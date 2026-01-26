Tragedie la săniuș în județul Harghita. Un bărbat a murit după ce a căzut de pe o sanie trasă de o mașină

Accident mortal în comuna Remetea, județul Harghita. Un bărbat de 44 de ani a murit după ce a căzut de pe o sanie trasă de o mașină. Alt bărbat a fost rănit, după ce a căzut de pe sanie pe carosabil, relatează Mediafax.

Incidentul a avut loc duminică seara, în jurul orei 20:50, în comuna Remetea, potrivit Poliției Harghita.

Ei au precizat că la volanul mașinii se afla o femeie, în vârstă de 48 de ani, din comuna Remetea, și autoturismul se deplasa pe DJ153 C, care tracta o sanie pe care se aflau șase persoane. La un moment dat, ultimele două persoane aflate pe sanie, respectiv doi bărbați în vârstă de 44 și 47 de ani, din aceeași localitate, au căzut de pe carosabil.

Ei au fost transportați la spital pentru a primi îngrijiri medicale de specialitate, însă, din păcate, bărbatul în vârstă de 44 de ani a murit ulterior la spital, iar cel de 47 de ani nu a necesitat internarea.

