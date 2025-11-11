Actorul american Jeremy Renner, acuzat de hărţuire sexuală și comportament violent de regizoarea chineză Yi Zhou

Regizoarea chineză Yi Zhou îl acuză pe actorul american Jeremy Renner de hărţuire sexuală. Astfel, într-o serie de postări pe Instagram, cineasta de 37 de ani a explicat faptul că actorul, starul din saga „Avengers”, ar fi conractat-o în iunie ca să-i trimită „o serie de imagini pornografice nesolicitate cu el însuşi prin mesaje private şi WhatsApp”.

În ciuda incidentului, Yi Zhou afirmă că a fost sedusă de Jeremy Renner, care i-ar fi arătat o afecţiune atât de puternică, încât a crezut în „puterea iubirii”. Dar, ea asigură că şi-a pierdut rapid iluziile.

Într-un interviu acordat publicaţiei britanice Daily Mail, regizoarea dezvăluie că „s-a temut pentru viaţa” ei în timpul unei întâlniri la domiciliul lui Jeremy Renner, în luna august, atunci când actorul, aflat în stare de ebrietate, s-a comportat violent faţă de ea.

„A băut o sticlă de vin singur şi s-a enervat, ţipând timp de două ore”, a spus regizoarea pentru Daily Mail. „A trebuit să le spun colegilor mei și părinţilor unde mă aflu, pentru ca, în cazul în care mi s-ar fi întâmplat ceva, să ştie unde sunt.

A trebuit să mă închid într-o cameră pentru a fi în siguranţă, rugându-mă să nu intre în cameră noaptea, pentru că era foarte furios. Nu am scos un cuvânt, eram atât de speriată pentru viaţa mea”, a adăugat ea.

De cealaltă parte, Jeremy Renner a negat acuzaţiile de hărţuire aduse împotriva lui de către regizoarea Yi Zhou, care susţine că actorul i-a trimis „fotografii personale şi intime cu el însuşi” şi a avut un comportament tulburător într-o ocazie, care a determinat-o să se închidă într-o cameră.

„Acuzaţiile aduse sunt total inexacte şi neadevărate”, a declarat un reprezentant al lui Renner pentru Variety. „Această experienţă arată cu adevărat latura întunecată a Hollywoodului şi campania de denigrare menită să descurajeze femeile şi regizoarele asiatice, precum şi femeile în general”, a notat Zhou într-o postare. „Sunt îngrozită, dar mă bucur să citesc şi multe mesaje de sprijin din partea prietenilor şi a mass-media, care vor continua să dezvăluie abuzurile domestice, abuzurile asupra femeilor şi atacurile pornografice nedorite şi nesolicitate împotriva tinerelor femei nevinovate”.

Înainte de acuzaţiile sale, Yi Zhou şi Jeremy Renner au colaborat la o serie de proiecte. Regizoarea a realizat documentarul „Chronicles of Disney”, dedicat istoriei studiourilor, în care actorul a fost intervievat.

Actorul fusese deja acuzat de violenţă domestică de către fosta soţie, Sonni Pacheco. Cuplul a fost căsătorit zece luni înainte ca modelul canadian să ceară divorţul în anul 2015.

