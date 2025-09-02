Prima pagină » Actualitate » Actorul Graham Greene, un titan al HOLLYWOOD-ului, a murit la vârsta de 73 de ani

02 sept. 2025, 14:55, Actualitate
Graham Greene, unul dintre cei mai cunoscut actori canadieni, nominalizat la Oscar pentru rolul din „Primele Națiuni” și pionier de la Hollywood, a murit la vârsta de 73 de ani într-un spital din Toronto.

Potrivit The Guardian, actorul s-a stins din viață după o lungă boalăn.

„„A fost un om cu o morală deosebită”

„A fost un om cu o morală, o etică și un caracter deosebite și ne va lipsi veșnic”, a declarat agentul lui Greene, Michael Greene (fără nicio legătură de rudenie), pentru Deadline.

Greene s-a născut în 1952 în Ohsweken, în Rezervația celor Șase Națiuni din Ontario, Canada.

A început să joace în timp ce lucra ca inginer de sunet, după ce un prieten l-a convins să-i citească scenariul. A început pe scenă, jucând în producții canadiene și engleze în anii 1970, înainte de a-și face debutul pe ecran în 1979 într-un episod din drama canadiană The Great Detective. Primul său rol în film a fost în filmul biografic din 1983, Running Brave.

Descoperirea lui Greene la Hollywood a venit după ce Kevin Costner l-a distribuit în rolul vraciului Lakota Sioux, Kicking Bird (Ziŋtká Nagwáka), în westernul său din 1990 „Dansând cu lupii”, premiat cu Oscar. Interpretarea lui Greene i-a adus o nominalizare la Premiul Oscar și i-a lansat cariera la Hollywood, care a inclus roluri în Thunderheart (1992), Maverick (1994), Die Hard with a Vengeance (1995), The Green Mile (1999) și The Twilight Saga: New Moon (2009).

Mai recent, Greene a apărut în serialul FX Reservation Dogs, regizat de Taika Waititi, în serialul distopic HBO The Last Of Us și în serialele 1883 și Tulsa King, regizate de Taylor Sheridan.

Are o stea pe Walk of Fame-ul Canadei

Prolific de-a lungul carierei sale, a lucrat până la sfârșit și a fost implicat în mai multe proiecte care nu au fost încă lansate.

Greene a câștigat premii Grammy, Gemini și premii Canadian Screen de-a lungul carierei sale și are o stea pe Walk of Fame-ul Canadei. În iunie, a primit premiul guvernatorului general canadian pentru artele spectacolului, acordat pentru întreaga carieră.

