Prima pagină » Actualitate » Directorul tehnic al Centralei de la Cernavodă, demis din funcție după ce Reactorul 1 s-a oprit din nou, la doar 3 zile după repornire

Directorul tehnic al Centralei de la Cernavodă, demis din funcție după ce Reactorul 1 s-a oprit din nou, la doar 3 zile după repornire

Directorul tehnic al Centralei de la Cernavodă, demis din funcție după ce Reactorul 1 s-a oprit din nou, la doar 3 zile după repornire
Galerie Foto 3
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

În urma incidentului din această seară s-a decis ca directorul tehnic al Centralei de la Cernavodă să fie demis din funcție începând cu data de 1 decembrie 2026. Vă reamintim că Reactorul 1 de la Cernavodă s-a oprit din nou, la doar 3 zile după repornire.

Unitatea 1 de la Cernavodă a fost oprită în urma unei defecțiuni la partea clasică a reactorului. Incidentul este fără impact asupra securității nucleare. Nuclearelectrica anunță că lucrează la repornire, iar directorul tehnic al centralei va fi înlocuit de la 1 decembrie. Anunțul a fost făcut prin intermediul unei informări la Bursa de Valori București (BVB).

Sondaj Gândul

Ați vota-o președinte pe Diana Buzoianu?

Loading ...
CONSTANTA, ROMANIA - AUGUST 4: A view of the Cernavoda Nuclear Power Plant as low flow rate of the Danube River has raised the risk of a shutdown of both operating reactors in Cernavoda, Constanta, Romania, on August 4, 2026. The Cernavoda Nuclear Power Plant, Romania's only nuclear power facility, produces about 20% of the country's electricity. Alex Nicodim / Anadolu/ABACAPRESS.COM

Centrala de la Cernavodă

„SN Nuclearelectrica SA anunță că Unitatea 1 CNE Cernavodă a fost deconectată de la Sistemul Energetic Național în seară zilei de 9 noiembrie 2026.

Cauza deconectării Unității 1 CNE Cernavodă este o defecțiune în partea clasică a reactorului Unității 1, fără niciun impact asupra securității nucleare, fiind realizată în strictă conformitate cu procedurile de operare.

Specialiștii CNE Cernavodă lucrează în mod continuu la remedierea situației și repornirea Unității 1 cu prioritate.

În acest context, vor fi luate măsuri la nivelul management-ului tehnic al centralei care are în responsabilitate asigurarea disponibilității echipamentelor necesare operării Unității 1 CNE Cernavodă.

Astfel, începând cu dată 01.12.2026, Directorul Tehnic al CNE Cernavodă va fi înlocuit. Cauza de profunzime va face subiectul unui raport ulterior.

Efectuarea lucrărilor de remediere se realizează în conformitate cu procedurile aplicabile ale CNE Cernavodă, fără impact asupra securității nucleare, personalului și mediului înconjurător.

De asemenea, specialiștii CNE Cernavodă realizează simultan lucrări de pornire a Unităților 1 și 2 în vederea reconectarii la SEN în cel mai scurt timp.

Nuclearelectrica va informa orice modificare în conformitate cu prevederile unei companii listate”, a transmis Nuclearelectrica, într-o informare la BVB semnată de directorul general al companiei, Mihai Gioară.

Ce transmite Ministerul Energiei

Totodată, Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, ține legătura permanent cu șefii Nuclearelectrica după oprirea accidentală a reactorului. Ministerul anunță că oprirea Unității 1 a fost provocată de o defecțiune la partea nenucleară a reactorului, fără riscuri pentru siguranță sau mediu. Echipele tehnice lucrează la remediere și la repornirea ambelor unități.

„Ministerul Energiei monitorizează permanent situația de la CNE Cernavodă, iar ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, se află în contact direct și permanent cu conducerea Societății Naționale Nuclearelectrica S.A., pentru urmărirea evoluției situației și a măsurilor tehnice necesare.

Deconectarea Unității 1 de la Sistemul Energetic Național a fost cauzată de o defecțiune la partea clasică, nenucleară, a unității. Evenimentul nu are impact asupra securității nucleare, a personalului centralei sau a mediului înconjurător.

Echipele tehnice ale CNE Cernavodă lucrează în prezent la remedierea defecțiunii și desfășoară, în paralel, lucrările necesare pornirii Unităților 1 și 2. Procedurile de repunere în funcțiune și reconectare la Sistemul Energetic Național vor continua în perioada imediat următoare, cu respectarea strictă a procedurilor de operare și a cerințelor de securitate nucleară.

Ministerul Energiei menține legătura permanentă cu operatorul centralei și urmărește evoluția lucrărilor până la restabilirea funcționării unităților”, a transmis actionarul majoritar al SNN.

Dumitru Chisăliță. Foto: Facebook.

Reactorul 1 de la Cernavodă fusese repornit în urmă cu 3 zile

Reactorul 1 a fost oprit neplanificat la ora 17:57, din cauza unei defecțiuni la sistemul de control al vidului condensatorului turbinei. Potrivit estimărilor, acesta ar urma să fie repornit miercuri, 11 noiembrie, la ora 12:00.

Unitatea 1 de la Cernavodă a fost reconectată la rețeaua națională pe 6 noiembrie, după 3 luni de întrerupere. În condiții normale, centrala asigură aproximativ 20% din producția de energie electrică a României. Totodată, Nuclearelectrica anunțase revenirea ambelor reactoare în această săptămână. Pornirea Unității 2 de la Cernavodă a fost inițiată luni, 9 noiembrie, la ora 00:42. Sincronizarea la rețea era estimată pentru 10 noiembrie, iar atingerea puterii nominale pentru ziua următoare.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWSGuvernul Luca Niculescu, somat de fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan să-și plătească datoriile către companiile din energie
21:58
Guvernul Luca Niculescu, somat de fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan să-și plătească datoriile către companiile din energie
ACCIDENTUn cercetător italian de 92 de ani, cu șapte expediții în Antarctica la activ și un ghețar care îi poartă numele, a murit după ce a fost lovit de o trotinetă, în timp ce traversa strada. Bătrânul ieșise să-și cumpere un avocado
21:41
Un cercetător italian de 92 de ani, cu șapte expediții în Antarctica la activ și un ghețar care îi poartă numele, a murit după ce a fost lovit de o trotinetă, în timp ce traversa strada. Bătrânul ieșise să-și cumpere un avocado
DECESA murit Tommy Walsh. Cunoscutul prezentator TV avea 69 de ani
21:20
A murit Tommy Walsh. Cunoscutul prezentator TV avea 69 de ani
REACȚIESecuritatea la Marea Neagră, prioritatea României. Ce a transmis Luca Niculescu după discuția cu Ursula von der Leyen de la Palatul Victoria
20:43
Securitatea la Marea Neagră, prioritatea României. Ce a transmis Luca Niculescu după discuția cu Ursula von der Leyen de la Palatul Victoria
MARIUS TUCĂ SHOWGeorge Simion susține că AUR ar fi fost primul partid la alegeri dacă nu existau „diversiunile de tip POT”
20:00
George Simion susține că AUR ar fi fost primul partid la alegeri dacă nu existau „diversiunile de tip POT”
VIDEONinge la Rânca. Drumarii intervin cu utilaje și material antiderapant. Șoferii, sfătuiți să nu se deplaseze cu mașini neechipate pentru iarnă
19:47
Ninge la Rânca. Drumarii intervin cu utilaje și material antiderapant. Șoferii, sfătuiți să nu se deplaseze cu mașini neechipate pentru iarnă
Mediafax
Mutare surpriză în AUR! Muhammad Murad vrea să îi propună lui Călin Georgescu șefia partidului
Digi24
Recompensă de până la 20 de milioane de dolari pentru oricine furnizează informații despre instalațiile nucleare ale Iranului
Cancan.ro
Acuzații grave după Visuri la cheie! Casa construită de PRO TV, distrusă! S-a făcut evacuarea prin ordin de protecție
Prosport.ro
Alexandru Țiriac a pus ochii pe minunea chinezească de 3.000.000 de euro, care a depășit 500 km/h
Adevarul
Scandal în PNL. Hubert Thuma îl acuză pe Bolojan că tratează partidul ca pe un SRL: „Credeți că ați luat PNL pe persoană fizică” SURSE
Mediafax
Ursula, anunț important pentru România! Milioane de euro pentru securitatea la Marea Neagră
Click
David Pușcaș nu mai are bani pentru tratament. Afecțiunea cu care a fost diagnosticat: „Nu am pe nimeni care să mă ajute”
Digi24
Scandal uriaș de spionaj în SUA. Cine este Alice Huang, femeia care a avut o relație secretă cu șeful Nvidia și a trimis date în China
Cancan.ro
Jaful din vila jurnalistei de la Observator, în care Claudiu Pătrașcu apare suspect, capătă proporții internaționale! Ex-selecționerul Portugaliei, victima unei spargeri trase la indigo
Ce se întâmplă doctore
La 81 de ani, arată senzațional! Actrița din „Blade Runner” a stârnit un val de reacții cu o fotografie în costum de baie: „Ireală!”
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Hyundai Kona 2020, un SUV mic pentru nevoile de zi cu zi. Merită investiția într-un exemplar second-hand?
Descopera.ro
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
NASA vrea să prelungească misiunea Telescopului Hubble dincolo de 2032. Cum ar putea fi salvat observatorul spațial?
Mediafax Italia
Cresc salariile din 2027?! Ce bonusuri sunt pregătite pentru angajați
Mediafax Spania
Trucul cu capace de bere care a devenit viral după ce a apărut într-un serial
EXCLUSIVPetrișor Peiu, despre scenariul în care Georgescu și-ar face propriul partid. „AUR ar pierde o parte din electorat, dar nu atât de mult pe cât se crede”
21:38
Petrișor Peiu, despre scenariul în care Georgescu și-ar face propriul partid. „AUR ar pierde o parte din electorat, dar nu atât de mult pe cât se crede”
NEWS ALERTAlertă de securitate la Casa Albă, după ce o mașină s-a izbit de un panou în fața reședinței prezidențiale. În același timp, o a doua persoană a încercat să sară gardul
21:37
Alertă de securitate la Casa Albă, după ce o mașină s-a izbit de un panou în fața reședinței prezidențiale. În același timp, o a doua persoană a încercat să sară gardul
FLASH NEWSConsiliul Concurenței obține a doua victorie în instanță împotriva băncilor, în scandalul ratelor mărite. BCR a pierdut procesul prin care a cerut suspendarea amenzii
21:24
Consiliul Concurenței obține a doua victorie în instanță împotriva băncilor, în scandalul ratelor mărite. BCR a pierdut procesul prin care a cerut suspendarea amenzii
FLASH NEWSFranța acuză oficial Iranul de atacul cibernetic care a afectat frigiderele a 700 de supermarketuri. Securitatea alimentară a Europei, sub asediu după ce sute de tone de alimente au fost alterate
21:08
Franța acuză oficial Iranul de atacul cibernetic care a afectat frigiderele a 700 de supermarketuri. Securitatea alimentară a Europei, sub asediu după ce sute de tone de alimente au fost alterate
ULTIMA ORĂNicușor Dan pregătește o conferință de presă-maraton pentru mâine seară. Surse de la Cotroceni au declarat în exclusivitate pentru Gândul că președintele pregătește un raport privind cele 6 luni de criză politică care au culminat cu numirea guvernului Niculescu. Nu va fi prezentat și raportul privind anularea alegerilor
21:06
Nicușor Dan pregătește o conferință de presă-maraton pentru mâine seară. Surse de la Cotroceni au declarat în exclusivitate pentru Gândul că președintele pregătește un raport privind cele 6 luni de criză politică care au culminat cu numirea guvernului Niculescu. Nu va fi prezentat și raportul privind anularea alegerilor
MARIUS TUCĂ SHOWGeorge Simion susține că dosarul lui Călin Georgescu a fost instrumentat pentru că acesta câștigase alegerile din 2024
20:31
George Simion susține că dosarul lui Călin Georgescu a fost instrumentat pentru că acesta câștigase alegerile din 2024

Cele mai noi

Trimite acest link pe