Liberalul Robert Sighiartău, de acord cu PSD în privința reformei administrativ-teritoriale. Ce amendamente are

Deputatul PNL, Robert Sighiartău, susține că România are nevoie de o reformă administrativ-teritorială profundă, care să ducă la reducerea numărului de județe, comune și orașe.

În această privință, politicianul este de acord cu PSD, însă nu a ratat ocazia să lanseze un atac asupra partidului căruia îi reproșează că a readus subiectul în atenția publică pentru a distrage atenția de la scandalul provocat de petrecerea de botez organizată de Alfred Simonis.

”Reforma administrativă este necesară României. Dincolo de jocurile politice ale PSD. Am convingerea că PSD a readus în prim-plan reforma administrativ-teritorială și pentru a muta atenția publică de la scandalul de imagine provocat de opulența afișată de liderii săi la botezul organizat de Alfred Simonis.

Este greu să nu remarci contradicția. Același PSD care a blocat și tergiversat reformele de reducere a aparatului administrativ, propuse de Guvernul Bolojan, vine astăzi să ne vorbească despre curajul de a reforma statul. Dar, dincolo de tacticile politice și de inconsecvența PSD, vreau să spun foarte clar care este poziția mea. Una pe care o susțin de multă vreme”, a scris deputatul pe pagina sa de Facebook.

Organizarea administrativă actuală datează din 1968

Însă, Sighiartău consideră că, dincolo de disputele politice, reorganizarea administrativă nu mai poate fi amânată.

”Sunt în favoarea unei reforme administrativ-teritoriale profunde, care să includă atât reducerea numărului de comune și orașe organizate ca unități administrative, cât și reducerea numărului de județe. Consider că această reformă este obligatorie pentru viitorul României.

Organizarea administrativă actuală datează din 1968. Între timp, realitățile demografice, economice și sociale s-au schimbat radical. Avem localități depopulate, administrații care nu își pot acoperi cheltuielile de funcționare din veniturile proprii și diferențe uriașe de dezvoltare între regiuni, dar și între mediul rural și cel urban. Nu putem construi o Românie modernă cu o administrație rămasă în logica secolului trecut.

Reforma nu trebuie făcută doar pentru a economisi bani la buget. Obiectivul ei principal trebuie să fie dezvoltarea României. Avem nevoie de unități administrative mai puternice economic, capabile să atragă investiții, să gestioneze proiecte importante și să ofere servicii publice de calitate.

Avem nevoie de județe sau structuri regionale suficient de puternice pentru a susține proiecte majore de infrastructură și dezvoltare economică. Și, mai ales, avem nevoie să reducem decalajele dintre comunitățile bogate și cele sărace, astfel încât locul în care se naște un copil să nu îi determine șansele la educație, sănătate și prosperitate”, a mai spus Sighiartău.

”Reducerea numărului de primării nu înseamnă dispariția satelor”

Robert Sighiartău afirmă că principalul obiectiv al reformei nu ar trebui să fie doar reducerea cheltuielilor bugetare, ci și ”o organizare mai eficientă a statului, în slujba cetățeanului”.

”Reducerea numărului de primării nu înseamnă dispariția satelor. Reducerea numărului de județe nu înseamnă pierderea identității locale. Înseamnă o organizare mai eficientă a statului, în slujba cetățeanului. O asemenea reformă trebuie făcută pe baza unor criterii obiective, economice, demografice și geografice, nu în funcție de interesele baronilor locali sau de calculele electorale ale partidelor. România a amânat prea mult aceste decizii.

Nu mă interesează cine revendică politic reforma, ci dacă există voința de a o duce până la capăt. Eu susțin o reformă administrativ-teritorială reală. Una care să schimbe nu doar harta României, ci și perspectivele de dezvoltare ale generațiilor viitoare”, a încheiat deputatul.