Președintele Argentinei, Javier Milei, folosește declarațiile recente ale lui Donald Trump pentru a readuce în prim-plan disputa privind Insulele Falkland, controlate de Marea Britanie și revendicate de Buenos Aires sub numele de Malvinas. Liderul argentinian anunță sancțiuni împotriva companiilor implicate în proiecte petroliere din zonă și promite investiții militare în sudul țării.

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Trump pune sub semnul întrebării o poziție americană veche de decenii

Disputa dintre Argentina și Marea Britanie a revenit în centrul atenției după ce Donald Trump a lăsat să se înțeleagă că administrația americană își poate reconsidera poziția privind suveranitatea Insulelor Falkland.

Întrebat luni dacă Washingtonul își reevaluează poziția în acest dosar, Trump a declarat că „întotdeauna revizuiesc fiecare poziție. Aceasta este doar una dintre multele.”

Președintele american a evitat ulterior să spună dacă Statele Unite ar sprijini Marea Britanie în cazul unui nou conflict legat de arhipelag.

Într-un interviu acordat postului britanic GB News, Trump a mutat discuția către relația tensionată cu Londra și către sprijinul pe care britanicii l-au oferit campaniei militare americane împotriva Iranului.

„Țara dumneavoastră nu a fost acolo să mă ajute. A fost destul de tristă, toată treaba”, a spus Trump, referindu-se la fostul premier britanic Keir Starmer și la explicația acestuia că Marea Britanie nu avea nave disponibile pentru a participa la operațiune.

Milei: „Argentina are un partener de încredere, aliniat valorilor occidentale”

Pentru Buenos Aires, declarațiile lui Trump reprezintă o oportunitate diplomatică și politică. Milei susține că apropierea sa de administrația americană începe să producă rezultate.

„Statele Unite iau în considerare această schimbare de poziție deoarece știu că Argentina are un partener de încredere, aliniat valorilor occidentale, într-o poziție strategic importantă, care poate fi un aliat valoros în deceniile următoare”, a declarat Milei într-un discurs televizat la nivel național, potrivit AP.

Buenos Aires vrea să blocheze proiectul petrolier Sea Lion

În apropierea Insulelor Falkland se pregătește un proiect important de exploatare a petrolului offshore. Compania britanică Rockhopper Exploration și compania israeliană Navitas Petroleum intenționează să înceapă în următoarele luni forajele din cadrul proiectului Sea Lion. Primele cantități de petrol ar urma să fie produse în 2028.

Zăcământul se află la aproximativ 220 de kilometri nord de insule, iar Argentina consideră exploatarea resurselor drept ilegală, deoarece revendică apele respective.

Milei a anunțat că guvernul său va înăspri presiunile asupra companiilor care participă la proiectele petroliere din regiune. Sancțiunile ar putea fi extinse nu doar la operatorii direcți, ci și la furnizori, acționari și membri ai conducerii.

Un proiect legislativ pregătit de administrația de la Buenos Aires ar putea merge și mai departe, prin interzicerea companiilor implicate în asemenea proiecte să opereze sau să încheie contracte în Argentina.

Președintele argentinian susține că exploatarea petrolului ar putea schimba semnificativ echilibrul economic din jurul insulelor.

„Dacă permitem acest lucru, vom crea un stimulent pentru guvernul britanic să adâncească ocuparea insulelor și exploatarea resurselor noastre”, a declarat Milei.

Milei promite o prezență militară mai puternică în Atlanticul de Sud

În paralel cu presiunile economice, Argentina își consolidează infrastructura militară din sud.

Milei a anunțat fonduri suplimentare pentru dezvoltarea unei baze navale în provincia Tierra del Fuego, precum și pentru modernizarea comunicațiilor din această regiune.

Planul este cu atât mai important cu cât administrația Milei a impus reduceri drastice ale cheltuielilor publice în alte domenii. În cazul Insulelor Malvinas, președintele argumentează că o revendicare teritorială nu poate fi susținută fără capacități militare.

„O țară săracă, fără forțe armate, cu greu poate face progrese eficiente în ceea ce privește revendicările sale de suveranitate”, a spus el.

Milei a avertizat și că Argentina nu intenționează să rămână pasivă în fața dezvoltării proiectelor britanice din zonă.

„Argentina nu va sta degeaba. Orice alt avans asupra Insulelor Malvinas va fi considerat o încălcare a securității noastre naționale”, a spus Milei.

Londra respinge ferm revendicările Argentinei

Marea Britanie nu dă niciun semn că ar fi dispusă să redeschidă discuția privind suveranitatea arhipelagului. Secretarul britanic al Apărării, Wes Streeting, a transmis că angajamentul Londrei față de Insulele Falkland rămâne neschimbat.

„Declarația lui Milei, făcută peste noapte, ne spune mai multe despre politica internă din Argentina decât despre Insulele Falkland”, a scris Streeting pe X.

Poziția britanică se bazează inclusiv pe dreptul la autodeterminare invocat de locuitorii insulelor. La un referendum organizat în 2013, populația arhipelagului a votat în proporție covârșitoare pentru menținerea statutului de teritoriu britanic de peste mări.

„Suveranitatea aparține Regatului Unit, iar dreptul locuitorilor din insule la autodeterminare este primordial”, a declarat la începutul acestei săptămâni Tom Wells, purtătorul de cuvânt al premierului britanic Andy Burnham.

În Insulele Falkland trăiesc aproximativ 4.000 de persoane.

Un conflict din 1982 care încă apasă asupra Argentinei

Pentru Buenos Aires, problema Falkland/Malvinas are o încărcătură care depășește cu mult disputa asupra unor teritorii din Atlanticul de Sud.

Argentina susține că a moștenit drepturile asupra insulelor de la Spania, fosta putere colonială, și consideră ocuparea britanică din 1833 ilegală. Marea Britanie respinge această interpretare și insistă asupra dreptului locuitorilor de a decide asupra propriului viitor.

În 1982, disputa a degenerat într-un război între cele două state. Conflictul a durat aproximativ două luni și s-a soldat cu moartea a 649 de militari argentinieni, 255 de militari britanici și trei locuitori ai insulelor.

Mai bine de patru decenii mai târziu, războiul rămâne un subiect extrem de sensibil în Argentina. Revendicarea Insulelor Malvinas este inclusă în Constituție și este prezentă în simbolurile și discursul public argentinian.

Falkland, o temă care îi poate aduce din nou pe argentinieni de aceeași parte

Președintele argentinian, care se confruntă cu presiuni politice înaintea anului electoral, încearcă astfel să transforme o dispută teritorială într-un punct de unitate națională.

Milei a fost criticat inclusiv de adversarii săi pentru apropierea de Marea Britanie și pentru admirația exprimată față de Margaret Thatcher, premierul britanic în perioada războiului din 1982.

Acum, liderul argentinian insistă că problema Malvinelor trebuie separată de disputele politice interne.

„Putem să ne certăm despre stilul meu. Putem să nu fim de acord cu privire la politica fiscală sau valutară. Dar există cauze care se ridică deasupra oricărei diferențe politice. Insulele Malvinas sunt una dintre ele”, a spus Milei.

Strategia nu îi convinge însă pe toți. Nicolás del Caño, parlamentar al opoziției de stânga, îl acuză pe Milei că folosește problema suveranității pentru a-și consolida poziția politică.