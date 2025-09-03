Acest livrator nepalez s-a rătăcit în București, în timp ce ducea comanda. Cum a reacționat o bucureșteancă, pe care a întrebat-o unde e adresa

Un livrator nepalez s-a rătăcit în București, în timp ce ducea o comandă, motiv pentru care a cerut ajutorul unui pieton. Reacția persoanei abordate l-a uimit pe angajatul serviciului de curierat.

Livratorul nepalez a fost filmat, într-o seară, în timp ce aducea comanda unui client. Atunci, un dialog a avut loc între ei, pe stradă.

„Rehan, te filmăm. Ai auzit despre tipul care a fost lovit în față? Noi filmăm acum că vrem să arătăm cum primim oamenii în România. Acea persoană nu ne reprezintă. Vrem doar să dăm mâna cu tine”, a precizat persoana care îl filmează pe bărbat.

„Da. E din Bangladesh. Ok”, spune livratorul nepalez.

„Cine muncește e binevenit. Și noi muncim. O parte din familia mea muncește ca tine, într-o altă țară, deci știm cum e”, spune un alt bărbat.

„Știm cum e să mergi la muncă în străinătate”, a continuat persoana care îl filmează pe bărbat.

Livrator nepalez: „Am fost șocat prima oară când am venit aici”

Livratorul nepalez a expus o situație la care a luat parte, la început. Pentru că nu cunoștea limba română și nici cum să livreze comanda clientului, a cerut ajutorul unei persoane. A abordat o bucureșteancă și a întrebat-o cum ajunge la punctul de destinație indicat pe GPS.

Persoana abordată de livrator l-a condus pe acesta la adresa indicată pe hartă. Livratorul nepalez mai mărturisește că l-a șocat cazul cetățeanului bătut pe stradă, recent.

„Am fost șocat prima oară când am venit aici. Nu știam să livrez, nu știam limba. Am ajuns aici și era o femeie afară. Am întrebat unde e adresa asta. Și ea, în loc să răspundă, mi-a zis: «hai cu mine, fiule». M-a dus la adresă. Românii sunt foarte de treabă. Și eu sunt șocat de ce s-a întâmplat.

În trei ani din viața mea, nu s-a întâmplat așa ceva. Vă spun sincer, nu m-aș muta în altă țară, pentru că, sincer, nu mă simt plecat de acasă. Mă simt ca acasă. Am atâția prieteni în România. Ei îmi zic «Boss». Eu le zic «Boss»”, a mai spus livratorul nepalez.

Sursă foto: Tik Tok „Răsfoiala”