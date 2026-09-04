Ministerul Sănătății: Peste 1 miliard de lei din PNRR s-au cheltuit în august pe digitalizarea spitalelor

Ministerul Sănătății transmite într-un comunicat de presă că a realizat plăți de peste 1 miliard de lei din PNRR, luna trecută. Fondurile au fost destinate digitalizării, dar și modernizării infrastructurii de sănătate. Totodată, reprezentanții ministerului spun că rata de absorbție a fondurilor PNRR aferente domeniului este de 91%.
Ministerul Sănătății transmite în document că investițiile vor crește calitatea serviciilor medicale și vor deveni, totodată, mai accesibile pentru cetățeni.
„Numai în perioada 31 august – 4 septembrie 2026, au fost efectuate plăți în valoare de 340.058.551,79 lei către spitale și institute medicale din întreaga țară”, transmite Ministerul Sănătății. Fondurile susțin proiecte de digitalizare din spitale, precum:
De asemenea, s-au efectuat finanțări și pentru alte spitale din țară. De exemplu, o finanțare de aproape 30 de milioane de lei a fost acordată unui nou spital din Bistrița-Năsăud. Banii vor fi destinați infrastructurii medicale din județ, potrivit ministerului.
S-au făcut plăți pentru proiectele de digitalizare a instituțiilor sanitare și pentru dezvoltarea centrelor comunitare integrate.
Rata de absorbție a fondurilor PNRR aferente Ministerului Sănătății este de 91%, informează Ministerul Sănătății.