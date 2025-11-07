Prima pagină » Actualitate » Actrița Pauline Collins a MURIT, la vârsta de 85 de ani. Era cunoscută din serialul „Shirley Valentine”, rol care i-a adus o nominalizare la Oscar

07 nov. 2025, 08:28, Actualitate
Actrița Pauline Collins, cunoscută din serialul „Shirley Valentine”, a murit la vârsta de 85 de ani, a anunțat familia sa, joi, precizând că s-a stins liniștită, înconjurată de familia sa, în azilul de bătrâni din Highgate, nordul Londrei. Artista suferea, de mai mulți ani, de boala Parkinson.

„Pauline a însemnat atât de multe lucruri pentru atât de mulți oameni, jucând o varietate de roluri în viața ei. O prezență strălucitoare, plină de umor și spirituală pe scenă și pe ecran. În cariera sa ilustră, a jucat roluri precum politicieni, mame și regine”, este mesajul emoționant al familiei sale.

Pauline Collins – scurtă biografie

Actrița Pauline Collins a jucat în primul sezon al sitcom-ului BBC „The Liver Birds”, dar nu a devenit celebră până când nu a obținut un rol stabil în „Upstairs, Downstairs” în 1971, potrivit Mediafax.

Rolul din filmul „Shirley Valentine” (1989) i-a adus o nominalizare la Oscar și un premiu BAFTA pentru cea mai bună actriță.

Actrița Pauline Collins / FOTO – Profimedia

Collins a jucat rolul lui Shirley Valentine în versiunea scenică din West End-ul londonez și pe Broadway-ul newyorkez, înainte de a apărea în adaptarea cinematografică, alături de Tom Conti.

Printre filmele în care a mai jucat Collins se mai numără „City of Joy”, alături de Patrick Swayze, dar și „Paradise Road” și „Mrs Caldicot’s Cabbage War”, în care a apărut alături de soțul său, actorul John Alderton, aceștia fiind căsătoriți încă din anul 1969.

