UNBR solicită retragerea proiectului de majorare a CASS pentru profesiile independente:”Propunerea este periculoasă pentru echilibrul fiscal”

Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) solicită retragerea proiectului de majorare a pentru profesiile independente. UNBR susține că modificarea propusă contravine principiilor fundamentale de echitate, proporționalitate și predictibilitate.

Propunerea Guvernului de a majora plafonul de calcul al CASS pentru persoanele cu venituri din activități independente, de la 60 la 90 de salarii minime brute pe economie afectează grav stabilitatea fiscală, potrivit UNBR.

„Considerăm că orice măsură cu impact asupra unei profesii sau a unei categorii socio-profesionale trebuie fundamentată printr-un studiu de impact și adoptată numai după o consultare reală cu reprezentanții autorizați ai acesteia. Din păcate, Guvernul nu a inițiat nicio discuție cu profesiile vizate. În fapt, fiecare profesie se confruntă cu propriile dificultăți, iar lipsa dialogului face ca aceste realități să nu fie luate în calcul. Ne exprimăm profunda dezaprobare față de faptul că autoritățile nu au înțeles să consulte profesiile liberale, pentru a cunoaște poziția lor și pentru a evalua corect impactul real al unei asemenea măsuri.

Avocații, la fel ca alți profesioniști independenți, au suportat deja o creștere semnificativă a acestui plafon în urmă cu doi ani, de la 24 la 60 de salarii minime. S-a creat atunci convingerea că această sarcină, deși grea, va rămâne stabilă pentru o perioadă lungă de timp, fiind inclusă în pachetul de măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung. O nouă majorare acum, la doar doi ani distanță, nu doar că este excesivă, dar transmite și un semnal periculos de instabilitate și lipsă de predictibilitate fiscală”, se arată în comunicatul Uniunii Naționale a Barourilor din România.

UNBR punctează că propunerea este una periculoasă pentru echilibrul fiscal și social. Impactul acestei măsuri ar genera distorsiuni majore și consecințe grave.

„Fiscalitatea nu este numai o chestiune de cifre, ci mai ales de principii: trebuie să fie echitabilă, proporțională și predictibilă. Ori de câte ori aceste principii sunt încălcate, rezultatul nu este solidaritatea socială, ci injustiția și dezechilibrul care subminează chiar baza sistemului fiscal”, se mai arată în comunicat.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Bâlbe la vârful Guvernului! Ilie Bolojan și Alexandru Nazare se contrazic pe taxarea MULTINAȚIONALELOR

Putin acceptă să se întâlnească cu Zelenski pentru a discuta despre un potențial acord de pace/ Se pregătește un summit trilateral cu TRUMP

Senatul se reunește în ședință, miercuri. Proiectul de lege referitor la pensiile magistraților creat la inițiativa lui Crin Antonescu va fi respins