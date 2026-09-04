Trimișii lui Trump ar putea amâna sau chiar anula prima vizită în Ucraina. Steve Witkoff „a început să se teamă pentru siguranța sa“

Vizita lui Steve Witcoff și Jared Kushner la Kiev este pusă sub semnul întrebării. Trimisii președintelui american Donald Trump intenționau să viziteze Moscova și Kievul în perioada 5–6 septembrie, dar Witkoff „a început să se teamă pentru siguranța sa” în capitala Ucrainei, a declarat o sursă pentru Kyiv Independent. Conform publicației, în prezent, se discută planuri alternative.

„Rușii nu vor ca aceștia să vină aici, la Kiev, iar Witkoff ține mereu cont de sentimentele rușilor”, a spus sursa. „Li se spune acolo că este periculos.”

Președintele ucrainean Zelenski a anunțat, miercuri, că trimisii speciali ai președintelui american Donald Trump ar putea vizita Kievul în următoarele zile. La scurt timp după aceea, mass-media rusă a declarat că Witcoff și Kushner vor vizita Moscova, după care se vor deplasa la Kiev.

„Se așteaptă să ajungă la Moscova și apoi la Kiev pe 5-6 septembrie”, a declarat o sursă pentru TASS.

Potrivit mai multor surse Kyiv Independent, delegații intenționau să se deplaseze în capitala Ucrainei cu avionul. Aceste planuri sunt acum puse sub semnul întrebării, deoarece obstacolele logistice pot afecta calendarul călătoriei. O altă sursă a declarat anterior pentru Kyiv Independent că Witkoff nu se simțea în largul său să călătorească la Kiev cu trenul, dat fiind faptul că spațiul aerian deasupra capitalei rămâne închis.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat, pe 3 septembrie, că Witkoff și Kushner au confirmat că ar putea vizita Ucraina. Kievul a suferit un val neîncetat de atacuri cu drone rusești cu motor cu reacție, confruntându-se cu opt zile consecutive de atacuri până la data de 3 septembrie.

Rusia a lansat un nou val de atacuri cu drone asupra capitalei în dimineața zilei de 4 septembrie, avariind depozite și provocând un incendiu, cu doar câteva zile înainte de vizita planificată a delegaților.

O persoană apropiată administrației Trump a confirmat pentru Kyiv Independent că vizita era planificată, dar a precizat că „ar putea fi totuși anulată”.

Potrivit publicației, Statele Unite au cerut Ucrainei să nu lanseze un atac asupra Moscovei în timpul vizitei directorului CIA, John Ratcliffe, în Rusia, pe 25 august. Nu este încă clar dacă administrația Trump ar formula o solicitare similară în timp ce reprezentanții săi se află la Kiev.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat jurnaliștilor că Washingtonul va solicita din nou Ucrainei să înceteze atacurile asupra Moscovei pe durata vizitei delegației, fără a preciza dacă Moscova își va asuma un angajament similar pe perioada în care oficialii americani se vor afla la Kiev.

Călătoria ar marca prima vizită în Ucraina a celor doi emisari americani, care au efectuat numeroase deplasări la Moscova pentru a se întâlni cu președintele rus Vladimir Putin.

„Suntem pregătiți să ne întâlnim cu ei în Ucraina”, a declarat Zelenski. „Acest lucru este foarte important. Este important ca Statele Unite să rămână active.”

Washingtonul nu a făcut niciun comentariu cu privire la planurile lui Witkoff și Kushner de a vizita Ucraina.

Se aștepta ca Witkoff și Kushner să efectueze prima lor vizită în Ucraina la începutul lunii august, dar călătoria a fost amânată, se pare pentru că președintele SUA, Donald Trump, a dorit să-i țină pe diplomați aproape, având în vedere impasul nerezolvat cu Iranul.