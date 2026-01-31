Macaulay Culkin a transmis un mesaj emoționant după moartea actriței care i-a fost mamă în filmul „Home Alone”

Macaulay Culkin a transmis un mesaj plin de emoție pe contul său de Instagram pentru actrița Catherine O’Hara, alături de care a jucat în filmul „Sigur Acasă”, iar declarația sa i-a surprins pe toți.

Actrița Catherine O’Hara a încetat din viață la vârsta de 71 de ani, cel care a confirmat tristul anunț a fost managerul său pe data de 30 ianuarie 2026. Cauza morții nu a fost încă dezvăluită.

Macaulay Culkin mesaj emoționant după moartea actriței Catherine O’Hara

Macaulay Culkin a jucat alături de actrița Catherine O’Hara în îndrăgitele filme de sărbători „Home Alone” (1990) și „Home Alone 2: Lost in New York” (1992), și-a exprimat durerea pe Instagram, unde a postat un omagiu emoționant, relatează Libertatea.

„Mamă. Am crezut că avem timp. Mi-am dorit mai mult. Mi-am dorit să stau pe un scaun lângă tine. Te-am ascultat, dar am avut atât de multe lucruri de spus.”

Alături de mesaj, actorul a atașat două fotografii, una din filmul „Singur Acasă”, iar alta cu cei doi în 2023. Mesajul său s-a încheiat astfel: „Te iubesc. Ne vedem mai târziu.”

Ce relație specială a avut Macaulay Culkin cu Catherine O’Hara

Macaulay Culkin a vorbit des despre relația sa specială cu O’Hara, pe care o considera drept o figură maternă. La ceremonia sa de primire a unei stele pe Walk of Fame, în decembrie 2023, Catherine OHara l-a susținut, comentând cu umor: „Ești mai în vârstă acum decât eram eu când ți-am jucat mama.”

O’Hara a adăugat: „Home Alone a fost, este și va rămâne mereu un fenomen global iubit… motivul pentru care familiile din întreaga lume nu pot trece un an fără să se bucure de Home Alone împreună este datorită lui Macaulay Culkin.”

