Prima pagină » Actualitate » Guvernul a pus gând rău culturii și educației. După ce a mărit TVA la cărți de la 5% la 11%, acum vrea să majoreze CASS la 50% și scriitorilor

Guvernul a pus gând rău culturii și educației. După ce a mărit TVA la cărți de la 5% la 11%, acum vrea să majoreze CASS la 50% și scriitorilor

Luiza Dobrescu
15 aug. 2025, 08:09, Actualitate
Guvernul a pus gând rău culturii și educației. După ce a mărit TVA la cărți de la 5% la 11%, acum vrea să majoreze CASS la 50% și scriitorilor

În goana după identificare a surselor de bani la buget, Ministerul de Finanțe și-a îndreptat atenția tot spre sectorul acelora care muncesc și prestează activități liberale. De data aceasta, privirea s-a oprit la persoanele fizice care obțin venituri din activități independente. 

Finanțele propun majorarea plafonului maxim al bazei anuale de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS) în cazul persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente. Practic, se va trece de la 60 de salarii minime brute pe ţară, garantate în plată, la 90 de salarii minime brute pe ţară pentru veniturile realizate, de la 1 ianuarie 2026.

„Majorarea plafonului maxim al bazei anuale de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente a avut în vedere faptul că, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanţare a ocrotirii sănătăţii populaţiei care asigură accesul la un pachet de servicii de bază pentru asiguraţi, sunt obligatorii şi funcţionează ca un sistem unitar.

De asemenea, obiectivele sistemului de asigurări sociale de sănătate se realizează pe baza unor principii precum solidaritatea şi subsidiaritatea în constituirea şi utilizarea fondurilor.

Totodată, în acord cu principiul fiscalităţii referitor la justeţea impunerii sau echitatea fiscală, sarcina fiscală a fiecărui contribuabil este stabilită pe baza puterii contributive, respectiv în funcţie de mărimea veniturilor sau a proprietăţilor acestuia”, se arată într-un document cu propunerile fiscale, publicat joi, de către cei de la Ministerul de Finanțe.

Veniturile la care se face referire se referă la munca prestată de persoane fizice pe cont propriu, printr-un PFA (persoană fizică autorizată), întreprinderi individuale sau familiale; de medici, avocați, notari, arhitecți, consultanți, experți contabili etc; la cea din drepturi de autor(scriitori, jurnaliști independenți, artiști, fotografi, compozitori) și aceea din activitățile de producție, comerț sau prestări servicii desfășurate fără a fi salariat.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Marius Budăi, IMPOZITAREA progresivă, colacul de salvare al românilor: „Venituri la buget mai mari decât Pachetul 1 și Pachetul 2 de măsuri Bolojan”

A intrat Marea Reformă a lui Ilie Bolojan în vacanță? Termene și promisiuni au fost RATATE, atât la Guvern, cât și la Președinție!

Mediafax
Vremea în România până la mijlocul lunii septembrie
Digi24
VIDEO Amenzi de până la 100.000 de lei pentru cei care construiesc fără autorizație, în propria curte, garaje, șoproane sau alte anexe
Cancan.ro
BREAKING | Soția unui fotbalist de la Craiova, ruptă cu bătaia într-un supermarket: 'Am fost lovită și după ce am leșinat'
Prosport.ro
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
Adevarul
15 august, Sfânta Maria Mare. Tradiții și ce nu este bine să faci de Adormirea Maicii Domnului. Ce semnifică Paștele verii
Mediafax
Adormirea Maicii Domnului, cinstită de ortodocşi pe 15 august. Tradiţii şi obiceiuri de Sfânta Maria Mare
Click
Horoscop rune 15 august - 1 septembrie. Zodiile ce vor depăși orice greutate în următoarele 2 săptămâni și vor primi sprijin neașteptat din partea destinului. Vor fi răsplătite pentru răbdarea lor
Wowbiz
Accident grav pe Autostrada Soarelui! Nouă mașini au fost implicate, iar traficul blocat. Breaking news
Antena 3
Lana câștigă o avere ajutând femei să afle dacă soții lor sunt infideli: E șocant cât de repede cedează. Care este metoda ei
Digi24
All-inclusive pe bani publici. O primărie din Argeș face cursuri de mii de euro cu angajații, la mare. Primar: „Merită, sunt banii mei”
Cancan.ro
Cum se simte soția lui Alexandru Raicea, după ce a fost bătuta în supermarket. Cine sunt agresorii ei
Ce se întâmplă doctore
Iubita lui Mircea Badea a făcut furori într-un costum de baie minuscul! Arată senzațional la plajă
observatornews.ro
Alertă de caniculă în 24 de judeţe şi în Capitală. Temperaturile vor ajunge până la 37°C
StirileKanalD
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
KanalD
Un bărbat din Reșița a murit ars de viu, după ce baraca în care se adăpostea a ars ca o torță
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Prima mașină electrică cu 1000 de km autonomie a fost înmatriculată în România
Descopera.ro
Cum slăbești și mănânci bine în același timp? Trucul negreșit!
Capital.ro
Contul bancar devine obligatoriu în România! Se dau amenzi între 3.000 – 10.000 de lei dacă nu ai card
Evz.ro
Angajații care vor fi supuși testului poligraf. Vor fi făcuți de râs în public
A1
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Stirile Kanal D
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
Kfetele
Ce s-a întâmplat, de fapt, în videoclipul în care o tânără este ucisă de o orcă? A făcut înconjurul lumii!
RadioImpuls
Răsturnare totală de situație! Planul concurentului din Casa Iubirii după discuția cu Veronica: "Am zis să încerce să vadă că nu îi vreau răul". Ce vrea să facă Andrei 
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța face autostopul. Oprește lupul...
Descopera.ro
Un mineral nou de pe Marte ar putea rezolva un mister vechi de 20 de ani
POLITICĂ Pastila lui Cristoiu de la ora 10:00: Megalomania lui Donald Trump va face ca întâlnirea din Alaska să fie un fiasco
10:36
Pastila lui Cristoiu de la ora 10:00: Megalomania lui Donald Trump va face ca întâlnirea din Alaska să fie un fiasco
ECONOMIE Economiștii critică schimbarea taxei pe cifra de afaceri cu un IMPOZIT pe cheltuieli intra-grup: „Ca și cum pui sigla Mecedes pe un Logan fără frâne”
09:40
Economiștii critică schimbarea taxei pe cifra de afaceri cu un IMPOZIT pe cheltuieli intra-grup: „Ca și cum pui sigla Mecedes pe un Logan fără frâne”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Principala VICTIMĂ a acestui război nu este Ucraina, ci Europa”
09:35
Ion Cristoiu: „Principala VICTIMĂ a acestui război nu este Ucraina, ci Europa”
EXTERNE TENSIUNI majore în Serbia. Protestatarii anti-Vucic au devastat sediul partidului de guvernământ din Novi Sad: „S-a dus”
09:34
TENSIUNI majore în Serbia. Protestatarii anti-Vucic au devastat sediul partidului de guvernământ din Novi Sad: „S-a dus”
ACTUALITATE Accidente în lanț de Sfânta Maria, pe Autostrada Soarelui și pe A3. Trafic restricționat spre litoral și munte
09:21
Accidente în lanț de Sfânta Maria, pe Autostrada Soarelui și pe A3. Trafic restricționat spre litoral și munte
ACTUALITATE DNA extinde ancheta privind locurile de veci din Ghencea Militar 3. Generali și artiști, în vizorul procurorilor militari
09:15
DNA extinde ancheta privind locurile de veci din Ghencea Militar 3. Generali și artiști, în vizorul procurorilor militari