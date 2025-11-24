Scenariu sumbru în învățământul românesc. Sunt din ce în ce mai puțini profesori, iar tinerii nu mai vor să vină la catedră. Strigătul disperat al unui director de liceu: „La fizică este, probabil, cea mai dramatică situație”

Proteste. Nemulțimiri care mocnesc de ani buni. Deficit de personal. Manuale vechi la vremuri noi pentru elevii din România lui 2025. Educația, un domeniu mereu subfinanțat, deși, paradoxal, etern aspirant la celebra afirmație „vrem o școală afară.” Cu protestele la „poarta” școlii și cu un nou scenariu al tăierilor de la educație – deși premierul Bolojan a infirmat acest lucru – școala românească are zilele numărate. O nouă tăiere a investițiilor din educație ar fi de-a dreptul catastrofală, susține, într-o analiză pentru Gândul, Marian Anghel, profesor de fizică, preşedinte al organizației Comunității pentru Excelență în Management Școlar (CEMS) – și director al Liceului „Petre Pandrea” din Balş. Într-o notă ironică, așa cum a explicat pentru Gândul, profesorul a spus că, dacă nu se face nimic, România s-ar putea trezi în situația de a aduce profesori asiatici.

Profesorul -care mărturisește că este un foarte bun cunoscător al hibelor sistemului de învățământ – trage un semnal de alarmă cu privire la lipsa profesorilor – în special la materiile fizică, chimie, biologie – care încep să dispară – încet, dar sigur, din învățământul românesc.

Raport OCDE 2024: Lipsa profesorilor, una dintre principalele probleme din școlile românești

Țara noastră are un deficit în cazul profesorilor de științe exacte, educație fizică, dar și în cazul artelor. Reamintim că anul școlar 2025 a început în aceeași stare de incertitudine cu școli comasate, mai mulți elevi în clase, scăderea tarifului la plata cu ora, dar și tăieri de burse, eliminarea unor drepturi pentru profesori și înghețarea salariilor în 2026. (Materialul integral AICI)

Sindicatele din educație au cerut zilele trecute demisia lui Ilie Bolojan și a lui Daniel David, într-un protest în fața Ministerului Educației. Profesorii protestează față de intenția Executivului „de a reduce suplimentar cheltuielile de personal în sistemul de învățământ, printr-un nou act normativ.”

„Sistemul de învățământ este într-un fel de colaps mascat” / „Știu profesori de 70 de ani chemați de acasă”

Marian Anghel recunoaște că păstrarea în sistem a profesorilor pensionari și a celor necalificați reprezintă soluții de avarie – dar, care în lipsa unui plan concret – va acutiza lipsa cadrelor didactice la catedrele unor materii.

În legătură cu afirmația sa care a stârnit discuții aprinse în spațiul public – despre faptul că „am avea nevoie, pe lângă cei 100.000 de asiatici veniți pentru diferite job-uri, și de 100.000 de asiatici veniți pe posturi profesori de științe” – directorul Liceului „Petre Pandrea” din Balş recunoaște că a fost simplă ironie amară, menită însă să ridice niște stegulețe despre lipsa profesorilor din sistemul de învățământ, ceea ce ar putea duce, cât de curând, la un blocaj total.

„De fapt, era vorba despre faptul că – în acest moment sistemul de învățământ este într-un fel de colaps care nu se vede, este mascat, pentru că s-a dat voie profesorilor din învățământul rural să acopere – ca fiind în specialitate și ore din alte specialități. Și aici este un risc, pentru că predau mai multe discipline, fără să fie specializați pe acele discipline, dar să fie considerate în specializare, astfel încât să fie plătit ca profesor calificat.

Prin urmare, acele ore nu mai apar ca fiind predate de un profesor necalificat, fiind o chestie mascată. Pe de altă parte, eu sunt profesor de fizică, sunt membru al Comisiei Naționale, pregătesc copii pentru olimpiade și cunosc bine sistemul, mai ales la fizică. Și la materia fizică este probabil cea mai dramatică situație, deoarece lipsesc foarte mulți profesori. Știu dascăli de peste 70 de ani chemați de acasă. Acesta a fost și contextul în care am făcut afirmația cu persoanele aduse din Asia, pentru că, dacă nu se face nimic, atunci trebuie să apelăm, pe lângă 100.000 de zilieri la 100.000 de asiatici să predea, asta a fost parabola.

Într-adevăr, sunt posturi de discipline de științe neacoperite de profesori calificați, iar multe dintre ele sunt în București. De pe o parte, absolvenții de științe nu mai sunt încurajați să intre în sistem. Cei care termină fizica nu-și mai doresc să fie profesori de fizică, neavând nici motivația financiară. Și atunci apare această problemă – care poate fi suplinită cât de cât de profesori pensionari – dar este o soluție de avarie. Lumea devine din ce în ce mai tehnologizată, iar noi în strategie ar trebui să facem ceva pe zona asta, adică să impulsionăm tehnologizarea. Pur și simplu, nu ai pe cine să mai aduci în clasă, în fața copiilor, la fizică. Sunt tot felul de soluții și declarația mea, care am văzut că a fost interpretată, era un strigăt, cu privire la această situație”, a precizat profesorul.

„Nu sunt profesori de fizică nici măcar la colegiile mari, unde ar trebui să fie atractive rolurile”

Marian Anghel mărturisește că este în învățământ de 27 de ani, iar fizica i-a plăcut încă din liceu, fiind visul său să ajungă la catedră, profesor de fizică. După 15 ani de directorat, susține că învățământul românesc trece printr-o adevărată criză, iar orice tăiere în plus, față ce s-a întâmplat până acum, ar fi de-a dreptul catastrofal.

Interocutorul Gândul susține că această criză a forței de muncă din învățământ se întâmplă deja, iar peste cinci sau zece ani – dacă nu se vor lua măsuri rapide și concrete – scenariul va fi unul dramatic.

„Ascultați-mă, este o criză în momentul ăsta. Odată cu plata cu ora, odată cu mărirea normei și cu politica generală de « formare » și de promovare a tinerilor ca să ajungă profesori – în special pe științe – problema s-a înrăutățit. Ceva este în neregulă și văd că nimeni nu reacționează cu adevărat la această problemă. Faptul că s-ar mai putea tăia ceva de la ar fi catastrofal „, a conchis Marian Anghel, profesor de fizică și director director al Liceului „Petre Pandrea” din Balş.

România, deficit de peste 3.800 de profesori

România se numără printre cele 18 state care se confurntă cu un deficit de profesori, din totalul de 21 luate în calcul de raportul OCDE. Analiza din 2024 arată că deficitul se înregistrează în cazul științelor, dar și artelor, la toate nivelurile de educație.

Potrivit raportului, istemul de învățământ se confruntă și în acest an cu o lipsă mare de profesori în special la materiile de științe exacte. Raportul Education at a Glance al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică arată că România are un deficit de peste 3.800 de profesori.

În plus, arată autorii raportului, spre deosebire de matematică sau științele exacte, facultățile de istorie și geografie au un număr mai mare de absolvenți, ceea ce crește și oferta de potențiali profesori.

În plus, absolvenții din domeniile STEM au și alternative de carieră mai lucrative în afara învățământului, ceea ce reduce și mai mult numărul persoanelor care intră în profesia didactică în aceste discipline.

