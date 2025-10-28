Prima pagină » Actualitate » Documentarul lansat pe Netflix în octombrie, care le-a făcut pielea de găină românilor. Mulți nu l-au putut privi: „Imposibil de privit”

28 oct. 2025, 13:50, Actualitate
La data de 10 octombrie 2025, platforma Netflix a lansat un documentar care a marcat profund publicul din România. Documentarul se numește My Father, the BTK Killer.

Filmul este regizat de Skye Borgman și spune povestea cutremurătoare a lui Kerry Rawson, fiica lui Dennis Rader, cunoscut sub pseudonimul BTK (Bind, Torture, Kill), un criminal în serie care a ucis zece persoane în Kansas, între 1974 și 1991. Rader a dus o viață dublă, aparent fiind un tată iubitor și lider de cercetași, în timp ce comitea crimele.

Keri Rawson a descoperit însă adevărul despre tatăl său în anul 2005, atunci când FBI-ul a dezvăluit că Dennis Rader era criminalul pe care îl căutau de ani de zile. Această dezvăluire a distrus imaginea de tată iubitor și a transformat-o pe Kerri într-o victimă a propriului trecut.

Acest documentar spune povestea lui Kerri, în călătoria sa de a înțelege și de a face față traumei, explorând impactul psihologic profund al descoperirii adevărului despre tatăl său și despre crimele comise.

Documentarul combină deci interviuri cu Kerri Rawson, imagini de arhivă, înregistrări ale poliției și scene din sala de judecată.

Totodată, acest documentar evită senzaționalul, concentrându-se pe traumă, reziliență și procesul de vindecare al lui Kerri. Abordarea aceasta intima și gravă îl face să se evidențieze în genul true crime, oferind o respectivă rară asupra legăturii dintre o victimă și un criminal în serie.

Publicul român a reacționat la acest documentar și mulți au fost impresionați de curajul lui Kerri de a-și împărtăși povestea. Unii au spus despre acest film că este îngrozitor de real” șiimposibil de privit fără a fi marcat”.

Acest documentar durează o oră și 33 de minute, și conține imagini și descrieri grafice ale crimelor, inclusiv scene de crime, imagini cu victime și detalii explicite despre modurile de operare ale criminalului. Se recomandă unui public de peste 15 ani.

