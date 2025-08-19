Prima pagină » Actualitate » UNBR solicită retragerea proiectului de majorare a CASS pentru profesiile independente:”Propunerea este periculoasă pentru echilibrul fiscal”

UNBR solicită retragerea proiectului de majorare a CASS pentru profesiile independente:”Propunerea este periculoasă pentru echilibrul fiscal”

Oana Zvobodă
19 aug. 2025, 18:04, Actualitate
UNBR solicită retragerea proiectului de majorare a CASS pentru profesiile independente:

Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) solicită retragerea proiectului de majorare a  pentru profesiile independente. UNBR susține că modificarea propusă contravine principiilor fundamentale de echitate, proporționalitate și predictibilitate.

Propunerea Guvernului de a majora plafonul de calcul al CASS pentru persoanele cu venituri din activități independente, de la 60 la 90 de salarii minime brute pe economie afectează grav stabilitatea fiscală, potrivit UNBR.

„Considerăm că orice măsură cu impact asupra unei profesii sau a unei categorii socio-profesionale trebuie fundamentată printr-un studiu de impact și adoptată numai după o consultare reală cu reprezentanții autorizați ai acesteia. Din păcate, Guvernul nu a inițiat nicio discuție cu profesiile vizate. În fapt, fiecare profesie se confruntă cu propriile dificultăți, iar lipsa dialogului face ca aceste realități să nu fie luate în calcul. Ne exprimăm profunda dezaprobare față de faptul că autoritățile nu au înțeles să consulte profesiile liberale, pentru a cunoaște poziția lor și pentru a evalua corect impactul real al unei asemenea măsuri.

Avocații, la fel ca alți profesioniști independenți, au suportat deja o creștere semnificativă a acestui plafon în urmă cu doi ani, de la 24 la 60 de salarii minime. S-a creat atunci convingerea că această sarcină, deși grea, va rămâne stabilă pentru o perioadă lungă de timp, fiind inclusă în pachetul de măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung. O nouă majorare acum, la doar doi ani distanță, nu doar că este excesivă, dar transmite și un semnal periculos de instabilitate și lipsă de predictibilitate fiscală”, se arată în comunicatul Uniunii Naționale a Barourilor din România.

UNBR punctează că propunerea este una periculoasă pentru echilibrul fiscal și social. Impactul acestei măsuri ar genera distorsiuni majore și consecințe grave.

„Fiscalitatea nu este numai o chestiune de cifre, ci mai ales de principii: trebuie să fie echitabilă, proporțională și predictibilă. Ori de câte ori aceste principii sunt încălcate, rezultatul nu este solidaritatea socială, ci injustiția și dezechilibrul care subminează chiar baza sistemului fiscal”, se mai arată în comunicat.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Bâlbe la vârful Guvernului! Ilie Bolojan și Alexandru Nazare se contrazic pe taxarea MULTINAȚIONALELOR

Putin acceptă să se întâlnească cu Zelenski pentru a discuta despre un potențial acord de pace/ Se pregătește un summit trilateral cu TRUMP

Senatul se reunește în ședință, miercuri. Proiectul de lege referitor la pensiile magistraților creat la inițiativa lui Crin Antonescu va fi respins

Citește și

VIDEO EXCLUSIV Soarta Ucrainei, lăsată în mâinile Rusiei și ale SUA? Marius Tucă: „Europa e gata să accepte acest tratat”
18:35
Soarta Ucrainei, lăsată în mâinile Rusiei și ale SUA? Marius Tucă: „Europa e gata să accepte acest tratat”
ACTUALITATE Bărbatul care a furat o mașină dintr-o spălătorie din București, i-a montat alte numere și a condus-o fără permis, a fost REȚINUT
18:14
Bărbatul care a furat o mașină dintr-o spălătorie din București, i-a montat alte numere și a condus-o fără permis, a fost REȚINUT
JUSTIȚIE Magistrații îi solicită, oficial, lui Bolojan RETRAGEREA proiectului pensiilor speciale. Invocă o „intolerabilă contradicţie cu Legea Fundamentală”
17:51
Magistrații îi solicită, oficial, lui Bolojan RETRAGEREA proiectului pensiilor speciale. Invocă o „intolerabilă contradicţie cu Legea Fundamentală”
ACTUALITATE Gelozie și inventivitate. Stephanie i-a mutilat mașina iubitului după un plan malițios și minuțios
17:36
Gelozie și inventivitate. Stephanie i-a mutilat mașina iubitului după un plan malițios și minuțios
VIDEO Când anunță Ciprian Ciucu dacă va candida la PRIMĂRIA Capitalei / „Va fi nevoie să discutăm cu USR”
17:31
Când anunță Ciprian Ciucu dacă va candida la PRIMĂRIA Capitalei / „Va fi nevoie să discutăm cu USR”
ECONOMIE Adoptarea LEGII de plată a pensiilor private, vitală pentru aderarea României la OCDE. Luca Niculescu (MAE): „Este o condiționalitate”
17:12
Adoptarea LEGII de plată a pensiilor private, vitală pentru aderarea României la OCDE. Luca Niculescu (MAE): „Este o condiționalitate”
Mediafax
Locația probabilă a întâlnirii Putin-Zelenski. Ministrul de Externe a confirmat
Digi24
Cabana Babele a fost scoasă la vânzare. Cât costă clădirea din inima Bucegilor
Cancan.ro
Cauza morții Ralucăi Pânzaru, tânăra de 28 de ani găsită fără suflare într-un apartament din Iași. NU s-a sinucis!
Prosport.ro
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
Adevarul
Dublarea impozitului pe locuințe e doar începutul. Ce alte scumpiri ne așteaptă în 2026
Mediafax
De la mănăstire, la nuntă. Nicușor Dan a dansat, într-un hambar, cu Prima Doamnă și fiul lor, printre nuntașii de la Tâncăbești
Click
Ce trebuie să pui în ciorba rădăuțeană, ca să iasă grasă, cremoasă și gustoasă ca la restaurant. Trucul pe care bucătarii nu ți-l spun
Wowbiz
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Antena 3
Grecii sunt foarte supărați că românii vin la ei în țară și le cumpără casele. Ce înseamnă asta pentru ei
Digi24
Ce se va întâmpla cu Putin dacă ar merge la o conferință de pace în Elveția. Anunțul șefului diplomației de la Berna
Cancan.ro
Ea este Maria, femeia de 36 de ani înjunghiată de fostul iubit. Atacul s-a petrecut sub privirile îngrozite ale celor doi copii 😢
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de ea? Cum arată acum Cristina Rus, după retragerea din showbiz! Are 43 de ani și e de nerecunoscut
observatornews.ro
Cât costă şi de unde poate fi cumpărat sacoul purtat de Zelenski la întâlnirea cu Trump de la Casa Albă
StirileKanalD
Mihai, un român de 24 de ani, a murit sub privirile neputincioase ale prietenilor
KanalD
Tinerii care au murit în accidentul de pe A1 s-ar fi aruncat îmbrățișați în fața TIR-ului. Ipoteza terifiantă a autorităților
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Promotor.ro
Programul Rabla va fi oficial relansat! Cine îl poate accesa și ce buget va fi alocat?
Descopera.ro
Orașul pierdut al mayașilor a fost REGĂSIT
Capital.ro
Decizie fără precedent pentru Traian Băsescu. Executivul condus de Ilie Bolojan îi dă lovitura
Evz.ro
Sfaturile prințesei Diana pentru William și Harry, dezvăluite după aproape trei decenii
A1
Imaginile incendiare cu Delia într-un costum de baie minuscul: „Mâna sus care dați zoom”. Fanii au crezut că sunt „scăpate” pe internet
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Mihai Brotac, un tânăr de 24 de ani a murit înecat, după ce a alunecat și a fost luat de curenți
RadioImpuls
Dorobanțu, lovitură sub centură! Concurentul din ”Casa Iubirii” rupe tăcerea și îl provoacă pe Danciu: ”Explică-mi și mie...” Reacția uluitoare a colegului său: „Tu te mândrești că ai făcut fetele să plângă?”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. -Mergem la femei, gata, am hotărât!
Descopera.ro
Inteligența artificială riscă să accentueze rasismul și sexismul, avertizează specialiștii
POLITICĂ Nicușor Dan anunță că România va contribui la garanții solide de securitate pentru Ucraina
18:31
Nicușor Dan anunță că România va contribui la garanții solide de securitate pentru Ucraina
POLITICĂ CTP îl atacă pe Nicușor Dan pentru participarea la Festivalul Lupilor: Cu asta ajutăm Republica Moldova? Riscă să fie ocupată de Rusia luna viitoare
18:28
CTP îl atacă pe Nicușor Dan pentru participarea la Festivalul Lupilor: Cu asta ajutăm Republica Moldova? Riscă să fie ocupată de Rusia luna viitoare
EXTERNE Marco Rubio: Trump, „singurul LIDER din lume” care a dovedit că poate aduce Ucraina și Rusia la masa negocierilor
18:23
Marco Rubio: Trump, „singurul LIDER din lume” care a dovedit că poate aduce Ucraina și Rusia la masa negocierilor
GUVERN Detașările în instituțiile și autoritățile publice, SISTATE temporar la propunerea Guvernului. Planul Executivului
18:16
Detașările în instituțiile și autoritățile publice, SISTATE temporar la propunerea Guvernului. Planul Executivului
VIDEO UE salută angajamentul SUA de a oferi garanții de securitate UCRAINEI /„Nu avem mesaje specifice, echipele vor continua să lucreze asupra detaliilor”
18:14
UE salută angajamentul SUA de a oferi garanții de securitate UCRAINEI /„Nu avem mesaje specifice, echipele vor continua să lucreze asupra detaliilor”
EXTERNE Imagini trucate cu BULETINE de vot în Republica Moldova / Comisia Electorală Centrală vorbește despre manipulare electorală
18:01
Imagini trucate cu BULETINE de vot în Republica Moldova / Comisia Electorală Centrală vorbește despre manipulare electorală