Biroul Național Anticorupție (NABU) și Parchetul Anticorupție (SAP) din Ucraina desfășoară o operațiune specială pentru a demasca o organizație criminală care, potrivit anchetatorilor, funcționează sub conducerea unui deputat în exercițiu și a unui fost deputat de la Kiev, cu implicarea unor înalți funcționari din cadrul Biroului Președintelui Volodimir Zelenski și a altor persoane.

Informația a fost comunicată de serviciul de presă al NABU miercuri, 19 august.

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NABU nu a dezvăluit numele persoanelor implicate și nici nu a oferit detalii suplimentare cu privire la operațiunea specială, precizând că va face publice mai multe informații ulterior.

La scurt timp, însă, NABU a dezvăluit denumirea operațiunii – „Forest Gump” – și a publicat pe YouTube un videoclip de 47 de secunde cu înregistrări ale unor conversații între bărbați necunoscuți, în limba rusă, care conțineau injurii vulgare.

Surse au declarat pentru „Ukrainska Pravda” că Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și Parchetul Specializat Anticorupție (SAP) efectuează percheziții în cadrul unei operațiuni speciale la sediile aparținând deputatului Vadym Stolar, ales în parlament din partea partidului „Platforma Opoziției – Pentru Viață”, care a fost între timp interzis, și Irinei Mudra, șef adjunct al Biroului Președintelui Volodimir Zelenski.

Surse au declarat pentru „Ukrainska Pravda” că sunt în curs de desfășurare acțiuni de anchetă împotriva lui Stolar și Mudra.

Reamintim că, pe 11 mai, fostul șef al Biroului Prezidențial, Andriy Yermak, a fost pus sub acuzare în dosarul privind spălarea a 460 de milioane de grivne din construcția de vile de lux în apropiere de Kiev. Alte șase persoane au fost, de asemenea, acuzate în acest caz.

Pe 14 mai, Înalta Curte Anticorupție a ordonat ca Yermak să rămână în arest preventiv cu opțiunea de a plăti o cauțiune în valoare de 140 de milioane de grivne. Pe 18 mai, Yermak a fost eliberat din arestul preventiv după plata cauțiunii.



Ancheta NABU și SAP vine după ce, marți seara, fostul ministru ucrainean al Apărării, Mihail Fedorov, a cerut organizarea de alegeri în Ucraina, chiar dacă războiul continuă. În discursul său de seara trecută, fostul ministru, a cărui demitere a provocat un val de proteste în Ucraina, a continuat să critice corupția și ineficiența birocratică în timpul războiului. El a reclamat că fondurile de apărare utilizate în mod abuziv pot afecta direct capacitatea Ucrainei de a lupta.