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Ministerul Finanțelor schimbă ajutorul pentru transportatori. Cât este valoarea restituirii la acciza pentru motorină

Ministerul Finanțelor schimbă ajutorul pentru transportatori. Cât este valoarea restituirii la acciza pentru motorină
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Ministerul Finanțelor a modificat schema de ajutor de stat pentru transportatori, astfel încât aceasta să fie corelată cu noul mecanism de reducere temporară a accizei la motorină. Vă reamintim că acciza a fost redusă cu 25% pentru perioada 1-15 septembrie 2026. Noua schemă a fot adoptată în ședința de Guvern care a avut loc în cursul zilei de joi, 3 septembrie 2026.

Transportatorii vor putea beneficia în continuare de formele de sprijin pentru motorină, anunță Ministerul Finanțelor. Este vorba despre reducerea temporară a accizei și restituirea unei părți din acciză pentru sectorul de transport, arată G4media.

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Alexandru Nazare, Ministrul Finanțelor. Sursă foto: Mediafax Foto.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că măsura urmărește să reducă impactul fluctuațiilor prețurilor la carburanți asupra transportatorilor. El subliniază importanța sectorului pentru economie și circulația bunurilor și serviciilor.

„Prin această intervenţie, Ministerul Finanţelor urmăreşte să atenueze efectele volatilităţii pieţei produselor petroliere asupra sectorului transporturilor, un domeniu care are un rol esenţial în funcţionarea economiei şi în asigurarea mobilităţii bunurilor şi serviciilor la nivel naţional şi european”, a declarat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

Cât este valoarea restituirii la acciza pentru motorină

Restituirea accizei variază în funcție de reducerea aplicată la nivel național. Ajutorul este de 71 bani/litru la o reducere de 15%, 57 bani/litru la o reducere de 20% și 43 bani/litru la o reducere de 25%.

„Transportatori: am ajustat schema de ajutor de stat pentru a susţine competitivitatea economiei. Proiectul Ministerului Finanţelor privind ajustarea ajutorului de stat acordat transportatorilor pentru motorină a fost adoptat în Guvern – este un act normativ care stabileşte modul în care acest sprijin se corelează cu mecanismul dinamic de reducere temporară a accizei.

Prin această măsură, am făcut ajustările tehnice necesare pentru ca transportatorii să poată beneficia în continuare de ambele forme de sprijin: reducerea temporară a accizei aplicată la nivelul întregii pieţe şi restituirea unei părţi din acciză acordată sectorului de transport”, a scris Alexandru Nazare într-o postare pe Facebook.

Cele două forme de sprijin sunt corelate pentru ca ajutorul total acordat transportatorilor să nu depășească limita permisă de legislația europeană. Măsura respectă și nivelul minim de impozitare a carburanților stabilit la nivelul Uniunii Europene. Măsura urmărește să reducă presiunea costurilor asupra transportatorilor, să protejeze locurile de muncă și să mențină competitivitatea firmelor românești pe piața europeană.

„Valoarea restituirii de acciză va fi corelată cu nivelul reducerii accizei aplicate la nivel naţional, iar prin limitarea impactului costurilor de operare asupra companiilor de transport, măsura contribuie la stabilitatea lanţurilor de aprovizionare, la menţinerea fluxurilor comerciale şi la evitarea transferării integrale a majorărilor de cost către economie şi consumatorii finali. Totodată, sprijină păstrarea locurilor de muncă din sector şi consolidează capacitatea operatorilor români de a concura pe piaţa europeană a transporturilor”, a mai scris Alexandru Nazare.

În intervalul 1-15 septembrie, se aplică o reducere a accizei cu 25%

Ministerul Finanțelor spune că măsura este justificată de criza de pe piața petrolului și respectă regulile europene privind nivelul minim de impozitare. În prezent, Autoritatea Rutieră Română soluționează cererile transportatorilor pentru trimestrul II din 2026. Mecanismul de reducere a accizei este în vigoare din august 2026. Între 16 și 31 august, acciza a fost redusă cu 20%, iar ajutorul pentru transportatori a fost de 57 bani/litru. În perioada 1-15 septembrie, reducerea este de 25%, iar sprijinul scade la 43 bani/litru.

Sursă foto: Shutterstock – imagini care au rol ilustrativ

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