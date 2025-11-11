Prima pagină » Actualitate » Actorul american Jeremy Renner, acuzat de hărţuire sexuală și comportament violent de regizoarea chineză Yi Zhou

Actorul american Jeremy Renner, acuzat de hărţuire sexuală și comportament violent de regizoarea chineză Yi Zhou

11 nov. 2025
Actorul american Jeremy Renner, acuzat de hărţuire sexuală și comportament violent de regizoarea chineză Yi Zhou
sursa foto: Instagram

Regizoarea chineză Yi Zhou îl acuză pe actorul american Jeremy Renner de hărţuire sexuală. Astfel, într-o serie de postări pe Instagram, cineasta de 37 de ani a explicat faptul că actorul, starul din saga Avengers”, ar fi conractat-o în iunie ca să-i trimită o serie de imagini pornografice nesolicitate cu el însuşi prin mesaje private şi WhatsApp”.

În ciuda incidentului, Yi Zhou afirmă a fost sedusă de Jeremy Renner, care i-ar fi arătat o afecţiune atât de puternică, încât a crezut în puterea iubirii”. Dar, ea asigură şi-a pierdut rapid iluziile.

Într-un interviu acordat publicaţiei britanice Daily Mail, regizoarea dezvăluie „s-a temut pentru viaţaei în timpul unei întâlniri la domiciliul lui Jeremy Renner, în luna august, atunci când actorul, aflat în stare de ebrietate, s-a comportat violent faţă de ea.

„A băut o sticlă de vin singur şi s-a enervat, ţipând timp de două ore”, a spus regizoarea pentru Daily Mail. „A trebuit să le spun colegilor mei și părinţilor unde aflu, pentru ca, în cazul în care mi s-ar fi întâmplat ceva, să ştie unde sunt.

A trebuit închid într-o cameră pentru a fi în siguranţă, rugându-mă nu intre în cameră noaptea, pentru era foarte furios. Nu am scos un cuvânt, eram atât de speriată pentru viaţa mea”, a adăugat ea.

De cealaltă parte, Jeremy Renner a negat acuzaţiile de hărţuire aduse împotriva lui de către regizoarea Yi Zhou, care susţine actorul i-a trimis fotografii personale şi intime cu el însuşişi a avut un comportament tulburător într-o ocazie, care a determinat-o să se închidă într-o cameră.

Acuzaţiile aduse sunt total inexacte şi neadevărate”, a declarat un reprezentant al lui Renner pentru Variety.

Această experienţă arată cu adevărat latura întunecată a Hollywoodului şi campania de denigrare menită descurajeze femeile şi regizoarele asiatice, precum şi femeile în general”, a notat Zhou într-o postare. „Sunt îngrozită, dar bucur citesc şi multe mesaje de sprijin din partea prietenilor şi a mass-media, care vor continua dezvăluie abuzurile domestice, abuzurile asupra femeilor şi atacurile pornografice nedorite şi nesolicitate împotriva tinerelor femei nevinovate”.

Înainte de acuzaţiile sale, Yi Zhou şi Jeremy Renner au colaborat la o serie de proiecte. Regizoarea a realizat documentarul „Chronicles of Disney”, dedicat istoriei studiourilor, în care actorul a fost intervievat.

Actorul fusese deja acuzat de violenţă domestică de către fosta soţie, Sonni Pacheco. Cuplul a fost căsătorit zece luni înainte ca modelul canadian să ceară divorţul în anul 2015.

