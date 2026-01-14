Prima pagină » Actualitate » Această profesoară din Spania regretă că s-a angajat în România. Ce i-au făcut elevii de liceu

O profesoară din Spania a dat de pământ cu învățământul românesc. Carmen, în vârstă de 29 de ani, predă de trei ani într-un liceu bilingv din România și spune că a fost surprinsă de realitatea de la catedră. Ea a declarat că școala românească are un nivel extrem de slab, iar ceea ce a văzut în sălile de clasă din România a făcut-o să privească altfel sistemul educațional din Spania, dar și nivelul de exigență de acolo.

A sesizat diferențele încă din prima oră de curs

Profesoara din Spania a vorbit deschis despre șocul profesional pe care l-a trăit. „În România, elevii sunt obișnuiți cu ideea că primesc note mari chiar și fără efort”, explică ea. Sistemul de notare de la 0 la 10 funcționează, în practică, cu o toleranță ridicată. „Pentru ei, un 8 e ceva normal, chiar dacă nu fac nimic”, spune profesoara, subliniind lipsa presiunii academice.

Carmen susține că în Spania notele se câștigă, nu se oferă din inerție. „Nivelul de exigență este mult mai ridicat în Spania, iar elevii știu că trebuie să muncească constant”, afirmă ea. Diferența nu este doar una de programe sau manuale, ci de mentalitate educațională. Pentru profesoară, această discrepanță a devenit evidentă după doar câteva luni de predare în România.

O problemă cu care se confruntă des – disciplina din clasă

Un alt aspect care a impresionat-o, dar într-un mod negativ a fost comportamentul elevilor la orele de curs. Ea a povestit că în timpul cursurilor unii mănâncă sau ies din clasă fără a cere permisiunea, unii ajung chiar să și adoarmă în bănci. „Sunt lucruri de neconceput într-un liceu din Spania”, explică ea, accentuând diferența majoră de disciplină dintre cele două sisteme.

Această lipsă de rigoare crede că afectează și respectul față de profesor. „Când nu există consecințe clare, elevii nu simt nevoia să se implice”, spune Carmen.

