Prima pagină » Actualitate » Acest livrator nepalez s-a rătăcit în București, în timp ce ducea comanda. Cum a reacționat o bucureșteancă, pe care a întrebat-o unde e adresa

Acest livrator nepalez s-a rătăcit în București, în timp ce ducea comanda. Cum a reacționat o bucureșteancă, pe care a întrebat-o unde e adresa

03 sept. 2025, 07:47, Actualitate
Acest livrator nepalez s-a rătăcit în București, în timp ce ducea comanda. Cum a reacționat o bucureșteancă, pe care a întrebat-o unde e adresa

Un livrator nepalez s-a rătăcit în București, în timp ce ducea o comandă, motiv pentru care a cerut ajutorul unui pieton. Reacția persoanei abordate l-a uimit pe angajatul serviciului de curierat.

Livratorul nepalez a fost filmat, într-o seară, în timp ce aducea comanda unui client. Atunci, un dialog a avut loc între ei, pe stradă.

„Rehan, te filmăm. Ai auzit despre tipul care a fost lovit în față? Noi filmăm acum că vrem să arătăm cum primim oamenii în România. Acea persoană nu ne reprezintă. Vrem doar să dăm mâna cu tine”, a precizat persoana care îl filmează pe bărbat.

„Da. E din Bangladesh. Ok”, spune livratorul nepalez.

„Cine muncește e binevenit. Și noi muncim. O parte din familia mea muncește ca tine, într-o altă țară, deci știm cum e”, spune un alt bărbat.

„Știm cum e să mergi la muncă în străinătate”, a continuat persoana care îl filmează pe bărbat.

Livratorul nepalez a expus o situație personală

Livrator nepalez: „Am fost șocat prima oară când am venit aici”

Livratorul nepalez a expus o situație la care a luat parte, la început. Pentru că nu cunoștea limba română și nici cum să livreze comanda clientului, a cerut ajutorul unei persoane. A abordat o bucureșteancă și a întrebat-o cum ajunge la punctul de destinație indicat pe GPS.

Persoana abordată de livrator l-a condus pe acesta la adresa indicată pe hartă. Livratorul nepalez mai mărturisește că l-a șocat cazul cetățeanului bătut pe stradă, recent.

„Am fost șocat prima oară când am venit aici. Nu știam să livrez, nu știam limba. Am ajuns aici și era o femeie afară. Am întrebat unde e adresa asta. Și ea, în loc să răspundă, mi-a zis: «hai cu mine, fiule». M-a dus la adresă. Românii sunt foarte de treabă. Și eu sunt șocat de ce s-a întâmplat.

În trei ani din viața mea, nu s-a întâmplat așa ceva. Vă spun sincer, nu m-aș muta în altă țară, pentru că, sincer, nu mă simt plecat de acasă. Mă simt ca acasă. Am atâția prieteni în România. Ei îmi zic «Boss». Eu le zic «Boss»”, a mai spus livratorul nepalez.

Autorul recomandă:

Acești 2 nepalezi au recunoscut ce salariu primesc în România, de fapt. „Muncim ca să stați voi acasă în weekend”

Tânărul care a lovit un livrator asiatic în București, AUDIAT la Parchet. Pe rețelele de socializare se afișa cu macete și simboluri interzise

Răspunsul unui livrator asiatic atunci când este întrebat cum se simte în România: „ Am venit aici și…”

Sursă foto: Tik Tok „Răsfoiala

Citește și

ACTUALITATE Tragedie în Vaslui. Un copil a murit electrocutat, sub ochii părinților, după ce a pășit pe un fir electric neizolat
08:33
Tragedie în Vaslui. Un copil a murit electrocutat, sub ochii părinților, după ce a pășit pe un fir electric neizolat
EXCLUSIV De la Declarația de Suveranitate la tentativa „caraghioasă” a PAS de a deveni partid suveranist / Dan Dungaciu: Moldova a fost un stat sfâșiat
08:30
De la Declarația de Suveranitate la tentativa „caraghioasă” a PAS de a deveni partid suveranist / Dan Dungaciu: Moldova a fost un stat sfâșiat
ACTUALITATE George Simion: „Casa Albă pledează pentru LIBERTATEA de exprimare și bun simț”
08:30
George Simion: „Casa Albă pledează pentru LIBERTATEA de exprimare și bun simț”
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 697. Iranul este deschis reluării discuțiilor cu Statele Unite, cu excepția programului său balistic
08:23
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 697. Iranul este deschis reluării discuțiilor cu Statele Unite, cu excepția programului său balistic
ANALIZĂ EXCLUSIV Ce discută Guvernul Bolojan cu FMI, aflat la București astăzi. Cât de aproape este România de un nou împrumut de la FMI?
08:15
Ce discută Guvernul Bolojan cu FMI, aflat la București astăzi. Cât de aproape este România de un nou împrumut de la FMI?
POLITICĂ Cel mai bun antidepresiv pentru funcționarii de la stat. 12 primării din România s-au dedulcit la vacanțe de lux-cursuri, pe bani publici
08:04
Cel mai bun antidepresiv pentru funcționarii de la stat. 12 primării din România s-au dedulcit la vacanțe de lux-cursuri, pe bani publici
Mediafax
Omenirea trebuie să aleagă între pace și război, declară Xi Jinping la parada militară din Beijing
Digi24
EXCLUSIV Bolojan, întrebat dacă „dă în scris” că nu va crește TVA-ul din nou, la fel cum a promis Nicușor Dan: „Am grijă ce vorbesc”
Cancan.ro
Andrușca a făcut-o praf pe Ella Vișan, după ce s-a aflat că a fost cu Andrei în baie: 'Știi bancul cu bufnița?' Ispita nu s-a putut abține și a făcut-o de râs în ultimul hal
Prosport.ro
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Adevarul
Vacanță de coșmar la 5 stele. Pățania unei turiste românce a stârnit scandal pe internet: „Nu mai poți face nimic”
Mediafax
47 de percheziții în Capitală și opt județe într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul este estimat la peste 90 de milioane de lei
Click
Ce delicatese au avut în meniu invitații de la cina de 500 de euro cu Eric Roberts?! „Nu beau și nu consum carne” VIDEO! Mesaj de suflet pentru români!
Wowbiz
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Antena 3
Din ce trăiește Călin Georgescu? Fără venituri, dar cu bodyguarzi, mașină cu șofer și bani de vacanțe
Digi24
FOTO Cine e Kim Ju Ae, fiica și posibilă succesoare a dictatorului de la Phenian: nici măcar vârsta sa exactă nu este cunoscută
Cancan.ro
Se mai face sau nu sezonul 10 de la Insula Iubirii?! Șefii Antena 1 au luat deja decizia și nu mai există cale de întoarcere
Ce se întâmplă doctore
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține doar două săptămâni! Blondina arată WOW acum
observatornews.ro
A ieșit la plimbare cu părinții și a murit după ce a călcat pe un fir electric neizolat. Tragedie în Vaslui
StirileKanalD
Ascunzătoarea lui Emil Gânj, găsită de polițiști! Ucigașul și-a construit un „adăpost” sub pământ
KanalD
Preț carburanți miercuri, 3 septembrie 2025: Carburanții au înregistrat o nouă scumpire. Cât costă un litru de benzină
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
🔊 Cum sună Dacia Duster cu evacuare sport centrală instalată de tunerii germani?🔊
Descopera.ro
Astronomii au descoperit ceva MASIV în galaxia noastră
Capital.ro
Traian Băsescu l-a învățat personal. Dan Diaconescu a recunoscut secretul care îi unește: Nea Traiane, de ce…?
Evz.ro
Caz revoltător la Brașov. Polițist beat, omoară cu mașina un tânăr, iar procurorul „uită” să-l mai țină în arest
A1
Insula Iubirii, 2 septembrie 2025. Cum a reacționat Marian când a văzut-o pe Bianca la ultima Ceremonie a focului. Ce a urmat
Stirile Kanal D
NEWS ALERT. Bolojan a făcut anunțul
Kfetele
S-a descoperit locul în care Emil Gânj s-a ținut departe de polițiștii care sunt pe urmele lui, încă de când a săvârșit crima tragică! Acesta a intrat în pământ, la propriu
RadioImpuls
Anunțul momentului făcut de Ministrul Educației Daniel David! Se întorc sau nu elevii în bănci pe 8 septembrie 2025: „Nu cred că vor fi şcolile goale. Doamne, fereşte! Ar trebui să fie cazuri extrem de rare”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bubulino, mi-e foarte rușine de vecinul nostru de la etajul 3!
Descopera.ro
Curtea Bisericii Negre din Brașov va fi restaurată cu fonduri europene
ACTUALITATE Au loc 47 de percheziții DNA, în 9 județe, într-un dosar de evaziune fiscală, în această dimineață. Prejudiciul este estimat la peste 18 milioane €
08:02
Au loc 47 de percheziții DNA, în 9 județe, într-un dosar de evaziune fiscală, în această dimineață. Prejudiciul este estimat la peste 18 milioane €
POLITICĂ Bolojan știe câți BUGETARI vrea să dea afară din aparatul local, dar nu știe câți bugetari sunt / Coaliția face un grup de lucru pentru a-i număra
08:00
Bolojan știe câți BUGETARI vrea să dea afară din aparatul local, dar nu știe câți bugetari sunt / Coaliția face un grup de lucru pentru a-i număra
MARIUS TUCĂ SHOW George Simion: „Am fost contactat de anumiti oameni din SERVICII între tururi pentru a se asigura că nu vor fi dați afară”
08:00
George Simion: „Am fost contactat de anumiti oameni din SERVICII între tururi pentru a se asigura că nu vor fi dați afară”
SPORT Încă o pierdere pentru FCSB: titularul lui Charalambous s-a accidentat și ratează convocarea la echipa națională
07:48
Încă o pierdere pentru FCSB: titularul lui Charalambous s-a accidentat și ratează convocarea la echipa națională
MARIUS TUCĂ SHOW Adrian Severin: „Europenii au fost mereu SPERIAȚI de ideea că americanii s-ar putea înțelege cu rușii”
07:30
Adrian Severin: „Europenii au fost mereu SPERIAȚI de ideea că americanii s-ar putea înțelege cu rușii”
ANALIZĂ Le Monde: Neoliberalismul a favorizat ascensiunea valorilor reacționare /Intervenționismul lui Trump semnalează tendințe AUTORITARISTE
07:30
Le Monde: Neoliberalismul a favorizat ascensiunea valorilor reacționare /Intervenționismul lui Trump semnalează tendințe AUTORITARISTE