Ambasada Federației Ruse în România a publicat, vineri, un comunicat de presă în urma convocării ambasadorului Vladimir Lipaev la MAE. Moscova respinge acuzațile privind implicarea Rusiei în atacul cu drona de la aeroportul Leipzig/Hale și afirmă că ajutarea Ucrainei, inclusiv la nivel diplomatic, constituie „complicitate la crimele comise de acest regim”.
Vladimir Lipaev a fost convocat, miercuri la Ministerul de Externe de la București pentru explicații legate de incidentele cu drone din Leipzig. În urma întrevederii, Ambasada Federației Ruse la București a venit cu un răspuns oficial.
„Pe 3 septembrie 2026, ambasadorul Rusiei în România, Vladimir Lipaev, a fost convocat la MAE al României pentru o întâlnire, în cadrul căreia partea româna a reprodus acuzațiile absurde ale autorităților germane privind implicarea Rusiei în incidentul cu drona de la aeroportul din Leipzig și a încercat să dea vina pe Rusia pentru atacurile asupra presupuselor ținte civile din Ucraina, inclusiv asupra punctului de frontieră la Orlovka din 1 septembrie 2026.
Ambasadorul a respins categoric insinuările diplomaților români, calificându-le drept nefondate și nepotrivite, subliniind nepotrivirea acestei acțiuni, care privește relațiile Rusiei cu un alt stat.
Șeful misiunii diplomatice a subliniat că orice obiecte folosite de Ucraina pentru operațiuni militare și tranzit, inclusiv cele deghizate în civile, au fost și rămân o țintă legitimă pentru forțele armate ale Federației Ruse. Prin urmare, a respins protestul privind atacul asupra punctului de frontieră din Orlovka ca fiind exagerat și lipsit de orice temei”, scrie în comunicat.
În comunicat se mai arată faptul că „ambasadorul a îndemnat să recunoască faptul că Zelenski și clica sa s-au transformat, în primul rând, în teroriști internaționali fățiși, după cum o demonstrează, în special, recentele amenințări la adresa aviației civile și, în al doilea rând, a devenit un provocator și instigator al unui conflict armat de amploare pe continentul european.
Prin urmare, orice acțiuni iresponsabile de ordin militar-tehnic, logistic, consultativ sau diplomatic, care vizează susținerea regimului pe care îl conduce, constituie complicitate la crimele comise de acest regim.
Ambasadorul a reiterat că amenințarea la adresa securității României nu vine din Rusia, ci din respectarea nechibzuită a directivelor de politică externă a aripii agresive NATO și Uniunii Europene, care încă visează la provocarea unei „înfrângeri strategice” Rusiei”.