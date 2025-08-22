Aceaste categorii de români NU trebuie să achite CASS de la 1 septembrie 2025. Ce arată noua legislație

Câteva categorii de cetățeni români nu trebuie să achite CASS de la 1 septembrie 2025. Conform noilor schimbări ale sistemului de sănătate aduse de Legea nr. 141/2025, acele categorii vor rămâne acoperite automat. De asemenea, pentru a-și păstra calitatea de „asigurat”, alți cetățeni vor fi nevoiți să achite aceste obligații, arată Capital.

În urma noilor schimbări ale sistemului de sănătate aduse de Legea nr. 141/2025, există câteva categorii de cetățeni români care nu vor plăti datoriile către CASS de la 1 septembrie 2025. Potrivit legislației, aceste persoane vor fi acoperite automat. Totodată, pentru păstrarea calității de „asigurat”, alți cetățeni vor fi nevoiți să achite această contribuție.

Aceaste categorii de români nu trebuie să achite CASS de la 1 septembrie 2025

Minorii și studenții se află printre categoriile care nu vor plăti CASS. Legislația arată că tinerii care au vârstele cuprinse între 18 și 26 de ani și care urmează cursuri de învățământ profesional, liceal, universitar sau doctorat rămân și ei asigurați.

De altfel, femeile însărcinate și mamele care au născut recent (lăuze) vor fi asigurate, în continuare. Rămân asigurați și pensionarii care au venituri sub 3.000 de lei, precum și alte categorii vulnerabile arată Capital.

Persoanele bolnave de cancer, dar și cele care beneficiază de programele naționale de sănătate și care nu au venituri vor rămâne asigurate. Acces la servicii medicale gratuite vor avea și persoanele aflate în detenție. O asigurare de maximum 12 luni beneficiază și victimele traficului de persoane. Persoanele care sunt voluntare în cadrul serviciilor de urgență vor fi acoperite medical în baza contractului de voluntariat. Conform sursei citate, donatorii de celule stem hematopoietice rămân asigurați timp de 10 ani după donare.

Cine plătește CASS?

De asemenea, legislația arată și care sunt categoriile de persoane care trebuie să contribuie la CASS pentru a-și păstra calitatea de „asigurat”. În acest sens, seniorii cu pensii de peste 3.000 de lei vor plăti contribuția la CASS. De asemenea, rămân asigurați la CASS beneficiarii unor legi speciale (veternii, revoluționarii), doar dacă vor contribui la această asigurare medicală.

Persoanele care sunt șomere sau cele care beneficiază de un venit minim de incluziune vor fi asigurate numai prin plata contribuției reținute automat. Aceeași regulă este valabilă și în cazul părinților care se află în concediul de creștere copil sau al celor aflați în concediu de acomodare.

De altfel, personalul monahal și alte categorii coasigurate trebuie să își depună declarația unică la ANAF, achitând și contribuția corespunzătoare, pentru a avea asigurare medicală.

Persoanele care nu își achită contribuțiile pentru CASS pierd calitatea de „asigurați”.

Autorul recomandă:

UNBR solicită retragerea proiectului de majorare a CASS pentru profesiile independente. ”Propunerea este periculoasă pentru echilibrul fiscal”

Guvernul a pus gând rău culturii și educației. După ce a mărit TVA la cărți de la 5% la 11%, acum vrea să majoreze CASS la 50% și scriitorilor

Ce PENSIE medie lunară vor obține românii care aleg să se pensioneze anticipat

Servicii medicale decontate de stat pentru persoanele neasigurate. Lista analizelor gratuite care pot fi solicitate de cetățeni

Sursă foto: colaj Shutterstock