Guvernul a pus gând rău culturii și educației. După ce a mărit TVA la cărți de la 5% la 11%, acum vrea să majoreze CASS la 50% și scriitorilor

În goana după identificare a surselor de bani la buget, Ministerul de Finanțe și-a îndreptat atenția tot spre sectorul acelora care muncesc și prestează activități liberale. De data aceasta, privirea s-a oprit la persoanele fizice care obțin venituri din activități independente.

Finanțele propun majorarea plafonului maxim al bazei anuale de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS) în cazul persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente. Practic, se va trece de la 60 de salarii minime brute pe ţară, garantate în plată, la 90 de salarii minime brute pe ţară pentru veniturile realizate, de la 1 ianuarie 2026.

„Majorarea plafonului maxim al bazei anuale de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente a avut în vedere faptul că, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanţare a ocrotirii sănătăţii populaţiei care asigură accesul la un pachet de servicii de bază pentru asiguraţi, sunt obligatorii şi funcţionează ca un sistem unitar. De asemenea, obiectivele sistemului de asigurări sociale de sănătate se realizează pe baza unor principii precum solidaritatea şi subsidiaritatea în constituirea şi utilizarea fondurilor. Totodată, în acord cu principiul fiscalităţii referitor la justeţea impunerii sau echitatea fiscală, sarcina fiscală a fiecărui contribuabil este stabilită pe baza puterii contributive, respectiv în funcţie de mărimea veniturilor sau a proprietăţilor acestuia”, se arată într-un document cu propunerile fiscale, publicat joi, de către cei de la Ministerul de Finanțe.

Veniturile la care se face referire se referă la munca prestată de persoane fizice pe cont propriu, printr-un PFA (persoană fizică autorizată), întreprinderi individuale sau familiale; de medici, avocați, notari, arhitecți, consultanți, experți contabili etc; la cea din drepturi de autor(scriitori, jurnaliști independenți, artiști, fotografi, compozitori) și aceea din activitățile de producție, comerț sau prestări servicii desfășurate fără a fi salariat.

