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Adevărul despre șinele noi de tramvai ruginite din București. Specialiștii consultați de Gândul explică de ce s-a oxidat calea de rulare nouă, înainte să fie dată în folosință

Nicolae Oprea
Adevărul despre șinele noi de tramvai ruginite din București. Specialiștii consultați de Gândul explică de ce s-a oxidat calea de rulare nouă, înainte să fie dată în folosință
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În mediul online și pe rețelele de socializare există o controversă legată de șinele noi de tramvai din București, care ar fi ruginite, și astfel se sugerează ideea că noua cale de rulare ar avea deja probleme. Ce spun însă specialiștii consultați de Gândul.

Mai multe imagini cu noile șine de tramvai circulă pe rețelele de socializare, și nu puțini sunt bucureștenii care consideră că noua cale de rulare montată pe șantierele din Bucureti este deja ruginită.

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„Este vorba de o peliculă foarte mică de rugină, superficială, care se va curăța foarte repede când vor circula tramvaiele pe noile șine. Este un efect absolut firesc. Oțelul care intră în contact cu oxigenul și cu umiditatea, acolo unde se depozitează șinele înainte să fie montate, se oxidează.

Asta nu înseamnă că materialul este afectat, sau că șinele nu sunt de calitate. La fel se întâmplă, de exemplu, și cu discurile de frână, atunci când mașina nu circulă foarte des”, spun specialiștii consultați de Gândul.

Oxidul format pe șinele de tramvai nu afectează structura căilor de rulare, potrivit specialiștilor

Potrivit lui Marin Mândrilă, specialist în domeniul montării de șine, calea de rulare nu poate fi vopsită, pentru a se proteja.

„Nicăieri în lume nu se vopsesc șinele, de aceea, cum le scoți afară, se formează acel strat minuscul de oxid. Nu este vorba de o rugină care mănâncă din structura respectivă. Așa se întâmplă și cu fierul-beton, imediat prinde acel strat de oxid”, explică Mândrilă pentru Gândul.

În prezent, Bucureștiul este „spart” de zeci de șantiere pentru refacerea căilor de rulare pentru tramvaie.

București, în șantier cu peste 40 de kilometri de șine de tramvai

În prezent, în București sunt în lucru peste 40 de kilometri de cale de rulare pentru tramvaie, pe bulevarde sau artere precum:

  • Basarabia;
  • Theodor Pallady;
  • Dimitrei Pompeiu;
  • Bulevardul 1 Decembrie – Republica;
  • „Chișinău”;
  • Bulevardul Ferdinand 1;
  • Bulevardul Lacul Tei, Șoseaua Petricani;
  • „Ion Mihalache”;
  • Calea Șerban Vodă;
  • Calea Griviței.

La începutul acestui an, Primăria Capitalei a dat ordine de începere sau a anunțat că va emite ordine de începere pentru loturile 4, 5, 6 și 13. Pe listă se află și loturile 7 și 12.

Investiția de peste 265 de milioane de euro este alocată modernizării a 50 de kilometri de linie de tramvai din Capitală și va fi reabilitat depoul Colentina, aflat într-o stare de degradare.

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