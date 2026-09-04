Toni Neacșu , judecător și fost membru CSM, a explicat, într-o postare făcută pe Facebook, mecanismele care au stat în spatele deciziei CCR de a o înlocui pe Adriana Săftoiu de la conducerea Societății Române de Televiziune, funcție pe care aceasta a ocupat-o cu sprijinul PNL. Fostul membru CSM sustine ca CCR a desfiintat ceea ce considera a fi o „frauda” produsa in Parlament la numirea membrilor Consiliilor de Administratie ale TVR si Radio Romania, de care ar fi beneficiat in principal PNL.

Potrivit lui Neacsu, PNL ar fi primit trei locuri in Consiliul de Administratie si, indirect, presedintia televiziunii, prin Sefuloiu, desi, raportat la ponderea parlamentara, ar fi avut dreptul la cel mult doua locuri. In schimb, AUR, partid cu o pondere parlamentara mai mare, de 19,4%, ar fi primit un singur loc, la fel ca USR, care avea o pondere de aproximativ 13%.

„Când hoțul prins e și fudul se comportă ca liderul PNL Gabriel Andronache: acuză și devine violent. CCR a desființat o fraudă care a avut loc în Parlament în numirile la TVR și Radio și de care a beneficiat în primul rând PNL: a primit 3 locuri și președinția televiziunii (indirect, prin dna Săftoiu), în condițiile în care ar fi avut dreptul la cel mult 2 locuri. AUR, partidul victimă aici, cu pondere parlamentară mai mare(19,4%), a primit 1 loc, ca USR, partidul de 13%.

CCR în mod corect a extins controlul de constituționalitate și asupra numirii președinților TVR și Radio pentru că o obliga legea. Aceștia, potrivit procedurii, au fost desemnați din rândul membrilor Consiliilor de Administrație, la propunerea celorlalți. În fiecare caz 8 membri din 13 erau numiți nelegal și ei nu puteau face propuneri legale, astfel încât consecința desființării și a hotărârilor privind președinții se impunea de la sine”, a transmis Toni Neacșu.

Toni Neacșu afirmă că PNL fi beneficiat de întârzierea motivării

Toni Neacșu critică întârzierea motivării și publicării deciziilor CCR nr. 394 și 395/2026 și susține că acestea au fost pronunțate încă din 29 aprilie, însă nu au produs imediat efecte. El afirmă că întârzierea ar fi avantajat PNL, partidul care ar fi avut cel mai mult de pierdut în urma anulării numirilor. Potrivit lui Neacșu, deciziile trebuiau motivate și publicate în Monitorul Oficial în termen de 30 de zile, însă procedura a fost întârziată de redactarea opiniei separate și de semnarea hotărârilor de către președintele CCR.

„Dincolo de asta, aventura motivării și publicării deciziilor 394 si 395/2026 arată cât de bine îți merge ca partid dacă ai protecția cui trebuie de la autoritatea care te judecă și te sancționează.

Deciziile au fost date încă din 29 aprilie 2026. De atunci se știa că Consiliile de Administrație sunt nelegale și că vor trebui facute noi alegeri. Dar pentru că atât președintele CCR cât și judecătorul care a avut opinie separată pare că simpatizează partidul care avea cel mai mult de pierdut, PNL, s-au găsit mecanisme ca cele 2 decizii să nu-i producă pagube prea repede.

Potrivit legii, motivarea și publicarea în Monitorul Oficial a deciziilor CCR trebuie să se facă în 30 de zile. La începutul lunii iunie cele 2 decizii ar fi trebuit deja să producă efecte, pentru că acest lucru nu se poate întâmpla până la publicarea în Monitorul Oficial. Nu s-a întâmplat asta pentru că o decizie a CCR nu poate fi publicată înainte ca judecătorul care a votat în minoritate să își motiveze opinia separată și, pe de alta parte, președintele CCR să semneze hotărârea.”

Fostul membru CSM arată că favorizarea PNL ar fi presupus funcționarea în ilegalitate a TVR și Radio România

Toni Neacșu susține că publicarea deciziilor CCR privind conducerile TVR și Radio România a fost întârziată până în septembrie, deși acestea puteau fi publicate încă din iulie. El acuză că întârzierea, pusă pe seama redactării opiniei separate și a semnăturii președintelui CCR, ar fi favorizat PNL, cu riscul ca cele două instituții să funcționeze luni de zile cu conduceri considerate nelegale sau nelegitime.

Judecătorul Iulia Scântei, numită în CCR de PNL, a tergiversat cât a putut redactarea opiniei separate. Deciziile propriu zise, ale majorității, sunt motivate de magistratul asistent, sub supravegherea judecătorului raportor. Acest lucru s-a întâmplat pană la 13 iulie 2026, când ar fi putut fi publicate. Nici o decizie însă nu pleacă la Monitorul Oficial dacă președintele CCR nu o semnează. Președintele CCR, dna Simina Tănăsescu, nu a semnat-o însă până ieri 3 septembrie 2026. PNL a fost păsuit și favorizat pe față, chiar cu riscul ca televiziunea și radioul să funcționeze practic timp de 4 luni cu conduceri nelegale, sau cel puțin nelegitime. În condițiile astea nu muști mâna care te-a ajutat decât dacă ești Gabriel Andronache.