🇷🇴📺

🎂1980: Corina Ungureanu 🇷🇴🤸🏻 membră a echipei de gimnastică artistică a României care a câștigat de două ori titlul mondial și a fost campioană europeană la sol în 1998

Decese 🕯

🕯️1938: Béla Kun 🇭🇺🗣️ a condus în 1919 revoluția bolșevică din Regatul Ungariei

🕯️1945: Constantin Tănase 🇷🇴🎭 Au existat zvonuri conform cărora actorul ar fi fost ucis din cauza satirei la adresa soldaților ruși care aveau obiceiul să „rechiziționeze” toate bunurile personale purtate la vedere, mai ales ceasuri, pe care le cereau spunând „Davai ceas”. A apărut pe scenă într-un pardesiu imens, cu mâinile „bandajate” cu ceasuri de mâna. Spectatorii l-au aplaudat frenetic la apariție, deși actorul nu a scos nici un cuvânt. Apoi și-a deschis pardesiul, scoțând la iveală un imens ceas cu pendulă. Arătând către acesta, a spus doar: „El tic, eu tac, el tic, eu tac”. Două zile mai târziu era mort

🕯️1982: Ingrid Bergman 🇸🇪🎬 (Casablanca, 1942) a murit în ziua în care a împlinit 67 de ani

🕯️2005: Radu Anton Roman 🇷🇴🍲 jurnalist, scriitor și realizator TV, cunoscut pentru documentarea gastronomiei românești și pentru emisiunile pe teme culinare

🕯️2016: Gene Wilder 🇺🇸🎬

Evenimente📋

📋🇸🇰 Sărbătoarea naţională a Republicii Slovace; Ziua Insurecţiei Naţionale Slovace (1944)

Calendar 🗒️

🗒️1009: Catedrala din Mainz suferă daune mari în urma unui incendiu, care distruge clădirea în ziua inaugurării

🗒️1521: Forțele otomane capturează Nándorfehérvár, astăzi cunoscut drept Belgrad

🗒️1526: Armata otomană condusă de Soliman Magnificul l-a învins și l-a ucis pe regele Ludovic al II-lea în Bătălia de la Mohács, transformând partea centrală a Regatului Ungariei în pașalâc

🗒️1533: Francisco Pizarro îl execută pe Atahuallpa, al treisprezecelea și ultimul împărat al incașilor

🗒️1541: Forțele otomane capturează Buda, capitala Regatului Ungariei

🗒️1751: În pivnița Castelului Heidelberg se finalizează construcția celui mai mare butoi de vin din lume; poate stoca 221.726 de litri de vin

🗒️1756: Frederic cel Mare atacă Saxonia; începutul Războiului de Șapte Ani

🗒️1782: Cuirasatul HMS Royal George s-a scufundat în timp ce era ancorat la Portsmouth, în timpul lucrărilor de rutină de înteținere. Între 800 și 950 de persoane s-au înecat, inclusiv vice-amiralul Richard Kempenfelt și un număr mare de copii și femei

🗒️1831: Michael Faraday a descoperit inducția magnetică

🗒️1825: Portugalia recunoaște independența Braziliei

🗒️1842: Primul Război al Opiului s-a încheiat prin semnarea tratatului de la Nanking prin care dinastia Qing a acordat privilegii comerciale europenilor și a cedat Regatului Unit insula Hong Kong

🗒️1885: Germanii Gottlieb Daimler și Wilhelm Maybach brevetează prima motocicletă cu motor cu ardere internă din lume, Reitwagen

🗒️1907: Podul Quebec se prăbușește în timpul construirii, omorând 75 de muncitori

🗒️1916: Bucureștiul devine a treia capitală europeană (după Paris și Londra) care a fost bombardată de aviația germană. Zeppelinul LZ101 a primit ordin să execute un atac de noapte asupra Bucureștiului. La o oră după miezul nopții bateriile antiaeriene ale orașului au deschis focul fără să poate atinge dirijabilul care survola la 3000 de metri

🗒️1936: În urma presiunilor cercurilor guvernamentale din Germania și Italia, Nicolae Titulescu este înlăturat de la conducerea Ministerului de Externe al României

🗒️1949: Uniunea Sovietică testează prima sa bombă atomică la Semipalatinsk, Kazakhstan

🗒️1966: Beatles efectuează ultimul concert, la Candlestick Park în San Francisco

🗒️1997: Este fondată compania Netflix. Modelul inițial de afaceri includea vânzările de DVD-uri și de închiriere prin e-mail, dar s-a decis oprirea vânzării de DVD-uri la un an după ce Netflix a decis să investească în DVD-uri ca afacere de închiriere. În 2007, și-a extins afacerea cu introducerea de mass-media streaming, păstrând în același timp serviciul de închirieri DVD și Blu-ray

🗒️2005: Apele umflate de Uraganul Katrina s-au revărsat peste digurile din preajma New Orleans, inundând 80% din acest oraș și din zonele suburbane