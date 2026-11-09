Directorul tehnic al Centralei de la Cernavodă, demis din funcție după ce Reactorul 1 s-a oprit din nou, la doar 3 zile după repornire

În urma incidentului din această seară s-a decis ca directorul tehnic al Centralei de la Cernavodă să fie demis din funcție începând cu data de 1 decembrie 2026. Vă reamintim că Reactorul 1 de la Cernavodă s-a oprit din nou, la doar 3 zile după repornire.

Unitatea 1 de la Cernavodă a fost oprită în urma unei defecțiuni la partea clasică a reactorului. Incidentul este fără impact asupra securității nucleare. Nuclearelectrica anunță că lucrează la repornire, iar directorul tehnic al centralei va fi înlocuit de la 1 decembrie. Anunțul a fost făcut prin intermediul unei informări la Bursa de Valori București (BVB).

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„SN Nuclearelectrica SA anunță că Unitatea 1 CNE Cernavodă a fost deconectată de la Sistemul Energetic Național în seară zilei de 9 noiembrie 2026.

Cauza deconectării Unității 1 CNE Cernavodă este o defecțiune în partea clasică a reactorului Unității 1, fără niciun impact asupra securității nucleare, fiind realizată în strictă conformitate cu procedurile de operare.

Specialiștii CNE Cernavodă lucrează în mod continuu la remedierea situației și repornirea Unității 1 cu prioritate.

În acest context, vor fi luate măsuri la nivelul management-ului tehnic al centralei care are în responsabilitate asigurarea disponibilității echipamentelor necesare operării Unității 1 CNE Cernavodă.

Astfel, începând cu dată 01.12.2026, Directorul Tehnic al CNE Cernavodă va fi înlocuit. Cauza de profunzime va face subiectul unui raport ulterior.

Efectuarea lucrărilor de remediere se realizează în conformitate cu procedurile aplicabile ale CNE Cernavodă, fără impact asupra securității nucleare, personalului și mediului înconjurător.

De asemenea, specialiștii CNE Cernavodă realizează simultan lucrări de pornire a Unităților 1 și 2 în vederea reconectarii la SEN în cel mai scurt timp.

Nuclearelectrica va informa orice modificare în conformitate cu prevederile unei companii listate”, a transmis Nuclearelectrica, într-o informare la BVB semnată de directorul general al companiei, Mihai Gioară.

Ce transmite Ministerul Energiei

Totodată, Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, ține legătura permanent cu șefii Nuclearelectrica după oprirea accidentală a reactorului. Ministerul anunță că oprirea Unității 1 a fost provocată de o defecțiune la partea nenucleară a reactorului, fără riscuri pentru siguranță sau mediu. Echipele tehnice lucrează la remediere și la repornirea ambelor unități.

„Ministerul Energiei monitorizează permanent situația de la CNE Cernavodă, iar ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, se află în contact direct și permanent cu conducerea Societății Naționale Nuclearelectrica S.A., pentru urmărirea evoluției situației și a măsurilor tehnice necesare. Deconectarea Unității 1 de la Sistemul Energetic Național a fost cauzată de o defecțiune la partea clasică, nenucleară, a unității. Evenimentul nu are impact asupra securității nucleare, a personalului centralei sau a mediului înconjurător. Echipele tehnice ale CNE Cernavodă lucrează în prezent la remedierea defecțiunii și desfășoară, în paralel, lucrările necesare pornirii Unităților 1 și 2. Procedurile de repunere în funcțiune și reconectare la Sistemul Energetic Național vor continua în perioada imediat următoare, cu respectarea strictă a procedurilor de operare și a cerințelor de securitate nucleară. Ministerul Energiei menține legătura permanentă cu operatorul centralei și urmărește evoluția lucrărilor până la restabilirea funcționării unităților”, a transmis actionarul majoritar al SNN.

Reactorul 1 de la Cernavodă fusese repornit în urmă cu 3 zile

Reactorul 1 a fost oprit neplanificat la ora 17:57, din cauza unei defecțiuni la sistemul de control al vidului condensatorului turbinei. Potrivit estimărilor, acesta ar urma să fie repornit miercuri, 11 noiembrie, la ora 12:00.

Unitatea 1 de la Cernavodă a fost reconectată la rețeaua națională pe 6 noiembrie, după 3 luni de întrerupere. În condiții normale, centrala asigură aproximativ 20% din producția de energie electrică a României. Totodată, Nuclearelectrica anunțase revenirea ambelor reactoare în această săptămână. Pornirea Unității 2 de la Cernavodă a fost inițiată luni, 9 noiembrie, la ora 00:42. Sincronizarea la rețea era estimată pentru 10 noiembrie, iar atingerea puterii nominale pentru ziua următoare.