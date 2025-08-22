Prima pagină » Actualitate » Aceaste categorii de români NU trebuie să achite CASS de la 1 septembrie 2025. Ce arată noua legislație

Aceaste categorii de români NU trebuie să achite CASS de la 1 septembrie 2025. Ce arată noua legislație

22 aug. 2025, 12:55, Actualitate
Aceaste categorii de români NU trebuie să achite CASS de la 1 septembrie 2025. Ce arată noua legislație
Aceaste categorii de români NU trebuie să achite CASS de la 1 septembrie 2025 / foto: colaj Shutterstock

Câteva categorii de cetățeni români nu trebuie să achite CASS de la 1 septembrie 2025. Conform noilor schimbări ale sistemului de sănătate aduse de Legea nr. 141/2025, acele categorii vor rămâne acoperite automat. De asemenea, pentru a-și păstra calitatea de „asigurat”, alți cetățeni vor fi nevoiți să achite aceste obligații, arată Capital.

În urma noilor schimbări ale sistemului de sănătate aduse de Legea nr. 141/2025, există câteva categorii de cetățeni români care nu vor plăti datoriile către CASS de la 1 septembrie 2025. Potrivit legislației, aceste persoane vor fi acoperite automat. Totodată, pentru păstrarea calității de „asigurat”, alți cetățeni vor fi nevoiți să achite această contribuție.

Aceaste categorii de români nu trebuie să achite CASS de la 1 septembrie 2025

Minorii și studenții se află printre categoriile care nu vor plăti CASS. Legislația arată că tinerii care au vârstele cuprinse între 18 și 26 de ani și care urmează cursuri de învățământ profesional, liceal, universitar sau doctorat rămân și ei asigurați.

De altfel, femeile însărcinate și mamele care au născut recent (lăuze) vor fi asigurate, în continuare. Rămân asigurați și pensionarii care au venituri sub 3.000 de lei,  precum și alte categorii vulnerabile arată Capital.

Persoanele bolnave de cancer, dar și cele care beneficiază de programele naționale de sănătate și care nu au venituri vor rămâne asigurate. Acces la servicii medicale gratuite vor avea și persoanele aflate în detenție. O asigurare de maximum 12 luni beneficiază și victimele traficului de persoane. Persoanele care sunt voluntare în cadrul serviciilor de urgență vor fi acoperite medical în baza contractului de voluntariat. Conform sursei citate, donatorii de celule stem hematopoietice rămân asigurați timp de 10 ani după donare.

Cine plătește CASS?

De asemenea, legislația arată și care sunt categoriile de persoane care trebuie să contribuie la CASS pentru a-și păstra calitatea de „asigurat”. În acest sens, seniorii cu pensii de peste 3.000 de lei vor plăti contribuția la CASS. De asemenea, rămân asigurați la CASS beneficiarii unor legi speciale (veternii, revoluționarii), doar dacă vor contribui la această asigurare medicală.

Persoanele care sunt șomere sau cele care beneficiază de un venit minim de incluziune vor fi asigurate numai prin plata contribuției reținute automat. Aceeași regulă este valabilă și în cazul părinților care se află în concediul de creștere copil sau al celor aflați în concediu de acomodare.

De altfel, personalul monahal și alte categorii coasigurate trebuie să își depună declarația unică la ANAF, achitând și contribuția corespunzătoare, pentru a avea asigurare medicală.

Persoanele care nu își achită contribuțiile pentru CASS pierd calitatea de „asigurați”.

Autorul recomandă:

UNBR solicită retragerea proiectului de majorare a CASS pentru profesiile independente. ”Propunerea este periculoasă pentru echilibrul fiscal”

Guvernul a pus gând rău culturii și educației. După ce a mărit TVA la cărți de la 5% la 11%, acum vrea să majoreze CASS la 50% și scriitorilor

Ce PENSIE medie lunară vor obține românii care aleg să se pensioneze anticipat

Servicii medicale decontate de stat pentru persoanele neasigurate. Lista analizelor gratuite care pot fi solicitate de cetățeni

Sursă foto: colaj Shutterstock

Citește și

ACTUALITATE PNRR, vaca de muls atât a statului, cât și a privaților. Concurența reclamă că dulapurile lui Șucu-Mobexpert sunt de 4 ori mai SCUMPE
13:22
PNRR, vaca de muls atât a statului, cât și a privaților. Concurența reclamă că dulapurile lui Șucu-Mobexpert sunt de 4 ori mai SCUMPE
EXCLUSIV SURSE AEP, PENTRU GÂNDUL: O delegație americană este la București. Ce face aici și ce investighează
13:14
SURSE AEP, PENTRU GÂNDUL: O delegație americană este la București. Ce face aici și ce investighează
ACTUALITATE Erorile legii antidrog a lui Fenechiu pun 28.000 de români în Registrul Traficanților. PNL-istul recunoaște că e un mecanism „nefuncțional”
12:57
Erorile legii antidrog a lui Fenechiu pun 28.000 de români în Registrul Traficanților. PNL-istul recunoaște că e un mecanism „nefuncțional”
POLITICĂ Continuă seria numirilor politice în ministerele USR. Candidata care „a intrat în politică pentru că nu avea apă caldă” tocmai a fost numită șefă la Fondurile Europene din ministerul Mediului
12:51
Continuă seria numirilor politice în ministerele USR. Candidata care „a intrat în politică pentru că nu avea apă caldă” tocmai a fost numită șefă la Fondurile Europene din ministerul Mediului
POLITICĂ Romsilva a „plătit tribut” Ministerului Mediului, timp de 10 ani. A achitat costurile pentru șoferul și mașina ministrului
12:50
Romsilva a „plătit tribut” Ministerului Mediului, timp de 10 ani. A achitat costurile pentru șoferul și mașina ministrului
ACTUALITATE Guvernul pregătește SUPRATAXAREA mașinilor poluante. Impozit cu până la 170% mai mare. Nici proprietățile nu scapă
12:36
Guvernul pregătește SUPRATAXAREA mașinilor poluante. Impozit cu până la 170% mai mare. Nici proprietățile nu scapă
Mediafax
Dezvăluiri halucinante despre criminalul din Craiova! Ce ar fi făcut înainte de a-și ucide soția
Digi24
Zeci de soldați ruși dintr-un batalion de elită s-au împușcat între ei pentru bani și medalii. Creierul operațiunii și-a turnat colegii
Cancan.ro
ULTIMUL mesaj al Georgianei, adolescenta de 14 ani care s-a aruncat în fața TIR-ului cu iubitul: 'Viața mea...' 😢
Prosport.ro
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
Adevarul
„Bunicul de fier” care a îngenuncheat România în doar trei luni. Cine e fostul comandant al „Husarilor Negri” care a devenit un coșmar al Estului
Mediafax
Vijelii și ploi în aproape toată țara. Zonele vizate de Cod portocaliu și galben
Click
Rețeta de castraveți murați a Sofiei Vicoveanca pentru tinerele gospodine: „Un deliciu!” Ce pune în borcane, ca să nu se înmoaie murăturile
Wowbiz
Încă un DIVORȚ ȘOC în România! Actrița a anunțat oficial că s-a despărțit de soțul ei după 19 ani: „Am ales să pun punct. După o perioadă de...”
Antena 3
Călin Georgescu, filmat la o întâlnire secretă cu Ionel Rusen, în Herăstrău. Controversatul om de afaceri e acuzat de escrocherii
Digi24
VIDEO Soluția găsită de marile orașe pentru a fluidiza traficul. Ideea, preluată din străinătate, privită cu ochi buni de români
Cancan.ro
BREAKING! Ioan Mateescu S-A SINUCIS. Ce i-a spus soției înainte cu puțin timp să își ia viața e tulburător
Ce se întâmplă doctore
Operațiile estetice au traumatizat-o pe Ella Vișan, iubita lui Andrei de la Insula Iubirii! Prin ce chinuri a trecut tânăra în ultimul an: „Acolo e dezastru, am anumite dureri chiar și aici pe Insulă”
observatornews.ro
Tânără de 19 ani din Timişoara, hărţuită de un şofer Uber. Bărbatul a făcut accident în timp ce o atingea
StirileKanalD
VIDEO Mesajul de adio postat de tânărul spulberat de camion, pe A1, împreună cu iubita sa: „La ora 5 eu o să mor” Mama acestuia nu își revine din șoc: "Vai de sufletul lui"
KanalD
Panică la bordul unui avion care venea din Spania! Pasagerii au trăit clipe de coșmar
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
EXCLUSIV | Peste 100.000 de vehicule, respinse la ITP în primele 6 luni. Ce au pățit șoferii și ce s-a întâmplat cu mașinile defecte
Descopera.ro
Un obiect CIUDAT orbitează în jurul Căii Lactee
Capital.ro
Adevărul despre taxa pe nuntă. Fiscul nu va taxa darul de nuntă! Ce va verifica ANAF
Evz.ro
Rivalitatea de legendă din showbizul românesc, spre final
A1
Traian Băsescu a refuzat vila de protocol. Unde va locui de fapt fostul președinte 
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
O profesoară de germană în vârstă de 44 de ani, a fost înjunghiată mortal de propriul soț! Totul s-a petrecut în Craiova, iar la venirea polițiștilor, ucigașul s-a aruncat de la etaj
RadioImpuls
Ce faci în weekendul 23-24 august 2025? Topul celor mai tari evenimente, concerte și festivaluri organizate în București
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îi face o propunere deocheată lui Bulă: - Am putea și noi să mai încercăm...
Descopera.ro
Inteligența Artificială eșuează la majoritatea companiilor care o folosesc, arată un studiu
ECONOMIE Scădere peste așteptări a economiei Germaniei în trimestrul doi. Bundesbank se așteaptă la o STAGNARE în trimestrul trei
13:23
Scădere peste așteptări a economiei Germaniei în trimestrul doi. Bundesbank se așteaptă la o STAGNARE în trimestrul trei
HOROSCOP Avertismentul lui Neti Sandu pentru o ZODIE, în perioada 22 august-22 septembrie. „Marte aflat în casa sănătății atrage atenția”
13:17
Avertismentul lui Neti Sandu pentru o ZODIE, în perioada 22 august-22 septembrie. „Marte aflat în casa sănătății atrage atenția”
ECONOMIE ASF afirmă că reducerile SALARIALE substanțiale ar afecta cu precădere corpul de specialiști
13:05
ASF afirmă că reducerile SALARIALE substanțiale ar afecta cu precădere corpul de specialiști
ULTIMA ORĂ Daniel David, un student norocos! Motivul pentru care nu și-a luat job part-time în facultate. REACȚIA oficialului după declarația de la Timișoara
12:18
Daniel David, un student norocos! Motivul pentru care nu și-a luat job part-time în facultate. REACȚIA oficialului după declarația de la Timișoara
ACTUALITATE Ministerul Educației, precizări după creșterea normei didactice: 98,6% dintre PROFESORII titulari rămân la aceleași școli
12:18
Ministerul Educației, precizări după creșterea normei didactice: 98,6% dintre PROFESORII titulari rămân la aceleași școli
ACTUALITATE E cod galben de inundații pe râuri din 29 de județe. Avertizarea este în vigoare până sâmbătă, 23 august 2025
12:15
E cod galben de inundații pe râuri din 29 de județe. Avertizarea este în vigoare până sâmbătă, 23 august 2025