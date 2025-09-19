Accident mortal la Popești-Leordeni: șoferița vinovată, REȚINUTĂ după ce a condus beată și fără permis de conducere. Riscă ani grei de închisoare

O femeie de 29 de ani din București a fost reținută după ce a provocat un accident rutier mortal în Popești-Leordeni. Aceasta conducea sub influența alcoolului și cu permisul suspendat, părăsind locul faptei după impact.

O femeie de 29 de ani din București a fost reținută pentru 24 de ore de polițiștii Serviciului Rutier Ilfov, fiind acuzată de mai multe infracțiuni grave: ucidere din culpă, conducere fără permis, părăsirea locului accidentului, conducere sub influența alcoolului și furt în scop de folosință, scrie Mediafax.

Tragedia a avut loc pe 18 septembrie, în jurul orei 05:30, pe o stradă din Popești-Leordeni, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Ilfov. Din primele cercetări, șoferița nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum și a pătruns pe contrasens, unde a lovit un bărbat de 54 de ani aflat pe un moped. Victima a murit pe loc.

În loc să anunțe accidentul, femeia a fugit de la fața locului.

Polițiștii au găsit-o după câteva ore, în jurul orei 11:30, într-o parcare de pe Autostrada A0. Testată cu etilotestul, aceasta avea o alcoolemie de 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Verificările au arătat și că femeia avea dreptul de a conduce suspendat, deși s-a urcat la volan.

Cazul este anchetat de un procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu, iar tânăra urmează să fie prezentată instanței cu propunerea unei noi măsuri preventive.

Dacă va fi găsită vinovată, femeia riscă ani grei de închisoare.

Recomandarea autorului

Robert Cazanciuc explică efectele „Legii Anastasia”: Am salvat câteva zeci de vieți / SANCȚIUNI mai dure pentru șoferii prinși la volan fără permis

Lege VOTATĂ! Șoferii băuți sau drogați rămân fără permis 10 ani, iar la accident rutier cu decese: închisoare 15-25 ani