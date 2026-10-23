Accident neobișnuit în Pitești. Un șofer de 75 de ani a intrat cu mașina în balconul unui bloc

Un accident mai puțin obișnuit s-a produs vineri octombrie, în municipiul Pitești. Un șofer a ajuns cu autoturismul în balconul unui apartament situat la parterul unui bloc.

Accidentul s-a produs pe strada Andrei Mureșanu, în cartierul Exercițiu din Pitești. Conducătorul auto a pierdut controlul asupra autoturismului și a lovit balconul unui apartament de la parterul unui bloc. Impactul a provocat pagube materiale, iar imaginile surprinse la locul accidentului arată poziția neobișnuită în care a ajuns vehiculul, notează epitesti.ro.

Potrivit primelor informații, bărbatul ar fi încurcat comenzile mașinii. Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu victime.

Șoferul ar fi încurcat comenzile autoturismului

Una dintre ipotezele luate în calcul este că șoferul, în vârstă de 75 de ani, ar fi încurcat comenzile mașinii. La locul incidentului au fost trimise două echipaje de pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Argeș. Reprezentanții instituției au confirmat că accidentul nu s-a soldat cu victime.

”Două echipaje de pompieri au fost solicitate să intervină în cazul unui accident rutier produs în municipiul Pitești, str. Andrei Mureșan (cartier Exercițiu), unde, un autoturism a lovit un balcon al unui bloc. În urma evenimentului nu au rezultat victime, iar pompierii au asigurat măsuri specifice”, a transmis ISU Argeș.

Conform informațiilor publicate de presa locală, conducătorul auto a refuzat evaluarea medicală. Polițiștii fac verificări pentru a stabili cum s-a produs accidentul și dacă șoferul a încălcat regulile de circulație.