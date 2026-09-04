Ambasada Federației Ruse în România a publicat, vineri, un comunicat de presă în urma convocării ambasadorului Vladimir Lipaev la MAE. Moscova respinge acuzațile privind implicarea Rusiei în atacul cu drona de la aeroportul Leipzig/Hale și afirmă că ajutarea Ucrainei, inclusiv la nivel diplomatic, constituie „complicitate la crimele comise de acest regim”.

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„O rice obiecte folosite de Ucraina pentru operațiuni militare și tranzit rămân o țintă legitimă pentru forțele armate ale Federației Ruse ”

Vladimir Lipaev a fost convocat, miercuri la Ministerul de Externe de la București pentru explicații legate de incidentele cu drone din Leipzig. În urma întrevederii, Ambasada Federației Ruse la București a venit cu un răspuns oficial.

„Pe 3 septembrie 2026, ambasadorul Rusiei în România, Vladimir Lipaev, a fost convocat la MAE al României pentru o întâlnire, în cadrul căreia partea româna a reprodus acuzațiile absurde ale autorităților germane privind implicarea Rusiei în incidentul cu drona de la aeroportul din Leipzig și a încercat să dea vina pe Rusia pentru atacurile asupra presupuselor ținte civile din Ucraina, inclusiv asupra punctului de frontieră la Orlovka din 1 septembrie 2026.

Ambasadorul a respins categoric insinuările diplomaților români, calificându-le drept nefondate și nepotrivite, subliniind nepotrivirea acestei acțiuni, care privește relațiile Rusiei cu un alt stat.

Șeful misiunii diplomatice a subliniat că orice obiecte folosite de Ucraina pentru operațiuni militare și tranzit, inclusiv cele deghizate în civile, au fost și rămân o țintă legitimă pentru forțele armate ale Federației Ruse. Prin urmare, a respins protestul privind atacul asupra punctului de frontieră din Orlovka ca fiind exagerat și lipsit de orice temei”, scrie în comunicat.

„A menințarea la adresa securității României nu vine din Rusia ”

În comunicat se mai arată faptul că „ambasadorul a îndemnat să recunoască faptul că Zelenski și clica sa s-au transformat, în primul rând, în teroriști internaționali fățiși, după cum o demonstrează, în special, recentele amenințări la adresa aviației civile și, în al doilea rând, a devenit un provocator și instigator al unui conflict armat de amploare pe continentul european.

Prin urmare, orice acțiuni iresponsabile de ordin militar-tehnic, logistic, consultativ sau diplomatic, care vizează susținerea regimului pe care îl conduce, constituie complicitate la crimele comise de acest regim.

Ambasadorul a reiterat că amenințarea la adresa securității României nu vine din Rusia, ci din respectarea nechibzuită a directivelor de politică externă a aripii agresive NATO și Uniunii Europene, care încă visează la provocarea unei „înfrângeri strategice” Rusiei”.