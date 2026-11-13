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Adevărata poveste a lui Vineri 13. De la tragedia din 1307, când a fost executat Marele Maestru al Cavalerilor Templieri, la superstiția mondială: De ce, după mai bine de 700 de ani, data aduce ghinion

Adevărata poveste a lui Vineri 13. De la tragedia din 1307, când a fost executat Marele Maestru al Cavalerilor Templieri, la superstiția mondială: De ce, după mai bine de 700 de ani, data aduce ghinion
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Azi, e vineri, 13, în calendar. Oficial, suntem în „zi cu ghinion”. Dar de unde această credință sau superstiție? Trebuie spus că, acaesta reunește episoade medievale, tradiții religioase și legende care au dăinuit de-a lungul secolelor, iar originea sa ascunde o istorie mai complexă decât pare.

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Vineri 13, zi cu ghinion. În spatele acestei credințe se află o istorie care îmbină religia, evenimente medievale, tradiții populare și chiar un roman publicat la începutul secolului al XX-lea.

În această zi de vineri, 13 noiembrie 2026, data stârnește din nou curiozitatea, făcând trimitere la un episod petrecut cu mai bine de șapte secole în urmă. Potrivit publicației Canal 26, la data de 13 octombrie 1307, regele Filip al IV-lea al Franței a ordonat arestarea a numeroși membri ai Ordinului Templierilor, o puternică organizație religioasă și militară. Dar, desi acest eveniment este adesea invocat drept origine a superstiției, istoricii subliniază că nu există dovezi care să sugereze că această persecuție ar fi dat naștere, într-adevăr, credinței populare respective.

Vineri, 13 octombrie 1307: Persecutarea Cavalerilor Templieri

La începutul secolului al XIV-lea, Cavalerii Templieri erau unul dintre cele mai influente ordine militare din Europa. Fondată în cursul secolului al XII-lea, organizația dobândise proprietăți, resurse financiare și o prezență politică semnificativă, prin participarea la Cruciade și prin activitățile sale financiare.

Vineri, 13 octombrie 1307, Filip al IV-lea a orchestrat o operațiune împotriva membrilor ordinului în Franța. Atunci, numeroși templieri au fost arestați și acuzați de delicte religioase, în vreme ce monarhia a trecut la confiscarea bunurilor ordinului. Printre cei reținuți s-a numărat Jacques de Molay, ultimul Mare Maestru, care a fost, în cele din urmă, executat la Paris în 1314.

Și astfel, de-a lungul secolelor, acel episod a ajuns să fie asociat cu presupusul ghinion al zilei de vineri, 13. Cu toate acestea, Biblioteca Congresului din SUA menționează că legătura dintre persecutarea templierilor și această superstiție pare a fi o interpretare modernă, neexistând dovezi din epoca medievală care să ateste o conexiune directă.

Cum a ajuns numărul 13 să fie asociat cu ghinionul

Dar, cu mult înainte ca „vineri, 13” să devină cunoscut, numărul 13 inspira deja neîncredere în diverse tradiții occidentale. Explicația provine din creștinism: Iisus și cei doisprezece apostoli ai săi, în total treisprezece personae, au fost prezenți la Cina cea de Taină, care a avut loc înainte de trădarea lui Iuda.

Totodată, ziua de vineri a căpătat conotații negative din cauza asocierii sale cu răstignirea lui Iisus, conform tradiției creștine. Și așa, combinarea acestor două asocieri a contribuit la consolidarea ideii unei date aducătoare de ghinion, deși nu există o explicație istorică unică și definitivă cu privire la momentul în care a apărut pentru prima dată această interpretare.

O altă teorie populară face trimitere la mitologia nordică și la un ospăț întrerupt de Loki, eveniment asociat cu moartea zeului Balder. Experții avertizează că versiunile moderne ale acestei povești nu oferă dovezi privind originea superstiției, iar ca urmare, aceasta ar trebui privită mai degrabă ca un element de folclor decât ca un fapt dovedit.

De la primele mențiuni din 1834 până la un roman publicat în 1907

Cercetările istorice au scos la iveală referințe scrise care permit să urmărirea originii superstiției până în secolul al XIX-lea. Conform unui studiu publicat de Biblioteca Congresului din SUA, două lucrări franceze apărute în 1834 asociau deja ziua de vineri și numărul 13 cu evenimente nefericite.

Câteva decenii mai târziu, în 1907, scriitorul american Thomas William Lawson a publicat romanul Friday, the Thirteenth (Vineri, treisprezece). Povestea urmărește un operator financiar care profită de teama legată de această dată pentru a manipula Bursa de Valori din New York. Deși cartea a contribuit la răspândirea superstiției, nici ea nu reprezintă adevărata sursă a acesteia, întrucât credința respectivă circula deja înainte de acel moment.

Anul acesta sunt trei ocazii în care ziua de 13 pică într-o zi de vineri: în februarie, martie și noiembrie. Dar nu există dovezi științifice care să sugereze că aceste zile ar fi mai periculoase decât oricare altele. Așadar, la peste 700 de ani de la persecutarea templierilor, această dată continuă să stârnească curiozitate, deși reputația sa negativă ține mai degrabă de domeniul credințelor decât de cel al faptelor dovedite.

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