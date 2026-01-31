Prima pagină » Social » Serialul fenomen care a revenit în topul Netflix. Disponibil în România pe încă două platforme

31 ian. 2026, 17:17, Social
După aproape un deceniu de la difuzarea ultimului episod, unul dintre cele mai cunoscute seriale este în top 10 la nivel mondial pe platforma Netflix, unde 1,2 milioane de români au conturi. În trecut ProCinema și HBO chiar l-au și difuzat pe micile ecrane.

FlixPatrol a relatat că „The Vampire Diaries” („Jurnalele Vampirilor” tradus în România) se clasează pe locul 9 la nivel mondial în topul celor mai urmărite seriale de pe Netflix, precizează Screen Rant și Collider, relatate de Hotnews.

Jurnalele Vampirilor pe locul 9 la nivel mondial pe Netflix

Serialul fenomen nu este disponibil pe Netflix în Statele Unite, țara unde a fost produs, iar de aici și succesul notabil. Acolo poate fi vizionat pe HBO Max și Peacock. Conținutul de pe acestea diferă de la țară la țară, în funcție de licențele obținute.

„The Vampire Diaries” s-a numărat printre preferatele adolescenților din lumea întreagă, iar la ora actuală este popular și în România, având o audiență ridicată. În ultima zi a lunii ianuarie se clasează pe locul 3 în topul serialelor Netflix.

Serialul a revenit pe Netflix

Serialul este din nou disponibil pe Netflix din ianuarie 2026, după ce în urmă cu câțiva ani i-a expirat licența și a fost scos. Fiind o producție Warner Bros, s-a mutat pentru o perioadă pe platforma HBO Max, însă Netflix a renegociat drepturile de difuzare.

Inițial, „The Vampire Diaries” a fost difuzat în SUA de postul de televiziune CW, între 2009 și 2017, și s-a întins pe parcursul a 8 sezoane, toate disponibile pe cele trei platforme de streaming din țara noastră.

