Americanii ar putea asista la confruntarea secolului: Fiul lui Biden îi provoacă pe fiii lui Trump la o luptă în cușcă. Când ar avea loc

După cei doi titani ai tehnologiei Mark Zuckerberg și Elon Musk, alți doi americani, la fel de cunoscuți, promit lumii o confruntare fără precedent. E vorba despre fiii unui președinte SUA în exercițiu și fiul unui fost președinte care s-ar pregăti pentru „o luptă în cușcă“.

Potrivit Reuters, această posibilitate improbabilă a apărut joi, când Hunter Biden, fiul fostului președinte democrat Joe Biden, i-a provocat la luptă pe fiii cei mai mari ai președintelui republican Donald Trump, Donald Jr. și Eric.

Biden a declarat că a primit un telefon de la comentatorul de stânga de pe rețelele sociale Andrew Callaghan, care i-a spus că organizează meciul.

„I-am spus că o să particip — sunt 100% de acord dacă reușește să organizeze meciul. Și dacă nu reușește, tot o să vin”, a spus el într-un videoclip distribuit pe contul de Instagram al lui Callaghan, Channel 5.

Organizația Trump și Casa Albă nu au răspuns imediat la solicitările de comentarii, scrie Reuters.

Nu se știe încă dacă sau când va avea loc acest meci. Casa Albă intenționează să organizeze un eveniment similar — dar cu luptători UFC adevărați — pe 14 iunie, ca parte a unei serii de evenimente dedicate celebrării a 250 de ani de la fondarea Statelor Unite.

Meciul dintre fiii președinților Biden și Trump amintește de un meci în cușcă propus pentru 2023 între giganții din domeniul tehnologiei Mark Zuckerberg și Elon Musk. Deși a făcut titluri în presa internațională săptămâni întregi, acel eveniment, însă, nu a avut loc niciodată.

Reuters scrie că, în istoria americană au avut loc, adesea, confruntări politice sângeroase. Un exemplu ar fi duelul din 1804 dintre vicepreședintele Aaron Burr și fostul secretar al Trezoreriei, Alexander Hamilton, care s-a soldat cu moartea fostului secretar al Trezoreriei și a pus capăt, practic, carierei politice a lui Burr.

