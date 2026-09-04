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Rareș Bogdan, atac dur la USR, după ce formațiunea a cerut demisia șefei Inspectoratului Școlar Cluj: ”Dar chiar nu vă este rușine? Uite, Ilie, pe cine ții la sân”

Rareș Bogdan, atac dur la USR, după ce formațiunea a cerut demisia șefei Inspectoratului Școlar Cluj: ”Dar chiar nu vă este rușine? Uite, Ilie, pe cine ții la sân”
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Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan lansează un atac dur la adresa USR, după ce reprezentanții formațiunii au cerut demiterea șefei Inspectoratului Școlar Județean Cluj, în contextul unei solicitări adresate directorilor de școli privind participarea unor elevi la o slujbă oficiată de Mitropolitul Clujului, IPS Andrei.

Rareș Bogdan: „Dar chiar nu vă este rușine?”

Rareș Bogdan îl critică și pe Ilie Bolojan pentru colaborarea cu USR și susține că participarea elevilor la slujbă nu ar fi fost impusă. Europarlamentarul se întreabă de ce unii dintre colegii săi din PNL, care au rămas apropiați de premierul demis, nu au curajul „să spună lucrurilor pe nume”.

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Dar chiar nu vă este rușine? Uite, Ilie, pe cine ții la sân! Useriștii tăi cer epurări pe motiv de propagandă religioasă! În 2026! În Uniunea Europeană! USR cere capul șefei Inspectoratului Școlar Cluj, după ce aceasta le-a spus directorilor de școală să trimită câte o clasă de elevi la slujba oficiată de Mitropolitul Clujului, IPSS Andrei, care dorește să binecuvânteze începerea anului școlar. Nu le-a impus!!

Și de când a devenit Biserica ceva nefrecventabil în România? Dacă erau chemați la inaugurarea unei berării era ok? Ce e rău dacă elevii află că Biserica face parte din România, că Botezul este șansa la Mântuire, că valorile noastre tradiționale ne-au ținut uniți în cele mai grele clipe ale istoriei? Nu impune nimeni ortodoxia, nu impune nimeni ora de religie, liberul arbitru funcționează și aici! Ce-i cu mascarada asta? Chiar n-au obraz deloc?

Oare colegii mei din jurul lui Bolojan, care se fac că nu văd asaltul progresiștilor, marxiști văruiți care vor să pună gheara pe PNL și se folosesc acum de ei, pentru ca ulterior să-i arunce la coș, nemaifiind utili, chiar nu mai au niciun pic de curaj să spună lucrurilor pe nume?”, a scris Rareș Bogdan.

Europarlamentarul PNL spune că românii nu își vor abandona credința

Europarlamentarul susține că românii nu își vor abandona credința și leagă identitatea națională de valorile religioase.În ultima parte a mesajului, Rareș Bogdan își îndreaptă criticile către mai multe grupuri politice europene, despre care afirmă că încearcă să elimine rădăcinile creștine ale Uniunii Europene.

Cum se vor duce cei 1200 de primari liberali în orașe și comune să le spună alegătorilor că familia, biserica și Moș Crăciun sunt “câh”? Că oamenii care le susțin și apără sunt depășiți, rudimentari, necivilizați? Și în curând, Doamne ferește, eliminați din viața publică?

Românii nu-și vor abandona credința oricâtă propagandă ar plăti niște nefericiți! Credința ne-a făcut puternici, ne-a ridicat din genunchi, ne-a întregit țara! Cine vă spune altfel are sufletul tare pustiu!

Credința ține puternică și UE, oricât s-ar strădui Renew, The Left, Verzii și jumătate din S&D să-i pulverizeze și ridiculizeze rădăcinile iudeo-creștine! Uniunea Europeană este și va rămâne creștină, nu mai insistați să ne rupeți rădăcinile, căci sunt adânci”, a încheiat Rareș Bogdan.

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