Prima pagină » EXCLUSIV » Gândul dezamorsează teoria conspirației „lichidării avocatei Colectiv”. Legătura REALĂ a avocatei Enache – ucisă în explozia din Rahova – cu cazul Colectiv

Gândul dezamorsează teoria conspirației „lichidării avocatei Colectiv”. Legătura REALĂ a avocatei Enache – ucisă în explozia din Rahova – cu cazul Colectiv

Adina AnghelescuCristian Lisandru
19 oct. 2025, 13:02, EXCLUSIV
Gândul dezamorsează teoria conspirației „lichidării avocatei Colectiv”. Legătura REALĂ a avocatei Enache - ucisă în explozia din Rahova - cu cazul Colectiv

Explozia devastatoare din cartierul Rahova al Capitalei s-a produs – vineri, 18 octombrie 2025 – în apartamentul avocatei Vasilica Enache, decedată în urma deflagrației. Fina sa, Florentina Georgiana Radu, a confirmat pe pagina sa de Facebook această informație.

  • Ulterior, în spațiul public s-a propagat o teorie a conspirației potrivit căreia avocata ar fi fost asasinată pentru că fusese implicată în apărarea victimelor de la Colectiv.
  • Cel care a alimentat această teorie, în spațiul public, a fost naistul Nicolae Voiculeț, care a scris că „apărarea victimelor Colectiv a deranjat rețele de putere”.

Gândul demontează, în exclusivitate, această teorie a conspirației.

„Explozii mimetizate ca accidente de gaz”

Iată ce a scris naistul Nicolae Voiculeț în postare de pe pagina sa de socializare.

„Victima nu era «o persoană oarecare» — era avocatul care a reprezentat părți vătămate în dosare cu vulnerabilități mari ale instituțiilor statului (Colectiv).

  • MOTIVUL: apărarea victimelor Colectiv a deranjat rețele de putere.
  • MODUL: explozii mimetizate ca „accidente de gaz” sunt o metodă simplă de a produce deces și de a oferi o explicație oficială rapidă.
  • ACOPERIREA: oprirea alimentării cu gaz, aplicarea de către operator a unui sigiliu, constatarea ruperii sigiliului — toate sunt elemente care trebuie explicate public și transparent.

CONSECINȚELE: dacă acest caz rămâne neelucidat, fiecare avocat, martor și orice cetățean care cere responsabilitate va fi la risc”, a scris naistul Nicolae Voiculeț pe pagina sa de Facebook.

Avocata Vasilica Enache a reprezentat o singură persoană, parte vătămată, din dosarul Colectiv”

În exclusivitate pentru Gândul, surse judiciare au precizat că avocata Vasilica Enache a apărat o singură victimă după tragedia de la Colectiv.

Teoria conspirației, lansată de naistul Nicolae Voiculeț, nu ar avea niciun suport real, iar orice legătură între tragedia de la Colectiv și cea din cartierul Rahova al Capitalei este „lipsită de temei”.

„Avocata Vasilica Enache a reprezentat o singură persoană, parte vătămată, din dosarul Colectiv. Teoria conspirației lansată de naistul Voiculeț nu are niciun suport real, probator, cum că cineva ar dori eliminarea avocaților care au fost implicați în acest dosar. Orice insinuare cum că tragedia din Rahova ar fi avut legătură cu cazul Colectiv e lipsită de temei și induce, gratuit, o stare de temere”, au declarat surse judiciare, în exclusivitate pentru Gândul.

