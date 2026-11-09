A murit Tommy Walsh. Cunoscutul prezentator TV avea 69 de ani

Tommy Walsh, prezentatorul unor producții precum BBC Ground Force și Homes Under the Hammer, a murit la 69 de ani, după o lungă suferință, informează express.co.uk.

Cunoscutul prezentator TV britanic Tommy Walsh a murit înconjurat de familia sa.

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Tommy Walsh a devenit cunoscut ca membru al echipei Ground Force, odată cu lansarea din septembrie 1997. El a lucrat alături de expertul în grădinărit Alan Titchmarch și prezentatorul Charlie Dimmock.

Ulterior, Tommy a găzduit alte emisiuni de succes, precum Homes Under the Hammer și Flip That House.

În anii recenți, Walsh s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate, despre care a vorbit fără menajamente. În 2002, medicii i-au descoperit niște ganglioni benigni în piept.

20 de ani mai târziu, prezentatorul a fost diagnosticat cu cancer, chiar când lucra la o campanie pentru persoanele care suferă de această cruntă boală.

Chiar dacă și-a revenit, Tommy a dezvăluit, în 2023, că se luptă cu un cancer pulmonar.

Acesta a spus că medicii i-au descoperit o „tumoare de 3 cm în plămân” și a mers de urgență la spital, pentru un CT, în ziua următoare.

În iunie 2024, Tommy a dezvăluit că tumoarea „se micșorează”, cu noul tratament.

Din păcate, în ciuda optimismului său, boala a învins. „Tommy a murit liniștit după o lungă suferință și tot ce solicităm este să respectați intimitatea familiei”, a declarat Debbie Schiesser, agentul lui Tommy Walsh.

Sursa foto: Captură YouTube