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Factorul „Gotland”. Mutări pe flancul baltic al NATO, Suedia primește primele obuziere autopropulsate Archer 8×8

Cristian Lisandru
Factorul „Gotland”. Mutări pe flancul baltic al NATO, Suedia primește primele obuziere autopropulsate Archer 8x8
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În data de 26 august 2026, Suedia a primit primele sale patru obuziere autopropulsate Archer 8×8, notează Army Recognition. Obuzierele sunt parte a unui program de 48 de sisteme, necesare pentru consolidarea și extinderea capacității de artilerie a țării. Noile tunuri sunt deosebit de importante pentru sudul Suediei și insula Gotland. Adaugă o putere de foc cu rază lungă de acțiune extrem de mobilă, cu implicații mai largi pentru contribuția Suediei la apărarea NATO în regiunea baltică.

Regiunea baltică este una critică, din punct de vedere strategic, în contextul actual. În ultimele luni, țările baltice au avertizat că Rusia ar pregăti operațiuni sub steag fals, pentru a testa capacitatea de reacție a NATO.

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Inițial, obuziere autopropulsate Archer 8×8 vor sprijini antrenamentul recruților și generarea de forțe. Ulterior, vor deveni parte a viitoarelor formațiuni din timp de război, două sisteme suplimentare fiind așteptate în toamna anului 2026. Celelalte obuziere vor fi livrate Suediei până în 2030.

  • Archer 8×8 are o mobilitate rutieră mare și o rază de acțiune de peste 50 de kilometri, în funcție de muniție.
  • Obuzierul autopropulsat oferă forțelor suedeze o mai mare flexibilitate pentru a repoziționa artileria și a consolida zonele cheie.

În același timp, consolidează componenta de focuri terestre a posturii de apărare în evoluție a Suediei.

Obuziere autopropulsate Archer 8×8 / Sursa – Administrația Suedeză pentru Materiale de Apărare via Army Recognition

Archer 8×8: Mobilitatea face parte din supraviețuire

Cele patru sisteme Archer 8×8 au fost transferate, oficial, în timpul unei ceremonii la poligonul de tragere Villingsberg, în afara orașului Karlskoga.

Au intrat, potrivit Army Recognition, în dotarea Regimentului de Artilerie A 9 din Bergslagen.

  • Archer 8×8 combină un sistem de artilerie de 155 mm cu o platformă de camion 8×8 protejată, pentru toate tipurile de teren.
  • Este capabilă să atingă viteze de drum de până la 90 km/h.
  • Noul sistem poate intra sau părăsi o poziție de tragere în aproximativ 20 de secunde.
  • Poate trage șase obuze, se poate deplasa 500 de metri în mai puțin de două minute. În acest timp, echipajul rămâne protejat în interiorul cabinei blindate.

Archer poate atinge rate de tragere de până la nouă obuze pe minut. Transportă 21 de obuze în încărcătoare automate, oferă capacitatea de impact simultan cu mai multe obuze, cu patru până la șase obuze în funcție de distanță.

Cu muniția adecvată, obuzierul poate ataca ținte aflate la o distanță mai mare de 50 de kilometri.

Importanța strategică a insulei Gotland

Conform Army Recognition, importanța strategică a insulei Gotland derivă din poziția sa în zona centrală a Mării Baltice, între Suedia continentală și statele baltice.

NATO a subliniat importanța insulei pentru monitorizarea activității baltice și rolul său potențial ca un centru pentru operațiuni maritime, logistică și focuri la distanță lungă.

Obuzierul Archer nu trebuie confundat, totuși, cu o armă de lovitură la nivel de teatru de operațiuni.

  • Raza sa de acțiune de peste 50 de kilometri o plasează în principal în stratul de foc tactic și operațional.
  • Importanța sa pe Gotland constă în furnizarea unei puteri de foc terestre rapid repoziționabile.
  • Sunt sprijinite forțele de manevră și sunt apărate sectoarele critice.

Totodată, Archer va complica încercările unui adversar de a stabili sau susține operațiuni împotriva insulei.

Sistemul poate fi deplasat pe calea ferată, maritimă sau aeriană

Sistemul poate fi deplasat pe calea ferată, maritimă sau aeriană. Oferă o rază de acțiune la bord pentru combustibil de până la 650 de kilometri.

Sunt atribute importante pentru o țară a cărei geografie de apărare combină un continent extins, porturi strategice și insule baltice expuse.

Rezoluția de Apărare 2025–2030 a Suediei prevede că unitățile de luptă formează baza contribuției țării la descurajarea și apărarea colectivă a NATO. Armata este dezvoltată pentru a lupta în formațiuni mai mari, aliniate cu planificarea operațională a NATO.

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