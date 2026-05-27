CTP l-a șocat pe Cătălin Striblea când a reprodus, în direct, înjurătura ministrului Culturii. Momentul a devenit viral

Scandalul provocat de fostul ministru interimar al Culturii, Andras Demeter, continuă să stârnească reacții dure în spațiul public. După apariția înregistrării în care politicianul folosește un limbaj vulgar la adresa interesului național al României, jurnalistul Cristian Tudor Popescu a comentat subiectul în direct la Europa FM și nu s-a mai abținut când a reluat expresia folosită de ministru.

Andras Demeter și-a anunțat demisia după ce în spațiul public a apărut o înregistrare în care spune, printre altele, cuvinte greu de reprodus la adresa „interesului național”.

CTP nu s-a abținut. A înjurat în direct și l-a uimit pe moderatoul Cătălin Striblea

Subiectul a fost discutat în emisiunea moderată de Cătălin Striblea la Europa FM, iar Cristian Tudor Popescu a reacționat vehement după ce a avut impresia că se încearcă găsirea unor explicații pentru afirmațiile ministrului. Jurnalistul a reprodus, fără să stea pe gânduri, expresia folosită de fostul ministru al Culturii în înregistrarea controversată.

„Mă obligați să spun că acel om a spus expresis verbis «îmi bag p… în interesul național»”, a declarat CTP în direct.

Moderatorul a intervenit imediat: „Aoleu, domnul Popescu…”.

Replica jurnalistului a venit fără ezitare: „Păi dacă mă siliți… Cum puteți să justificați chestia asta, context, că s-a scos… astea sunt cuvintele”.

