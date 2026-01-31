Prima pagină » Știri externe » Macaulay Culkin a transmis un mesaj emoționant după moartea actriței care i-a fost mamă în filmul „Home Alone”

Macaulay Culkin a transmis un mesaj emoționant după moartea actriței care i-a fost mamă în filmul „Home Alone”

31 ian. 2026, 16:44, Știri externe
Macaulay Culkin a transmis un mesaj emoționant după moartea actriței care i-a fost mamă în filmul „Home Alone”

Macaulay Culkin a transmis un mesaj plin de emoție pe contul său de Instagram pentru actrița Catherine O’Hara, alături de care a jucat în filmul „Sigur Acasă”, iar declarația sa i-a surprins pe toți.

Actrița Catherine O’Hara a încetat din viață la vârsta de 71 de ani, cel care a confirmat tristul anunț a fost managerul său pe data de 30 ianuarie 2026. Cauza morții nu a fost încă dezvăluită.

Macaulay Culkin mesaj emoționant după moartea actriței Catherine O’Hara

Macaulay Culkin a jucat alături de actrița Catherine O’Hara în îndrăgitele filme de sărbători „Home Alone” (1990) și „Home Alone 2: Lost in New York” (1992), și-a exprimat durerea pe Instagram, unde a postat un omagiu emoționant, relatează Libertatea.

„Mamă. Am crezut că avem timp. Mi-am dorit mai mult. Mi-am dorit să stau pe un scaun lângă tine. Te-am ascultat, dar am avut atât de multe lucruri de spus.”

Alături de mesaj, actorul a atașat două fotografii, una din filmul „Singur Acasă”, iar alta cu cei doi în 2023. Mesajul său s-a încheiat astfel: „Te iubesc. Ne vedem mai târziu.”

Ce relație specială a avut Macaulay Culkin cu Catherine O’Hara

Macaulay Culkin a vorbit des despre relația sa specială cu O’Hara, pe care o considera drept o figură maternă. La ceremonia sa de primire a unei stele pe Walk of Fame, în decembrie 2023, Catherine OHara l-a susținut, comentând cu umor: „Ești mai în vârstă acum decât eram eu când ți-am jucat mama.”

O’Hara a adăugat: „Home Alone a fost, este și va rămâne mereu un fenomen global iubit… motivul pentru care familiile din întreaga lume nu pot trece un an fără să se bucure de Home Alone împreună este datorită lui Macaulay Culkin.”

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Ultimul val de documente Epstein aduce dezvăluiri uluitoare. Musk, invitat și el pe insulă, în timp ce Bill Gates era șantajat cu „fetele din Rusia”
16:06
Ultimul val de documente Epstein aduce dezvăluiri uluitoare. Musk, invitat și el pe insulă, în timp ce Bill Gates era șantajat cu „fetele din Rusia”
FLASH NEWS Șapte școli și nouă instituții publice din Ungaria au primit amenințări cu bombă în limba ucraineană generate cu inteligență artificială
15:15
Șapte școli și nouă instituții publice din Ungaria au primit amenințări cu bombă în limba ucraineană generate cu inteligență artificială
VIDEO Imagini de la metroul din Kiev, după blackoutul care a afectat toată țara
14:52
Imagini de la metroul din Kiev, după blackoutul care a afectat toată țara
ANALIZĂ Liniștea dinaintea furtunii. Zilele regimului iranian sunt numărate? SUA trebuie să ia în calcul toate scenariile. ISW: Prăbușire, fragmentare sau continuarea colaborării dintre Iran, Rusia și China
14:28
Liniștea dinaintea furtunii. Zilele regimului iranian sunt numărate? SUA trebuie să ia în calcul toate scenariile. ISW: Prăbușire, fragmentare sau continuarea colaborării dintre Iran, Rusia și China
ECONOMIE Cine este noul șef al Băncii Centrale Americane. Va ține „în mână” banii lumii
14:15
Cine este noul șef al Băncii Centrale Americane. Va ține „în mână” banii lumii
FLASH NEWS Alertă în Ucraina. Curentul a căzut în toată țara în război. Probleme și peste Prut
13:28
Alertă în Ucraina. Curentul a căzut în toată țara în război. Probleme și peste Prut
Mediafax
A murit actrița Catherine O’Hara, cunoscută pentru rolurile din din Home Alone și Schitt’s Creek
Digi24
De ce și-au cerut scuze rușii față de ucraineni și ce motiv au invocat pentru greșeala lor (NYT)
Cancan.ro
Gafa lui Bobonete de la Românii au Talent. Gestul TOTAL deplasat făcut de jurat: 'Oare or exista și..'
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Adevarul
Cum poate Ciprian Ciucu să spargă blocada PSD? Primul avertisment primit în Consiliul General
Mediafax
Horoscop 31 ianuarie 2026: Zodiile care încheie luna ianuarie cu noi oportunități
Click
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare: „O adevărată investiție, la care mă gândesc cu mândrie”
Digi24
Rețeaua Iran-Occident. Cum a construit fiul ayatollahului un imperiu care protejează familia Khamenei în caz de „apocalipsă” politică
Cancan.ro
Andra Măruță, însărcinată a treia oară? Legătura cu plecarea lui Cătălin Măruță de la Pro TV
Ce se întâmplă doctore
Dieta cu 5 mese pe zi a Ancăi Țurcașiu. Arată INCREDIBIL la 55 de ani și toată lumea se întreabă CUM reușește!
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Un inginer aerospațial a cumpărat o mașină nouă și a încuiat-o în garaj timp de 40 de ani. O poveste rară din lumea auto
Descopera.ro
Stelele de mare controlează sute de picioare, deși nu au creier. Cum reușesc?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit cum s-a încheiat o eră enigmatică din istoria Pământului

Cele mai noi

Trimite acest link pe