Influența smartphone-ului asupra atenției. De ce nu e bine să ții telefonul mobil în fața ta

Tendința oamenilor de a sta conectați la telefonul mobil este tot mai frecventă și pare să influențeze atenția și, în general, abilitățile cognitive. Pentru mulți, smartphone-ul a devenit o prelungire a propriului corp, fiind dificil de îndepărtat… pentru puțin timp sau chiar la cererea altei persoane.

La serviciu, la cină sau la o cafea cu prietenii, multe persoane țin acest gadget pe masă, chiar dacă notificările și sunetele sunt adesea oprite, notează ziarulromanesc.de.

Un studiu al omului de știință Adrian F. Ward, de la Universitatea din Texas, a descoperit cum simpla prezență ne afectează capacitatea de concentrare. Scopul său a fost acela de a afla cât de bine pot oamenii să îndeplinească sarcini cognitive, atunci când smartphone-ul lor este în apropiere, chiar dacă nu este utilizat.

Studiul a avut 800 de participanți, împărțiți în trei grupuri, și trebuiau să finalizeze teste cu concentrare deplină, care le-au testat capacitatea cognitivă și capacitatea creierului de a absorbi și procesa date.

Primul grup și-a ținut telefoanele mobile „la vedere”, așezate pe birou cu ecranul în jos, al doilea grup a trebuit să-și țină telefonul mobil în buzunar sau în geantă, iar cei  din al treilea grup și-au lăsat smartphone-ul în altă cameră.

Tuturor li s-a cerut să efectueze testele cu concentrare maximă și să nu-și folosească telefoanele mobile în timpul testului.

Ulterior, evaluarea testelor a arătat clar că persoanele care și-au lăsat smartphone-urile pe masă au obținut rezultate mai proaste.

Cei care și-au ținut telefoanele mobile în buzunare nu au avut rezultate nici mai bune, nici mai proaste decât celelalte două grupuri.

Și, deși aproape 80% dintre participanți au declarat, într-un chestionar, că prezența smartphone-ului lor nu le-ar influența performanța, telefonul mobil a avut o influență asupra capacității de concentrare.

Interesant a fost faptul că subiecții testului păreau a fi distrași de telefoanele lor mobile, chiar dacă tonurile de mesaje și vibrațiile au fost dezactivate. Efectiv, simpla prezență a telefonului mobil era deja o distragere a atenției.

„Procesul de gândire necesar pentru a nu te gândi la smartphone-ul tău epuizează resursele cognitive pentru sarcinile pe care ar trebui să le faci”, spune Adrian Ward pentru The Atlantic

