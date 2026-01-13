Adjuncta Vămii Constanța și-a dat demisia, la cererea Ministerului Finanțelor, care consideră că oficialul ”a adus prea multe prejudicii instituției”. Raportul corpului de control aduce acuzații grave, în urma accidentului mortal care o vizează pe Elmaz Nezir și care se face vinovată din culpă.

Ministerul de Finanțe i-a cerut demisia adjunctei Vămii Constanța, Elmaz Nezir, conform surselor Info Sud-Est din Autoritatea Vamală Română.

Raport extrem de dur al Corpului de control din subordinea Ministerului de Finanțe

Aceasta a fost acuzată de ministerul condus de Alexandru Nazare că a adus ”prea multe prejudicii instituției” unde lucrează, așadar trebuie să plece din funcție. Nezir și-a înaintat demisia marți dimineață.

Un raport al corpului de control al Ministerului Finanțelor a semnalat extrem de dur o serie de nereguli grave înregistrate în activitatea vameșilor și a Vămii Constanța pe vremea când era condusă de Nezir în calitate de director general.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a trimis corpul de control la Biroul Vamal Constanța în urma mărturiilor mai multor agenți economici și vameși cu privire la nereguli confirmate ulterior și de Ministerul Finanțelor.

Cum s-a produs tragicul accident

Accidentul s-a produs pe data de 8 ianuarie, în jurul orei 07:30, pe Bulevardul Tomis, pe prima bandă, dinspre bulevardul Aurel Vlaicu către strada Tulcei. Potrivit surselor citate, Elmaz Nezir a acroșat pe trecerea de pietoni un bărbat, Nicolae Vrânceanu, în vârstă de 83 de ani, care a suferit o fractură la picior. Victima a fost internată, dar a decedat 4 zile mai târziu. Rezultatele etilotestului au probat că Nezir nu consumase băuturi alcoolice. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

