26 aug. 2025, 10:26, Actualitate
Woody Allen, denunțat de Ucraina pentru participarea la Săptămâna Filmului de la MOSCOVA. „Putin greşeşte complet”

Ucraina a denunțat participarea prin videoconferință a celebrului regizor american Woody Allen la Festivalul Internațional de Film de la Moscova. Kievul consideră că acțiunea cineastului reprezintă „o insultă” la adresa victimelor războiului. Pe de altă parte, reputatul om de film a explicat de ce a dat curs invitației primite.

Woody Allen a transmis că are o reticență în „a opri discuţiile creative”, cu referire la importanța pe care festivalul de la Moscova o are pentru industria cinematografică.

Woody Allen: „Războiul provocat de Putin este scandalos”

Publicația Ukrinform a prezentat o serie de declarații făcute de Woody Allen cu privire la participarea sa la Săptămâna Filmului ținută în capitala Federației Ruse.

„În ceea ce priveşte conflictul din Ucraina, sunt ferm convins că Vladimir Putin greşeşte complet. Războiul provocat de acesta este scandalos. Cu toate acestea, indiferent de ceea ce fac politicienii, nu cred că oprirea discuţiilor creative poate ajuta vreodată”, ar fi spus regizorul american.

Cu prilejul evenimentului de la Moscova, Allen a vorbit, prin videoconferință, în cadrul unei discuţii moderate de Fyodor Bondarchuk, fiul unui renumit regizor rus. De altfel, în timpul interviului acordat, Woody Allen și-a exprimat admirația pentru activitatea tatălui lui Fiodor, cunoscutul regizor rus Serghei Bondarciuk.

Mai mult, americanul a recunoscut că este gata să accepte să filmeze în Rusia dacă i s-ar propune acest lucru, potrivit agenției Ria Novosti.

„Întotdeauna mi-a plăcut cinematografia rusă. Așa că, dacă astfel de propuneri ar exista, m-aș așeza la masă și m-aș gândi la un scenariu despre bunăstarea pe care o poți simți la Moscova și la Sankt Petersburg” – Woody Allen

Potrivit aceleiași surse, Allen a evocat și o „călătorie nu prea agreabilă” întreprinsă în perioada Uniunii Sovietice. Imediat, însă, el a adăugat că „totul s-a schimbat de atunci, iar Rusia de azi a devenit minunată”.

Kievul denunță prezența lui Woody Allen la Moscova

Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei a condamnat imediat prezența titanului cinematografiei hollywoodiene, calificând-o drept „o ruşine şi o insultă la adresa sacrificiului actorilor şi cineaştilor ucraineni care au fost ucişi sau răniţi de criminalii de război ruşi în războiul lor continuu împotriva Ucrainei”, după cum scrie inpolitics.ro.

„Woody Allen a ales să închidă ochii la atrocitățile pe care Rusia le comite în Ucraina în fiecare zi”, a transmis Ministerul ucrainean de Externe, potrivit căruia cultura nu ar trebui să fie utilizată niciodată „pentru acoperirea crimelor sau ca instrument de propagandă”.

Kievul denunță sistematic participările unor personalități occidentale la evenimente în Rusia.

