Ministerul Sănătății: Peste 1 miliard de lei din PNRR s-au cheltuit în august pe digitalizarea spitalelor

Ministerul Sănătății transmite într-un comunicat de presă că a realizat plăți de peste 1 miliard de lei din PNRR, luna trecută. Fondurile au fost destinate digitalizării, dar și modernizării infrastructurii de sănătate. Totodată, reprezentanții ministerului spun că rata de absorbție a fondurilor PNRR aferente domeniului este de 91%.

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Ministerul Sănătății transmite în document că investițiile vor crește calitatea serviciilor medicale și vor deveni, totodată, mai accesibile pentru cetățeni.

„Numai în perioada 31 august – 4 septembrie 2026, au fost efectuate plăți în valoare de 340.058.551,79 lei către spitale și institute medicale din întreaga țară”, transmite Ministerul Sănătății. Fondurile susțin proiecte de digitalizare din spitale, precum:

Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova,

Spitalul Clinic CF nr. 2 București,

Institutul Clinic de Urgențe Oftalmologice „Prof. Dr. Mircea Olteanu”,

Spitalul Municipal Timișoara,

Spitalul Clinic Județean de Urgență Mureș,

Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”

Institutul Clinic Fundeni

De asemenea, s-au efectuat finanțări și pentru alte spitale din țară. De exemplu, o finanțare de aproape 30 de milioane de lei a fost acordată unui nou spital din Bistrița-Năsăud. Banii vor fi destinați infrastructurii medicale din județ, potrivit ministerului.

S-au făcut plăți pentru proiectele de digitalizare a instituțiilor sanitare și pentru dezvoltarea centrelor comunitare integrate.

Rata de absorbție a fondurilor PNRR aferente Ministerului Sănătății este de 91%, informează Ministerul Sănătății.